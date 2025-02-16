إطلاق الدورة الـ14 من جوائز فلسطين للكتاب

أعلن مرصد دراسات الشرق الأوسط في بريطانيا (MEMO) عن فتح باب الترشح للدورة الـ14 من جوائز فلسطين للكتاب، التي تُقام سنويا لتكريم أبرز الإصدارات باللغة الإنجليزية حول فلسطين.

ودعا المركزُ الناشرين والكتّاب والأفراد إلى تقديم أحدث أعمالهم للنظر فيها، حيث سيتم اختيار الفائزين في عدة فئات، تشمل الأعمال الأكاديمية، والترجمة، والإبداع، وكذلك المذكرات، والتاريخ الاجتماعي.

يأتي الإعلان عن الدورة الجديدة في ظل الأحداث الجارية والاهتمام العالمي المتزايد بالقضية الفلسطينية، مما يجعل من الجوائز فرصة لإبراز التجارب الحية، والتاريخ الغني، ونضالات الشعب الفلسطيني عبر الأعمال الأدبية والبحثية.

ويؤكد المنظمون أن الاحتفاء بالكتب الجديدة عن فلسطين هو جزء من جهود أوسع لإيصال الرواية الفلسطينية إلى جمهور عالمي، ومنح الكتّاب فرصة للقاء القرّاء والتفاعل مع نخبة من الباحثين والأكاديميين.

ووفقًا للمعايير المعلنة، يجب أن تكون الكتب المقدمة مكتوبة باللغة الإنجليزية، وأن تكون قد نُشرت بين مايو/أيار 2024 وأبريل/نيسان 2025. وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل رسمي في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بحضور شخصيات بارزة من ناشرين ومؤلفين وصحفيين وأكاديميين وسياسيين.

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وقال المدير العام لمركز (MEMO)، الدكتور داود عبد الله: "تتضمن الجوائز الكتب العربية التي تمت ترجمتها، إذ إن جمهورنا الأساسي ناطق بالإنجليزية، ونعمل في بيئة إعلامية تعتمد هذه اللغة".

وأضاف للجزيرة نت "هدفنا إيصال الرواية الفلسطينية إلى أوسع شريحة ممكنة من القرّاء. بالإضافة إلى ذلك، ظلّ نشر الكتب حول فلسطين باللغة الإنجليزية مقيدًا لسنوات طويلة، ونسعى إلى تشجيع الكتّاب والناشرين على كسر هذا الحاجز المصطنع، وفتح المجال أمام مزيد من الإصدارات التي تسلط الضوء على القضية الفلسطينية".

يتم فتح باب الترشح في يناير/كانون الثاني من كل عام، ويمكن للناشرين أو المؤلفين الأفراد تقديم ترشيحاتهم عبر الموقع الرسمي لـMEMO، حيث تُتاح أيضًا قائمة بالكتب الفائزة سابقًا وتفاصيل حول لجنة التحكيم.

وتُقام فعاليتان سنويتان لتكريم الفائزين في نوفمبر/تشرين الثاني، الأولى تجمع الكتّاب المشاركين في أمسية مفتوحة لمناقشة أعمالهم، والثانية تشهد الإعلان الرسمي عن الفائزين وتوزيع الجوائز، وسط حضور أكاديمي وثقافي رفيع يشمل سفراء، وكتّابا، وناشرين، وصحفيين، وأعضاء من البرلمان.

الفائزون بجائزة فلسطين للكتاب في دورتها الـ13 لعام 2024

كرّمت الدورة السابقة من الجائزة مجموعة من الكتّاب والباحثين الذين أسهمت أعمالهم في تعزيز المعرفة حول فلسطين، وجاءت النتائج على النحو التالي:

الجائزة الأكاديمية: الدكتورة ليزا بهونجاليا عن كتاب "الإمبراطورية المرنة: إعادة صياغة الحرب من خلال المساعدات في فلسطين".

جائزة الترجمة: حازم جمجوم عن ترجمته لكتاب "ثورة 1936-1939 في فلسطين".

الجائزة الإبداعية: ساندرا باريلارو وتيريزا أرانغورين عن كتاب "ضد المحو: ذاكرة فوتوغرافية لفلسطين قبل النكبة". وآلان موريسون وعاطف الشاعر عن كتاب "من غزة: شعر فلسطيني جديد".

جائزة التاريخ الشفوي: خديجة حباشنة عن كتاب "فرسان السينما: قصة وحدة الفيلم الفلسطيني".

جائزة كتاب الطفل: أماندا نجيب عن كتاب "لانا تصنع بيتزا أرجوانية: حكاية طعام فلسطيني".

جائزة الإنجاز مدى الحياة: الدكتورة غادة كرمي.

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ومنذ انطلاقها عام 2012، لعبت جوائز فلسطين للكتاب دورًا محوريًّا في دعم الإنتاج الفكري حول فلسطين، حيث يزداد عدد الكتب المرشحة سنويًّا من دور نشر عالمية.

كما أصبحت الجائزة جسرًا يربط الأدب الفلسطيني بالمجتمع الأكاديمي والثقافي الدولي، مما يُسهم في تعزيز حضور الرواية الفلسطينية عالميًّا.