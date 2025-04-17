يراهن معرض مسقط الدولي للكتاب على شغف القراءة، والبحث عن المعرفة في استقطاب الجمهور لدورته الـ29 التي تنطلق في 24 أبريل/نيسان وتستمر حتى الثالث من مايو/أيار القادم.

وقال مدير المعرض أحمد بن سعود الرواحي في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء "يأتي المعرض هذا العام في ظل تحد مختلف، يتمثل في الحرارة التي لم نعتد عليها أثناء الدورات السابقة.. هذه السنة الأولى التي يتغير توقيت المعرض".

وأضاف "هو تحد، لكن نأمل أن يكون شغف القراءة، وشغف تتبع المعرفة والوصول إليها، حافزا كبيرا لحضور المعرض وزيارته" مشيرا إلى أن فرق عمل المعرض بكل أطيافها ستسخر كل الإمكانات المتاحة للزائرين من داخل وخارج السلطنة.

وقد انطلق معرض مسقط الدولي للكتاب لأول مرة عام 1992، وكان يقام عادة في فبراير/شباط.

وتشارك بهذه الدورة 674 دار نشر من 35 دولة عارضة أكثر من 680 ألف عنوان كتاب بلغات متعددة، وتحل محافظة شمال الشرقية "ضيف شرف" المعرض اتباعا للتقليد السنوي باختيار إحدى محافظات السلطنة للتعريف بطابعها الثقافي وإرثها الحضاري ورموزها البارزة.

ويعود الرواحي ليقول إن المعرض المقام في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض يرفع شعار "التنوع الثقافي ثراء للحضارات العالمية" ويشمل برنامجه 211 فعالية ثقافية.

وأوضح أن من بين هذه الفعاليات ندوة عن الشاعر العماني زاهر الغافري، وجلسة حوارية بعنوان "تحويل الرواية العُمانية إلى أفلام سينمائية" إضافة إلى أمسية لشعراء من أميركا اللاتينية.

إعلان

كما تنظم السفارة الألمانية في مسقط لقاء بمناسبة ترجمة رواية الكاتبة العُمانية جوخة الحارثي "أجرام سماوية" للغة الألمانية.

وأكد الرواحي وجود "حضور كبير للكتاب العُمانيين والمبدعين والمثقفين، ودور النشر والمكتبات العُمانية والمؤسسات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني بالمعرض".

كما أشار إلى أن المعرض يستضيف "الأيام الثقافية السعودية" توطيدا للعلاقات الثقافية المتبادلة بين المملكة السعودية وسلطنة عُمان.