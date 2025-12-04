مهرجان الكويت المسرحي يحتفل بيوبيله الفضي

انطلقت الدورة الـ25 من مهرجان الكويت المسرحي أمس الأربعاء وسط حضور فني واسع في حفل أقيم بمسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالتزامن مع اليوبيل الفضي للمهرجان.

تضمن الحفل تكريم الفنان الكويتي محمد المنصور بوصفه "شخصية المهرجان"، والفنان القطري غانم السليطي باعتباره "ضيف المهرجان"، وأقيمت جلسة حوارية معهما للحديث عن تجربتهما ومسيرتهما الطويلة في دعم الفن الخليجي.

وقال المنصور إنه "شرف كبير ووسام على صدري أن أكون شخصية مهرجان الكويت المسرحي في دورته الـ25 حيث اليوبيل الفضي لهذا العرس المسرحي".

من جانبه، قال السليطي إن ارتباطه بالكويت بدأ منذ الصغر، كما ارتبط بالفن الكويتي منذ بدايته الفنية عندما درس 4 أشهر في المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، ثم كانت رسالة تخرجه في معهد الفنون المسرحية بالقاهرة عن التأليف في المسرح الكويتي.

وشمل الافتتاح تقديم عرض فني يسلط الضوء على الإرث الثقافي والأدبي للكويت بعنوان "بيت وبحر" برؤية مساعد محمد الزامل الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومن إخراج هاني النصار وتأليف خلف الخالدي.

وقال وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري في كلمته إن مهرجان الكويت المسرحي "رسخ مكانة المسرح في وجدان مجتمعنا وأكد دوره المؤثر في المشهد الثقافي العربي".

ويستمر المهرجان حتى 11 ديسمبر/ كانون الأول بمشاركة مجموعة من المسرحيات الكويتية هي "كودليرا" و"تجمعنا قهوة" و"هم وبقاياهم" و"حوش عطوان" و"كازانوفا" و"ما ليس لي"، إضافة إلى عرض خارج المنافسة بعنوان "زبانية".

وأعلن مدير المهرجان شايع الشايع أسماء لجنة التحكيم التي تشكلت برئاسة علي حيدر الأستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، وعضوية كل من هشام زين الدين عميد كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية، ومنتهى طارق الأستاذة في الجامعة المستنصرية بالعراق.

كما ضمت اللجنة عمر نقرش أستاذ المسرح في الجامعة الأردنية، وسعيد السيابي أستاذ المسرح بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان، والمخرج المصري مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، والفنانة والمخرجة اللبنانية مروة قرعوني.

وبجانب العروض المسرحية، يشمل برنامج المهرجان حلقتين نقاشيتين عن "إشكالية الترجمة في النص المسرحي" و"المسرح المعاصر والجمهور" كما يتضمن البرنامج ورشتي تدريب في "لغة الجسد على خشبة المسرح وتقنيات التعبير الجسدي" و"فن الكتابة المسرحية".