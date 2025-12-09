66 فنا وحرفة تتنافس على قوائم التراث الثقافي باليونسكو

بدأ خبراء اليونسكو مداولاتهم في الهند أمس الاثنين بشأن الممارسات والتقاليد التي يجب إعلانها كتراث ثقافي غير مادي.

وتم ترشيح ما مجموعه 66 عادة وحرفة من جميع أنحاء العالم لإدراجها في إحدى قوائم التراث الثقافي الثلاث للهيئة الثقافية والتعليمية التابعة للأمم المتحدة.

وتشمل الترشيحات فن الغناء السويسري اليودلية والطبخ الإيطالي، إضافة إلى ثقافة حمامات السباحة في آيسلندا وديبافالي، وهو مهرجان الأضواء الهندوسي المعروف باسم ديوالي.

كما تم ترشيح تقليد العرائس الخشبية "رود ماريونيت" في بروكسل وكذلك مهرجان جيفاتا، وهو مهرجان رأس السنة الجديدة الذي يحتفل به شعب ولايتا في إثيوبيا.

رحلة عبر الأجيال

ولكي يجري الإعلان رسميا عن ممارسة أو حرفة كتراث ثقافي غير مادي، يجب أن يتم تناقلها من جيل إلى جيل والحفاظ عليها حية من قبل مجتمع ما، من بين معايير أخرى.

وقال كريستوف وولف، نائب رئيس اللجنة الألمانية لليونسكو "يمثل التراث الثقافي غير المادي المشاركة الثقافية والتنوع والحيوية".

وتعقد الدورة الـ20 للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي في نيودلهي في الفترة من الاثنين إلى السبت.

وفي هذا العام، سيفحص الخبراء 11 ترشيحا لقائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، و54 ترشيحا للإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، بالإضافة إلى اقتراح واحد لسجل ممارسات الصون الجيدة.