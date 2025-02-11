اكتشاف مخطوطات عربية بهولندا بها أبحاث مفقودة لعالم يوناني

قال تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز، نقلا عن الموقع التركي تركيش أونلاين، إنه تم الكشف ضمن كتب ترجمها علماء مسلمون في القرن 11 عن بحوث مفقودة كتبها عالم يوناني قبل الميلاد بـ200 عام.

ووفق التقرير، فإن البحوث تعود لعالم الرياضيات أبولونيوس من مدينة بارغا (إقليم وسط اليونان حاليا) المعروف باسم "الجغرافي العظيم"، والذي كانت له إسهامات ثمينة في دراسة المقاطع المخروطية، وأثر في علم الرياضيات امتد قرونا.

وأشرف على تحليل الكتب العربية -حسب التقرير- عالم الرياضيات الهولندي بيتر هوغينديك. وفي إشارة منه إلى الأهمية العلمية للكتب المتقنة وجمالها الفني، قال "إن هذه المخطوطة مذهلة، سواء من حيث محتواها العلمي أو من حيث روعة خطها وزخارفها".

وأضاف أن النصوص المترجمة التي تحتوي على رسوم توضيحية مفصلة وخطوط عربية مختلفة "تعكس ذكاء علماء المسلمين وكتبتهم، بالإضافة إلى انضباطهم وتركيزهم الشديد، وهي صفات غالبا ما نفتقدها في عالمنا اليوم الذي يركز على التكنولوجيا".

وقد عُثر على هذه الكتب في أرشيف مكتبات جامعة ليدن في هولندا، ويعتقد أن عالم الرياضيات الهولندي جاكوب غوليوس حصل على هذه الأعمال خلال رحلاته إلى الشرق الأوسط في القرن 17.

ويسلط هذا الاكتشاف الضوء على انتقال المعرفة عبر الحضارات تاريخيا، ويؤكد دور العلماء المسلمين في الحفاظ على المعرفة اليونانية وتطويرها.