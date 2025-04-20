3 معارض رائدة في المتحف العربي للفن الحديث بالدوحة

أزاحت متاحف قطر، يوم أمس، الستار عن ثلاثة معارض فنية كبرى أقيمت في المتحف العربي للفن الحديث. وتمثل هذه المعارض فرصة سانحة لاستكشاف المشهد الغني للفن المعاصر داخل قطر وخارجها، وهي متاحة للجمهور من 19 أبريل/نيسان حتى 9 أغسطس/آب 2025.

وتشمل الفعالية مسحا مستفيضا للفن القطري من ستينيات القرن الماضي إلى اليوم، ومعرضا شاملا هو الأول من نوعه، مخصصا للفنانة القطرية الراحلة وفاء الحمد، ومعرضا دوليا رائدا لفنون السينما والفيديو من الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرقي آسيا.

وافتتحت رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني المعارض الثلاثة التي تستعرض أعمالًا فنية بارزة لفنانين من قطر والمنطقة العربية والعالم، وذلك في إطار موسم ربيع 2025 من "قطر تُبدع".

حضر حفل الافتتاح شخصياتٌ بارزة ومسؤولو المتاحف، وتتضمن المعارض الثلاثة معرض "أنتِ من روحي قريبة: الفن القطري من مجموعة عبد الله بن علي بن سعود آل ثاني"، الذي يُسلّط الضوء على تطور الفن القطري من ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم.

ويستمد المعرض عنوانه من قصيدة الشاعر عبد الله الحمادي الشهيرة "الله يا عمري قطر"، ويُقسم إلى ثلاثة أقسام تبرز جمال المناظر الطبيعية والعمارة، والبورتريهات الاجتماعية، والفن التجريدي، ويشمل أعمالًا بارزة مثل "منظر سيلين" لفرج دهام (1996)، و"النصر" لجميلة الشريم (1984).

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كذلك يضم الموسم معرضا خاصا بالفنانة القطرية الراحلة وفاء الحمد بعنوان "وفاء الحمد: جغرافيا الخيال"، وهو أول معرض متحفي شامل لتكريم مسيرتها الفنية التي امتدت أربعين عاما.

يسلط المعرض الضوء على أسلوبها الفريد في الجمع بين التجريد والعناصر التقليدية بألوانها الزاهية، ويعرض أعمالًا بارزة منها "برج برزان" و"الوهم البصري" (1958)، إضافة إلى إبراز تواصلها الفني مع رائدات الفن العربي أمثال مديحة عمر وبلقيس فخرو ونزيهة سالم.

كما يستضيف المتحف معرضا دوليا بعنوان "أطيافنا، أطيافكم: رؤى واعدة لسينما رائدة"، يضم أعمالَ أكثر من 40 مخرجًا وفنانَ فيديو من الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرقي آسيا.

ويناقش المعرض موضوعات ملحة مثل الهجرة والمنفى والحدود، موزعة على عشرة أقسام تستكشف مجالات مثل الصحراء والآثار والتراث الثقافي. ومن أبرز الأعمال في هذا المعرض فيلم "بلاك فرايدي" لصوفيا الماريا (2016)، و"العربة المدفونة الجزء الثالث" لوائل شوقي (2016)، و"جوهرة" لحسن خان (2010).

تستمر المعارض في استقبال الجمهور حتى 9 أغسطس/آب 2025، وتعد فرصة ثمينة لاستكشاف التفاعل بين الهوية المحلية والاتجاهات العالمية في الفن المعاصر.