معارض السيرة والمخطوطات بالمسجد النبوي في المدينة المنورة تثري تجربة قاصديه

يزخر المسجد النبوي بالمدينة المنورة وساحاته بالعديد من المواقع والمعارض التي تثري تجربة قاصديه القادمين من شتى بقاع العالم للصلاة وزيارة الروضة الشريفة.

ويعد المعرض الدولي للسيرة النبوية في الجهة الجنوبية للمسجد النبوي صرحا علميا متخصصا ومتكاملا، يقدم الإسلام في سمته الجليل وثوبه الجميل من خلال شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتعريف بكريم آدابه وعظيم أخلاقه.

أما معرض نوادر المخطوطات الواقع بالساحات الجنوبية للمسجد النبوي، فهو يعرض العديد من المخطوطات التي تحكي تراثا فنيا عظيما، أجريت حوله العديد من الدراسات لفهم الثقافة العربية والإسلامية، كالنقوش على المواد الصلبة والخدوش الكتابية خلال مراحل تطور الكتابة عبر العصور.

ويمثل معرض عمارة المسجد النبوي الواقع في الجهة الجنوبية من ساحة المسجد النبوي نقلةً نوعية في عرض تاريخ عمارة المسجد النبوي عبر مراحل زمنية مختلفة من خلال تقنيات حديثة.

في حين تضم مكتبة المسجد النبوي الواقعة بالجهة الغربية من المسجد النبوي عدة أقسام، منها: قسم للمخطوطات، ومكتبة صوتية، وقسم فني، وقسم خاص للكتب النادرة.

ويحتوي قسم المخطوطات والكتب النادرة داخل المسجد النبوي مخطوطات نادرة وقيمة يقدر عددها بنحو 4052 مخطوطة أصلية و60 ألف مخطوط رقمي و4600 مخطوطة مصورة، إضافة إلى 250 مصحفا مخطوطا و200 مصحف مطبوع.