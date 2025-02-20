ثقافة

الشرطة الهندية تصادر كتبا إسلامية في كشمير

A man visits a bookshop in Srinagar on February 18, 2025. Police in Indian-administered Kashmir have raided dozens of bookshops across the disputed territory since February 15, and seized hundreds of copies of books authored by Abul A'la Maududi, a pre-eminent Islamic scholar and founder of Jamaat-e-Islami (JI), sparking angry reactions by Muslim leaders. (Photo by Tauseef MUSTAFA / AFP)
أعلنت الشرطة الهندية أن مصادرة الكتب تمت بناء على معلومات استخبارية تتعلق ببيع وتوزيع أعمال تروج لأيديولوجيا منظمة محظورة، وفق تعبيرها (الفرنسية)
20/2/2025

دهمت الشرطة -في الجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير- عشرات المكتبات حيث صادرت مئات النُسخ من كتب أحد الاسلاميين، مما أثار غضب مسؤولين مسلمين.

وأعلنت الشرطة الهندية أنّ عمليات المصادرة تمّت بناء على "معلومات استخبارية موثوقة تتعلّق ببيع وتوزيع أعمال تروّج لأيديولوجيا منظمة محظورة".

ولم تذكر اسم مؤلّف هذه الكتب. ولكنّ بائعي الكتب أشاروا إلى أنه أبو الأعلى المودودي مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان الذي توفي عام 1979.

وكشمير منقسمة بين الهند وباكستان منذ انتهاء الحكم الاستعماري البريطاني عام 1947.

ومنذ ذلك الحين، تتقاتل الدولتان المتجاورتان (الهند وباكستان) على السيادة على كامل هذه المنطقة ذات الغالبية المسلمة.

وفي الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير، أسفرت الأحداث الدامية هناك عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا منذ العام 1989.

A shopkeeper waits for customers at a bookshop in Srinagar on February 18, 2025. Police in Indian-administered Kashmir have raided dozens of bookshops across the disputed territory since February 15, and seized hundreds of copies of books authored by Abul A'la Maududi, a pre-eminent Islamic scholar and founder of Jamaat-e-Islami (JI), sparking angry reactions by Muslim leaders. (Photo by Tauseef MUSTAFA / AFP)
بدأ عناصر من الشرطة بملابس مدنية مداهمات السبت في سرينغار، قبل أن يصادروا كتبا في مدن أخرى (الفرنسية)

وقد حظرت الحكومة القومية الهندوسية ورئيسها ناريندرا مودي الجماعة الإسلامية، وهي المنظمة الدينية الأكبر في كشمير.

وجددت نيودلهي هذا الحظر العام الماضي، على خلفية "أنشطة ضد أمن وسلامة وسيادة" الأمة، حسب تعبيرها.

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وبدأ عناصر من الشرطة بملابس مدنية مداهمات السبت في سرينغار المدينة الرئيسية بالمنطقة، قبل أن يصادروا كتبا في مدن أخرى بالمنطقة ذاتها.

وقال أحد بائعي الكتب لوكالة الصحافة الفرنسية مشترطا عدم كشف هويته "جاؤوا (عناصر الشرطة) وصادروا جميع نُسخ الكتب التي كتبها أبو الأعلى المودودي، بحجة أنّها مواد محظورة".

من جانبها، أشارت الخارجية الباكستانية إلى أنّ هذا الإجراء "هو الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى قمع المعارضة وترهيب السكان المحليين".

Police officials try to detain members and supporters of AISA during protest against what they say attacks on Muslims following clashes on June 13, 2022 triggered by remarks made by ruling BJP figures on Prophet Mohammad, at Jantar Mantar, in New Delhi. (REUTERS)
هذه المداهمات أثارت استياء أعضاء في الجماعة الاسلامية، كما دانها عمر فاروق القيادي الانفصالي في كشمير (رويترز)

وقال المتحدث باسم الوزارة الباكستانية شفقت علي خان "يجب منحهم الحق في قراءة الكتب التي يختارونها".

في حين قالت الشرطة الهندية إنّه "تبيّن أنّ هذه الكتب تشكّل خرقا للقانون، ويتمّ اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ الأشخاص الذين بحوزتهم مثل هذه المواد".

وأضافت في بيان أنّ هذه المداهمات جرت "لمنع تداول الأعمال الأدبية المحظورة المرتبطة بالجماعة الإسلامية".

وقد أثارت هذه المداهمات استياء أعضاء في الجماعة الاسلامية، كما دانها عمر فاروق القيادي الانفصالي في كشمير، واصفا إياها في بيان بأنّها "سخيفة" ومشيرا إلى أنّ هذه المواد موجودة على الإنترنت.

المصدر : الفرنسية

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