الكويت تطلق الدورة الـ30 لمهرجان القرين الثقافي

انطلقت الدورة الـ30 لمهرجان القرين الثقافي أمس الاثنين بالتزامن مع احتفال الكويت باختيارها عاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025.

ويرفع المهرجان الذي يستمر حتى 12 فبراير شباط شعار "30 عاما من الريادة والعطاء" مع اختيار الأكاديمي والناقد الأدبي السعودي عبد الله محمد الغذامي "شخصية المهرجان".

وتأسس المهرجان، الذي يستمد اسمه من أحد أسماء دولة الكويت القديمة، عام 1994 ليكتسب زخما بمرور السنين ويصبح المهرجان الثقافي السنوي الرئيسي والأهم في دولة الكويت.

وقال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبد الرحمن المطيري في كلمة الافتتاح إن المهرجان أصبح "حدثا ثقافيا عريقا وعلامة فارقة على خريطة الثقافة العربية ويعكس التزام دولة الكويت العميق بدعم الفنون والآداب وتعزيز الهوية الثقافية".

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وأضاف أن انطلاق المهرجان لهذا العام "يتزامن مع احتفالاتنا الوطنية ويواكب بدء أنشطة (الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي 2025) مما يعكس الدور الريادي لدولة الكويت في دعم الثقافة العربية وتطوير مساراتها انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن الثقافة والفنون هي الدعامة الأساسية لبناء المجتمع ونهضته".

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تضمن حفل الافتتاح عرضا فنيا بعنوان "من الكويت" قدمت خلاله الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أيوب خضر عددا من المقاطع الموسيقية والغنائية مع رقصة شعبية بعنوان "يا جميلة" من التراث الكويتي برفقة آلة الطنبورة الموسيقية التراثية.

ويضم المهرجان هذا العام عدة فعاليات تشمل افتتاح معارض للصور والكتب، وندوة عن الشاعر والأديب الكويتي عبد العزيز سعود البابطين الذي توفي في 2023 عن عمر ناهز 87 عاما، بالإضافة إلى ندوة رئيسية بعنوان "جدلية النقد والنص الإبداعي" تستمر 3 أيام.

كما يشمل برنامج المهرجان عرضا لمسرحية "أنتم مدعوون إلى حفلة" الفائزة بجائزة مهرجان الكويت المسرحي في دورته الـ24، وأمسيات موسيقية، بالإضافة إلى حفل خاص لتكريم شخصية المهرجان عبد الله الغذامي.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل لرويترز إن هذه الدورة من مهرجان القرين هي دورة "لؤلؤية"، لأنها تتزامن مع الاحتفاء بمرور 30 عاما على انطلاقته.

وأضاف أن هذه الدورة هي نوع من الاستعداد لانطلاق فعاليات الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي في العام 2025.

وأشار إلى أن استمرار المهرجان 30 عاما يؤكد أن الكويت لديها "بنية تحتية ثقافية كبيرة أُسست من الرواد والأساتذة المهتمين بالثقافة والفنون والآداب".