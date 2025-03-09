مبادرة "بالعربي" تكشف ملامح قمتها الافتتاحية في الدوحة ‎

كشفت مبادرة "بالعربي"، التي أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن الملامح الأولية لقمتها الافتتاحية المرتقبة، والتي ستُعقد يومي 19 و20 أبريل/نيسان 2025 في مبنى ملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية) التابع لمؤسسة قطر، بمشاركة نخبة من المفكرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم العربي وخارجه.

ستجمع القمة متحدثين من أكثر من 10 دول: قطر، وموريتانيا، وفلسطين، والسودان، والأردن، والسعودية، ومصر، وسوريا، واليمن، والعراق، والهند، حيث سيقدمون رؤى مبتكرة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، والفلسفة وعلم النفس، والصحة والرفاه، والأعمال والاقتصاد، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والتنمية الذاتية، والبيئة والاستدامة، والعلوم.

وتهدف القمة إلى بناء جسر ثقافي لتعزيز التفكير النقدي، ودعم المحتوى العربي، وطرح حلول جديدة للقضايا المجتمعية، وتعزيز الشعور بالفخر والانتماء للتراث العربي والإسلامي.

وأكد المدير التنفيذي للمبادرات والبرامج الإستراتيجية في مؤسسة قطر، هشام نورين، أن اختيار المتحدثين جاء بعد منافسة قوية بين 700 مرشح من 25 دولة، وفق معايير دقيقة تضمن تسليط الضوء على أكثر الأفكار إلهاما وتأثيرا.

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وقال نورين في تصريحات صحفية: "نسعى لأن تخرج القمة بأفكار جديدة قابلة للتنفيذ على نطاق واسع، لتعزيز الهوية العربية، ودعم المبدعين في مجالات الفكر والابتكار. ما وصلنا من ترشيحات حتى الآن يعكس مدى غنى مجتمعاتنا بالمبتكرين وصنّاع التغيير الإيجابي، الذين يستحقون تسليط الضوء عليهم لتصل أفكارهم إلى العالم بأسره، بلغتنا العربية".

فعاليات وجلسات ثرية

إلى جانب المحاضرات، ستستضيف القمة أكثر من 500 شخصية مؤثرة من العالم العربي والعالم، تشمل رواد أعمال، وصناع سياسات، ومبتكرين، وقادة فكر. كما يتضمن برنامجها أكثر من 20 محاضرة مباشرة للمتحدثين على المسرح، ومعارض وأنشطة تفاعلية لتعزيز التفاعل مع الجمهور.

إضافة إلى 15 ورشة عمل متخصصة يقدمها خبراء في الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والطب، والبرمجة، والرسوم المتحركة (الأنيميشن)، واللغة العربية، والفضاء، وإعادة التدوير، والإنتاج الإعلامي، والمبادرات الاجتماعية. كما ستُعقد جلسات استكشافية، وحلقات نقاشية، وموائد مستديرة تناقش تطوير المحتوى العربي، ودعم الابتكار باللغة العربية.

كما تضم القمة أجنحة تفاعلية تتيح للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع نخبة من المتحدثين والمنظمات الرائدة في مجال الابتكار.

الإعلان عن الفائز في مسابقة شعار المبادرة

وضمن فعاليات القمة، سيُعلن عن التصميم الفائز في مسابقة شعار "بالعربي"، التي استقطبت أكثر من 1500 تصميم من مختلف أنحاء العالم العربي منذ انطلاقها في سبتمبر/أيلول 2024.

تعد مبادرة "بالعربي" أحد المشاريع الثقافية البارزة التي أطلقتها مؤسسة قطر تحت شعار "للأفكار صوتٌ وصدى"، بهدف إثراء المحتوى العربي، وتعزيز الإبداع، وإحياء الحوار الفكري. وإلى جانب القمة، توفر المبادرة منصة رقمية تفاعلية تسهّل تبادل الأفكار، وتقدم تجربة ثقافية تعزز التواصل والإبداع في مختلف المجالات.