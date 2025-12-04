معرض العراق الدولي للكتاب يحتفي بالنساء في دورته السادسة

انطلقت الدورة السادسة لمعرض العراق الدولي للكتاب، أمس الأربعاء، بمشاركة أكثر من 450 دار نشر، من نحو 23 دولة، مع احتفاء خاص بالمرأة العراقية على مدى 100 عام.

ويرفع المعرض الممتد حتى 13 ديسمبر/ كانون الأول شعار "100 نون عراقية"، احتفاء بمنجزات المبدعات العراقيات في مختلف المجالات، أمثال الشاعرة "نازك الملائكة"، والمغنية "عفيفة إسكندر"، والفنانة التشكيلية "نزيهة سليم"، والمهندسة المعمارية "زها حديد".

ويقدم المعرض نحو مليون عنوان كتاب، وتنظمه مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، بالتعاون مع الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.

وتشارك في هذه الدورة دور عرض من مصر والأردن ولبنان وسوريا وقطر والإمارات والسعودية والكويت وإيران واليمن وتركيا وتونس والمغرب والسودان وبريطانيا وألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا والهند والبوسنة والأراضي الفلسطينية والعراق.

وأكد المستشار الثقافي لرئيس الوزراء والمدير العام لدار الشؤون الثقافية العامة، عارف الساعدي، مشاركة وزارة الثقافة بأكثر من 500 عنوان متنوع، ما بين الشعر والنقد والسرد واللغة والترجمة والفكر والفلسفة، فضلا عن مجلاتها الدورية المعروفة كالمورد والأقلام والتراث الشعبي والثقافة الأجنبية ولمحات.

ويستضيف المعرض كذلك مجموعة من الروائيين والباحثين والنقاد، ضمن برنامجه الثقافي من بينهم الشاعرة المصرية "إيمان مرسال"، والكاتبة الإماراتية "ريم الكمالي"، والكاتبة البحرينية "جليلة السيد"، والكاتبة الكويتية "دانه مدوه"، والكاتب العراقي "أحمد خيري العمري".