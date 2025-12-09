دعوات لإضراب في متحف اللوفر احتجاجا على تدهور أوضاعه

دُعي موظفو متحف اللوفر في باريس إلى إضراب مفتوح بدءا من الاثنين 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، احتجاجا على "تدهور ظروف العمل" و"نقص الموارد"، وفق ما أفاد الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل لوكالة الصحافة الفرنسية عقب اجتماع ضم عددا من النقابات.

واضطر متحف اللوفر -الذي يواجه صعوبات منذ حادثة السرقة الصادمة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إلى إغلاق صالة عرض في نوفمبر/تشرين الثاني بسبب تهالك المبنى، كما شهد قبل أسبوعين تسربا للمياه ألحق أضرارا بمئات الكتب في مكتبة الآثار المصرية.

وكتبت النقابات في رسالة موجهة إلى وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي "يوميا، تُغلق صالات العرض لفترات تفوق ما حُدد في خطة التشغيل، بسبب نقص عدد الموظفين، بالإضافة إلى الأعطال التقنية وتهالك المبنى".

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تعرّض اللوفر لسرقة مجوهرات تقدّر قيمتها بنحو 88 مليون يورو.

وأُوقف الأفراد الأربعة في العصابة التي نفذت السرقة، لكن لم يعثر بعد على المجوهرات أو على مدبري العملية.

"تجربة شاقة"

وبغية تمويل أعمال الترميم تنوي إدارة اللوفر رفع سعر تذاكر بطاقات الدخول بنسبة 45% للزائرين من خارج أوروبا اعتبارا من العام 2026.

وقالت النقابات إن "الأعمال الفنية باتت متاحة بشكل محدود للزوار"، معتبرة أن زيارة المتحف "أصبحت تجربة شاقة".

وتابعت "لم تؤخذ مختلف التحذيرات الداخلية في الاعتبار"، مضيفة أن "الرسائل التي تنقلها إدارة اللوفر إلى البرلمان ووسائل الإعلام لا تجعلنا نأمل أن هناك إدراكا فعليا لحجم الأزمة التي نمر بها".

وطالبت النقابات بإجراء مفاوضات مباشرة مع وزارة الثقافة "نظرا إلى التدهور غير المسبوق للجو الاجتماعي الداخلي، وضرورة الحصول على إجابات من الجهات المعنية".

واستقبل اللوفر -وهو المتحف الذي يستقطب أكبر عدد من الزوار في العالم- 8.7 ملايين زائر سنة 2024، و69 % منهم من الأجانب.