معرض أربيل الدولي للكتاب يرفع شعار "العالم يتكلم كردي"

انطلقت الدورة الـ17 لمعرض أربيل الدولي للكتاب أمس الأربعاء تحت شعار "العالم يتكلم كردي" بمشاركة أكثر من 350 دار نشر من 22 دولة.

ويستمد المعرض شعاره في هذه الدورة من اتساع حركة الترجمة للغة الكردية خلال السنوات القليلة الماضية، واحتفاء باعتمادها ضمن اللغات الأساسية لمحرك البحث العالمي غوغل.

وقال مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني "رغم أن العالم يتقدم أكثر والتكنولوجيا تتطور أكثر فإن قول الشاعر العربي الكبير (أبو الطيب) المتنبي ‘خير جليس في الزمان كتاب‘ هو دليل على أن قيمة الكتاب وأهمية الكتاب لا يمكن محوهما أبدا".

شمل برنامج اليوم الأول للمعرض سلسلة من الندوات واللقاءات من بينها ندوة بعنوان "الترجمة في زمن الأزمات ودورها في تشكيل الوعي"، تحدث فيها المترجم والناقد السوري ثائر ديب، وندوة أخرى بعنوان "دور الفن في إثراء الهوية الوطنية" تحدثت فيها الفنانة التشكيلية المصرية نازلي مدكور.

ومن بين ضيوف المعرض هذا العام المفكر المصري محمد سلماوي والروائي السوري خليل صويلح والمؤرخ اللبناني فواز طرابلسي والروائية الفلسطينية ليانة بدر والكاتبة السعودية بدرية البشر.

ويستمر المعرض الذي تقيمه مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب في إقليم كردستان حتى 19 أبريل/ نيسان في أرض المعارض الدولية بأربيل.