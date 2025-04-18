صورة طفل فلسطيني بترت ذراعاه تفوز بجائزة وورلد برس فوتو

فازت صورة مؤثرة جدا لطفل فلسطيني عمره تسع سنوات بترت ذراعاه إثر هجوم إسرائيلي على غزة بجائزة وورلد برس فوتو، أعرق مسابقة للتصوير الصحافي، في نسختها للعام 2025.

وتظهر الصورة التي التقطتها سمر أبو العوف لحساب "نيويورك تايمز"، الطفل محمود عجور الذي أجلي إلى الدوحة بعد انفجار أدى إلى بتر ذراعه وتشوّه الأخرى العام الماضي.

وصرّحت سمر خلال تسلّم الجائزة في أمستردام بأن "العمل على هذا المشروع تجربة فريدة من نوعها لكنها مؤلمة".

وأكدت المصورة التي تعلّمت بمفردها أصول التصوير الصحافي، أن "الأطفال الفلسطينيين دفعوا ثمنا باهظا للفظائع التي قاسوها. ومحمود واحد منهم".

وسمر أبو العوف من غزة أيضا وتم إجلاؤها في ديسمبر/كانون الأول 2023. وتقوم حاليا بتصوير فلسطينيين مصابين بجروح بالغة وموجودين في الدوحة. وهي أوّل مصورة فلسطينية تفوز بجائزة وورلد برس فوتو.

وكشفت سمر "من أصعب الأمور التي قالتها لي والدة محمود إنه عندما أدرك أن ذراعيه بترتا، كانت أول عبارة قالها: كيف سأتمكن من معانقتك".

وقالت المديرة التنفيذية لـ"وورلد برس فوتو" جمانة الزين خوري "إنها صورة صامتة لكن معبّرة جدا. تتحدث عن قصة صبي واحد، لكنها تروي أيضا قصة حرب واسعة النطاق ستترك تداعيات على أجيال".

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وأثنت لجنة التحكيم على "التركيبة القوية للصورة والاهتمام بالضوء" وعلى موضوعها الذي يدفع إلى التفكير خصوصا في الأسئلة المتعلقة بمستقبل الصبي محمود.

ويتمرن الصبي حاليا على الألعاب على هاتفه ويتعلم الكتابة ويفتح الأبواب بقدميه، وفق اللجنة.

وقال منظمو جائزة وورلد برس فوتو في بيان:

"حلم محمود بسيط: يريد أن يحصل على طرفين اصطناعيين وأن يعيش حياته كأي طفل آخر".

واختارت اللجنة أيضا صورتين لجائزة المرتبة الثانية، الصورة الأولى بعنوان "جفاف في الأمازون" (Droughts in the Amazon) بعدسة موسوك نولتي لحساب بانوس بيكتشرز ومؤسسة بيرثا، تظهر رجلا في حوض نهر جاف في الأمازون حاملا مؤنا إلى قرية لم يكن الوصول إليها ممكنا إلا بقارب.

أما الصورة الثانية فبعنوان "عبور ليلي" (Night Crossing) للمصور جون مور لحساب غيتي ايميجز، وتظهر مهاجرين صينيين يتجمعون حول نار خلال تساقط أمطار في طقس بارد بعد عبور الحدود الأميركية المكسيكية.

واطلعت لجنة التحكيم على 59 ألفا و320 صورة بعدسات 3778 مصورا صحافيا لاختيار 42 صورة فائزة من أنحاء العالم.

واختير مصورون من وكالة فرانس برس أربع مرات للفوز بجائزة إقليمية أكثر من أي مؤسسة أخرى.

وفاز لويس تاتو ومقره في نيروبي في فئة "الأحداث" (Stories) في منطقة أفريقيا عن مجموعة من الصور تظهر انتفاضة شباب كينيا.

وفاز جيروم بروييه في فئة الصور "الفردية" (Singles) في منطقة آسيا والمحيط الهادي وأوقيانيا عن صورته الشهيرة لراكب الأمواج غابريال ميدينا وهو يبدو كأنه يطفو فوق الأمواج.

ونال كليرنس سيفروي جائزة فئة "الأحداث" في الأميركتين الشمالية والوسطى عن تغطيته لأزمة العصابات في هاييتي.

وأخيرا فاز أنسيلمو كونيا بجائزة فئة الصور "الفردية" في أميركا الجنوبية عن صورته لطائرة بوينغ 727-200 عالقة في مطار سلغادو فيليو الدولي في البرازيل.

وخلال احتفال توزيع الجوائز، تطرّقت سمر أبو العوف إلى حالة زميلها إيهاب البرديني الذي أصيب بضربات إسرائيلية على خيمة للصحافيين في خان يونس يوم 7 أبريل/نيسان الجاري.

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وقالت سمر، وهي تحمل صورا لزميلها الراقد في المستشفى، "لم تكتمل فرحتي، إذ إن أحد أعزّ أصدقائي المصورين في غزة إيهاب البرديني مصاب".