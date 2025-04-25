معرض مسقط الدولي للكتاب يسلط الضوء على "التنوع الثقافي"

انطلقت الدورة الـ29 لمعرض مسقط الدولي للكتاب اليوم الخميس في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمشاركة 674 دار نشر من 35 دولة.

يمتد المعرض حتى الثالث من مايو/أيار تحت شعار "التنوع الثقافي ثراء للحضارات العالمية" ويبلغ إجمالي العناوين والإصدارات المدرجة بموقعه الإلكتروني 681 ألفا و41 عنوانا منها 646 ألفا و413 -تقريبا- من الكتب العربية.

في إطار الفعاليات الثقافية لـ #معرض_مسقط_الدولي_للكتاب.. جلسة حوارية بعنوان "هموم الشعر والوطن والغياب" تناولت مسيرة الشاعرين عبدالله البردوني وسليم النفار، تناولت أبرز ملامح تجربتهما الشعرية وعلاقتهما بالوطن والهوية والغياب. أدار الجلسة الأستاذ إبراهيم سعيد، وشارك فيها… pic.twitter.com/lsdmQV0soh — معرض مسقط الدولي للكتاب (@mctbookfair) April 24, 2025

وتحل محافظة شمال الشرقية (ضيف شرف) الدورة وفقا للتقليد المتبع سنويا باختيار إحدى محافظات سلطنة عُمان لتسليط الضوء عليها وإبراز ملامحها التاريخية والتعريف بأعلامها في مجالات الفنون والثقافة.

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وقال محمود بن يحيى الذهلي، محافظ شمال الشرقية، إن المعرض "نافذة سيطّلع من خلالها الزوار على الكثير من معالم المحافظة في مختلف المجالات" مشيرا إلى أن جناح المحافظة يشمل منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي للترويج لمقوماتها السياحية والاقتصادية والتراثية.

ويشمل برنامج المعرض أكثر من 200 فعالية ثقافية بين ندوات وورشٍ ومحاضرات وأمسيات شعرية إضافة إلى 155 فعالية موجهة للأطفال.

• دعوة لمحبي الأدب والفكر والإبداع…

للتعرف على فعاليات ثقافية رائعة تحت شعار #التنوع_الثقافي_ثراء_للحضارات. استعدوا ليوم ثقافي مليء بالتنوع في #معرض_مسقط_الدولي_للكتاب_2025

غدًا، من الساعة ٤ عصرًا حتى ١٠ مساءً pic.twitter.com/QlJeG0umid — معرض مسقط الدولي للكتاب (@mctbookfair) April 24, 2025

وقال وزير الإعلام عبد الله بن ناصر الحراصي لإذاعة (مسقط إف إم) اليوم الجمعة، "معرض مسقط للكتاب يميزه أن أنشطته الثقافية مدروسة".

ومن أبرز الفعاليات المدرجة بالبرنامج الثقافي جلسة حوارية تناقش "توظيف التراث الثقافي في سلطنة عُمان في الصناعات الثقافية والإبداعية" ومحاضرة بعنوان "واقع الكتاب العلمي في العالم العربي بين الترجمة والتأليف" وورشة عن "صناعة المحتوى في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي".

وأطلقت وزارة الإعلام العُمانية منصة "عين" للأطفال بالتزامن مع افتتاح المعرض في خطوة باتجاه تعزيز المحتوى الموجه للأطفال وتزويدهم بمصادر المعرفة.