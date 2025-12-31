ثقافة|دولي

بالصور.. دول العالم تبدأ باستقبال عام 2026

Fireworks explode over the Marina Bay during the New Year celebrations in Singapore, December 31, 2025. REUTERS/Ore Huiying
ألعاب نارية تنفجر فوق خليج مارينا خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في سنغافورة (رويترز)
Published On 31/12/2025
آخر تحديث: 19:54 (توقيت مكة)

مع انقضاء الساعات الأخيرة من عام 2025، بدأت دول العالم تباعا استقبال عام 2026، في مشهد عالمي متكرر يتقدم فيه الشرق على الغرب بفعل فروق التوقيت، حيث انطلقت الاحتفالات أولا من منطقة المحيط الهادي، قبل أن تمتد تدريجيا إلى آسيا وأوروبا، ثم الأميركتين.

وكما جرت العادة، كانت مدينة سيدني الأسترالية من أوائل المدن الكبرى التي أعلنت دخول العام الجديد، إذ أضاءت الألعاب النارية سماء الميناء الشهير وجسر هاربور، وسط حضور جماهيري واسع ومتابعة عالمية، لتؤكد مكانتها كأحد أبرز رموز الاحتفال برأس السنة عالميا.

Fireworks light up the midnight sky over Sydney Harbour Bridge and Sydney Opera House during New Year’s Day celebrations in Sydney on January 1, 2026. (Photo by Saeed KHAN / AFP)
ألعاب نارية تضيء سماء منتصف الليل فوق جسر ميناء سيدني ودار الأوبرا خلال احتفالات رأس السنة الجديدة (الفرنسية)
Fireworks explode over Sydney Harbour Bridge to mark the New Year in Sydney, Australia, January 1, 2026. REUTERS/Hollie Adams
الألعاب النارية تتلألأ فوق جسر ميناء سيدني إيذانا ببدء العام الجديد في مدينة سيدني الأسترالية (رويترز)

ومع تقدم عقارب الساعة غربا، دخلت طوكيو عام 2026 حيث تباينت الاحتفالات بين الفعاليات الثقافية والطقوس التقليدية.

A projection mapping is displayed on the surface of the Tokyo Metropolitan Government building, to celebrate the New Year, in Tokyo, Japan January 1, 2026. REUTERS/Issei Kato
عروض ضوئية رقمية تُعرض على واجهة مبنى حكومة طوكيو الكبرى احتفالا بدخول العام الجديد في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
People gather to celebrate the New Year at the Zojoji Buddhist temple, on Wednesday, Dec. 31, 2025 in Tokyo. (AP Photo/Eugene Hoshiko)
حشود من الزوار تتجمع للاحتفال بالعام الجديد في العاصمة اليابانية طوكيو (أسوشيتد برس)

وفي تايوان، دخل عام 2026 وسط عروض ضوئية وألعاب نارية حول برج تايبيه 101 الذي يعد من أبرز معالم المدينة، في احتفالات حاشدة.

epa12619323 A general view of the crowd at a concert during a downpour of rain while waiting for the fireworks from Taipei 101 skyscraper, during the New Year's Eve celebrations in Taipei, Taiwan, 31 December 2025. EPA/RITCHIE B. TONGO
مشهد عام لحشود من المحتفلين بانتظار عرض الألعاب النارية خلال احتفالات ليلة رأس السنة في تايوان (الأوروبية)
epa12619324 Journalists take photos of a crowd waiting for the fireworks from Taipei 101 skyscraper, during the New Year's Eve celebrations in Taipei, Taiwan, 31 December 2025. EPA/RITCHIE B. TONGO
صحفيون يلتقطون صورا لحشود من المحتفلين بانتظار عرض الألعاب النارية من ناطحة سحاب تايبيه 101 في تايوان (الأوروبية)

وفي بكين ومدن صينية كبرى، مرّ دخول العام الجديد وسط مظاهر الاحتفالات العامة، ونشاط ملحوظ في مدن جنوب شرق آسيا مثل بانكوك وسنغافورة، حيث شهدت الساحات المركزية عروضا ضوئية وحشودا كبيرة.

BEIJING, CHINA - DECEMBER 31: Performers put on a show during the the 2026 Beijing New Year Countdown celebration at the Juyongguan Great Wall on December 31, 2025 in Beijing, China. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)
عروض فنية يقدمها مؤدون خلال فعالية العد التنازلي لاستقبال عام 2026 عند سور جويونغقوان العظيم في العاصمة الصينية بكين (غيتي)
BEIJING, CHINA - JANUARY 01: Citizens attend the 2026 Beijing New Year Countdown celebration at the Juyongguan Great Wall on January 01, 2026 in Beijing, China. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)
مواطنون صينيون يشاركون في فعالية العد التنازلي لاستقبال عام 2026 عند سور جويونغقوان العظيم (غيتي)

ومع حلول منتصف الليل بتوقيت شبه القارة الهندية، استقبلت المدن الهندية العام الجديد بأجواء تفاوتت بين الاحتفالات الشعبية والتجمعات الخاصة.

People gather to attend New Year's Eve celebrations in Fort Kochi, India, December 31, 2025. REUTERS/Priyanshu Singh
حشود من المحتفلين تتجمع للمشاركة في احتفالات ليلة رأس السنة في منطقة فورت كوتشي بولاية كيرالا جنوبي الهند (رويترز)
People pose for pictures near illuminated decorations on New Year's Eve in Mumbai, India, Wednesday, Dec. 31, 2025. (AP Photo/Rafiq Maqbool)
مواطنون يلتقطون صورا قرب زينة مضاءة خلال احتفالات ليلة رأس السنة في مدينة مومباي الهندية (أسوشيتد برس)

ومع تقدم الساعات نحو الغرب، تترقب مدن في الخليج وأوروبا والأميركتين لحظة دخول عام 2026، حيث تستعد دبي والرياض والدوحة لاستقبال منتصف الليل، بينما تتجه الأنظار إلى باريس وبرلين وروما ولندن مع بدء تجمع المحتفلين في الساحات العامة، على أن تنتقل أجواء الانتظار لاحقا إلى نيويورك ومدن أميركية أخرى، قبل أن تختتم هاواي وساموا الأميركية وداع عام 2025 في آخر محطات العام الجديد عالميا.

