بجولات سياحية.. بريطاني يعرف العالم بإرث المسلمين في لندن

خلال جولاته السياحية التي يرافقها في بريطانيا، ينقل المرشد السياحي البريطاني "عبد المالك تايلور" زواره في رحلة عبر الزمن، حيث يروي قصصا تاريخية توثق إرث المسلمين والأتراك في المملكة المتحدة.

تايلور، الذي اعتنق الإسلام في سن 18 بعد نشأته هندوسيا متدينا، يشارك السياح حكايات متنوعة عن معالم بارزة، مثل المدفع العثماني، واللورد البريطاني المسلم، وأول صلاة عيد نُظّمت في لندن برعاية السفارة العثمانية.

ويعد تايلور أول من نظم جولات سياحية متخصصة في تتبع تاريخ المسلمين في بريطانيا، إذ يقود زواره في جولات إلى نحو 50 موقعا تاريخيا، لا سيما في العاصمة لندن، لتسليط الضوء على إرث المسلمين في المملكة المتحدة.

وفي حديثه للأناضول، أكد تايلور أن جولاته لا تقتصر على استعراض المواقع التاريخية، بل يحرص على سرد القصص التي عاشها المسلمون في تلك الأماكن، مسلطا الضوء على الشخصيات الإسلامية التي أثرت في التاريخ البريطاني.

بدأ تايلور رحلته مع الإسلام بدافع الفضول، حيث خاض أول تجربة صيام في رمضان وهو في 17 من عمره. وبعد عام واحد، قرر اعتناق الإسلام بعدما تعرف على مسلم قبرصي اصطحبه إلى مسجد "رمضان" في شمال لندن.

يستعيد تايلور تلك اللحظة قائلا: "كانت لحظة التردد التي سبقت نطقي بالشهادتين، والتي استغرقت 5 ثوان، وكأنها بلا نهاية".

نشأ تايلور في بيئة متعددة الديانات؛ فقد تربى على تعاليم الهندوسية، وعاش في حي يهودي في هاكني، ودرس في مدرسة تابعة لكنيسة إنجلترا، لكنه يوضح: "الدين الذي كنت أقل تعرضا له كان الإسلام، وهذا ما جعلني أبحث فيه أكثر".

لكن قراره لم يكن سهل القبول داخل أسرته، إذ واجه رفضا قاسيا بلغ حد الاعتداءات الجسدية ومحاولة قتله، مما اضطره إلى مغادرة المنزل واللجوء إلى المسجد.

ومع مرور الوقت، لاحظ تايلور قلة معرفة البريطانيين بتاريخ المسلمين في بلادهم، فبدأ البحث عن آثار المسلمين في بريطانيا، ليطلق لاحقا جولات سياحية تهدف إلى إحياء هذا الإرث التاريخي وتعريف الناس به.

