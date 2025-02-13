اختتام الدورة العاشرة لمهرجان نواكشوط للشعر العربي في موريتانيا

اختتمت الدورة العاشرة لمهرجان نواكشوط للشعر العربي أمس الخميس بمشاركة شعراء من موريتانيا ومالي والسنغال وغامبيا وغينيا.

وشمل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي عن أبرز أنشطة بيت شعر نواكشوط في عام 2024 كما كرم المهرجان 4 شعراء موريتانيين هم محمد ولد الطالب، وسيدي محمد بمب، ومحمد ولد المحبوبي، وأبو بكر المامي.

وقال مدير بيت الشعر بنواكشوط ورئيس المهرجان عبد الله السيد في الافتتاح الذي أقيم بقصر المؤتمرات "دأب بيت الشعر على تنظيم هذا المهرجان في هذا الشهر من كل عام، وشكلت نسخه المتعاقبة أرشيفا شعريا عظيما شهد مشاركات متنوعة لشعراء موريتانيين".

وأضاف أن المهرجان "منذ نسخته الخامسة انفتح على التجربة الشعرية في الدول الشقيقة والصديقة، مركزا على دول الجنوب التي دخلها الإسلام واللغة العربية بفضل دعاة هذه البلاد ومثقفيها وتجارها".

وقبل حفل الافتتاح انطلق معرض لمنشورات دائرة الثقافة بالشارقة. وشمل برنامج المهرجان الذي الذي استمر 4 أيام ندوة نقدية بعنوان "القصيدة الموريتانية المعاصرة بين الأصالة والتجديد" إلى جانب أمسيات شعرية مع توقيع عدد من الدواوين الشعرية.