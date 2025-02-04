"نسائم الإضاءة وستائر الدهشة".. حوارات مع الشاعر الفلسطيني محمد حلمي الريشة

صدر حديثا عن "دار جبرا للنشر والتوزيع" كتاب "نسائم الإضاءة وستائر الدهشة- دراسات وقراءات في شعري وحوارات معي" للشاعر والباحث والمترجم الفلسطيني محمد حلمي الريشة، ويتألف الكتاب من قسمين امتدا على 300 صفحة من القطع المتوسط، خصص أولهما للدراسات والقراءات النقدية التي تناولت أعمال الريشة الشعرية، في حين تضمن القسم الثاني مجموعة من الحوارات التي أجريت معه، مسلطة الضوء على رؤيته الفكرية والشعرية وحصيلة تجربته الطويلة في العمل الثقافي.

في تقديمه للكتاب، كتب الريشة: "نسعى من هذا الكتاب، أولا، إلى تقديم الشكر لكل من ساهم بمداده المضيء؛ بدراسة، أو مقاربة، أو قراءة، لأعمال شعرية لي، أو بحوار معي. وإنا، ثانيا، ومن باب الوفاء لهن/ لهم، عملنا على جمعها في هذا الكتاب"، مشيرا بذلك إلى أهمية توثيق ما كتب عنه من دراسات نقدية ومقاربات أدبية.

محتوى الكتاب

يضم الكتاب مجموعة من الدراسات التي قدمها نقاد وأكاديميون، من بينهم علاء حمد، الذي كتب دراسة بعنوان "التأويل والبنية الوظيفية في نصوص الشاعر الفلسطيني محمد حلمي الريشة"، ومحمد بوحوش الذي تناول في دراسته "الأصلي والمستحدث في قصائد التانكا للشاعر محمد حلمي الريشة"، إضافة إلى سمر محفوض التي قدمت قراءة بعنوان "أنسنة اللغة وإدهاش الدلالات – قراءة في مطر خلل شعاع شمس – تانكا عربي".

كما تطرقت فاطمة عيساوي إلى "تجليات الرومانسية والسريالية في "معجم بك" للشاعر محمد حلمي الريشة"، بينما قدم العربي الحميدي 3 دراسات: "ما موقع شعر محمد حلمي الريشة وسط الحداثة الشعرية؟"، و"الأنا وانشطارها عند فاقد الأم وفاقد الوطن-أوجه التلاقي والتنافي في أشعار شارل بودلير ومحمد حلمي الريشة"، و"المستوى الصريح والخفي في قصائد الشاعرين شارل بودلير ومحمد حلمي الريشة".

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وناقشت مادونا عسكر في دراستها "الغموض العارف للغة القصيدة ومكانة القارئ- قراءة في ديوان كأعمى تقودني قصبة النأي"، بينما كتب شريف الشافعي دراستين بعنوان "أنا غزة ابنة فلسطين: قصائد عن الحياة في مواجهة آلة القتل" و"محمد حلمي الريشة يطلق أقمار الأمل في ليل الاحتلال". أما أفنان القاسم فقد تناول في دراسته "حركة الإشارة في قصيدة عن الريح والوقت واحتمال الحصار".

الحوارات المنشورة

تضمن الكتاب عددا من الحوارات التي أجريت مع الريشة عبر السنوات، منها الحوار الذي أجراه حسن عبد الله في برنامج "عاشق من فلسطين"، وحوار محمد نور الدين الذي حمل عنوان "محمد حلمي الريشة (شعريار): القاتل لا يقرأ الشعر، والشاعر الحقيقي يدرك أثر رقصة الفراشة حول الضوء"، وحوار وحيد تاجا الذي جاء تحت عنوان "الشاعر والباحث والمترجم محمد حلمي الريشة: الأيام العربية الحالية كشفت سلبية ووهم معظم المثقفين العرب!"، إضافة إلى حوار عذاب الركابي بعنوان "وجها لوجه- حوار مع الشاعر الفلسطيني الكبير محمد حلمي الريشة".

كذلك، اشتمل الكتاب على حوار أجراه عاطف محمد عبد المجيد بعنوان "الشاعر والباحث والمترجم محمد حلمي الريشة: ترجمت قصائد اشتهيت لو أني مبدعها"، وحوار وفاء عياشي-بقاعي بعنوان "حوار مع الشاعر والباحث والمترجم محمد حلمي الريشة"، وحوار إدريس علوش بعنوان "الشاعر والباحث والمترجم محمد حلمي الريشة: لا يجوز تأطير الثقافة والإبداع حتى بتاج عرش"، وحوار لطيفة محمد حسيب القاضي بعنوان "الشاعر والباحث والمترجم محمد حلمي الريشة: لا يهمني ما قد يحدث لشعري بعد عمري؛ المهم أنني قد عشتهما"، وحوار محمد الصادق بعنوان "الشاعر محمد حلمي الريشة: القصيدة الفلسطينية مفتوحة على العالم"، وحوار رشيد الخديري بعنوان "الشاعر والمترجم والباحث محمد حلمي الريشة عن القراءة والكتابة في زمن كورونا".

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توثيق مستمر لمسيرة نقدية وإبداعية

في تقديمه للكتاب، أشار الريشة إلى أن هذا العمل ليس الأول الذي يقوم فيه بجمع وتوثيق ما كتب عن أعماله الأدبية والشعرية، فقد سبق له إصدار كتب مماثلة، منها "ظلال الرقص- دراسات في شعر محمد حلمي الريشة"، و"مرايا الصهيل الأزرق- رؤية، قراءات، حوارات"، و"الشغف والتخييل- دراسات، مقاربات، قراءات".

كما خصصت عدة مؤلفات أكاديمية لدراسة تجربته الشعرية، منها "مراتب النص- قراءة في سيرة محمد حلمي الريشة الشعرية"، و"ضفاف الأنثى -سطوة اللحظة وطقوس النص- مقاربات في شعر محمد حلمي الريشة"، و"شعر محمد حلمي الريشة- تدريب البياض على الخيانة- حوار ومختارات شعرية"، و"رهين البيتين- بيت الريشة وبيت الشعر"، و"محمد حلمي الريشة ذلك المنتبه المختلف- قراءة في قلب العقرب- سيرة شعر".

بالإضافة إلى كتب أخرى تناولت جوانب مختلفة من تجربته الشعرية، مثل "أسئلة النص المغاير- قراءة غير منهجية في بعض الأعمال الشعرية للشاعر محمد حلمي الريشة"، و"الظواهر الأسلوبية في ديواني "ثلاثية القلق" و"الوميض الأخير بعد التقاط الصورة"، و"تجليات التناص في شعر محمد حلمي الريشة"، و"تحليل مقارن لرموز المقاومة في شعر محمد حلمي الريشة وعلي رضا قزوه- بناء على السيميائية".

يعكس هذا الكتاب، كما يقول الريشة، استمرار جهوده في توثيق تجربته الشعرية ومسيرته النقدية، وتقديمها ضمن سياق أوسع يتيح للقراء والدارسين فهم التحولات الإبداعية التي خاضها عبر العقود الماضية.