زلزال "طريق الملح" يضرب دور النشر في لندن ويعيد النظر إلى أدب المذكرات

في عام 2025، أثبتت المذكرات الشخصية قوتها وشعبيتها وتصدرت عناوين الأخبار مرارا في بريطانيا لكن عدة فضائح أثارت تساؤلات جادة حول مستقبل أدب المذكرات.

في النصف الثاني من العام ضرب زلزالا ثقافيا الأوساط الأدبية البريطانية، بحسب تقرير للصحفية في موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "كلير ثورب"، عقب تعرض مذكرات "طريق الملح" للكاتبة راينور وين، إلى اتهامات بالتضليل وتزييف الحقائق.

وجاء التقرير في أعقاب نشر صحيفة "ذا أوبزرفر" البريطانية تحقيقا استقصائيا في يوليو/تموز الماضي كشف أن الرواية التي قدمتها وين حول فقدان منزلها ومزرعتها في ويلز نتيجة خيانة صديق واستثمار فاشل، لم تكن دقيقة بل وراءها نزاعات مالية وخروقات قانونية من جانبها.

وصار الكتاب الذي بيع منه نحو مليوني نسخة وتصدر قوائم الأكثر مبيعا عالميا، منذ إصداره عام 2018 يواجه الآن تدقيقا قانونيا وأدبيا غير مسبوق.

وطالت الشكوك الجانب الأكثر تأثيرا في الكتاب، وهو مرض زوجها موث بـ"تلف القشرة المخية والجهاز الحركي"، بينما أشار التحقيق إلى أن بقاء موث في حالة صحية جيدة وقدرته على السير لمسافات طويلة بعد سنوات يثير تساؤلات طبية.

ارتدادات زلزال "طريق الملح"

على إثر هذه الأزمة بدأت دور النشر في لندن مراجعة العقود المبرمة مع كتاب السير الذاتية، فلم تكن أزمة "طريق الملح" الوحيدة في عام 2025، بل جاءت ضمن موجة من الفضائح الأدبية التي طالت أعمالا كانت مرشحة لجوائز مرموقة وأثارت لغطا واسعا.

وبرز كتاب "ظلال الصيف" كواحد من الكتب التي واجهت مصيرا مشابها، بحسب التقرير، حيث اتضح أن المؤلف انتحل فقرات كاملة من مذكرات جندي فرنسي قديم، كشفتها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد السينما، أحدثت هذه التسريبات هزة في قطاع الإنتاج، خاصة أن فيلم "طريق الملح" كان يعول عليه لتحقيق إيرادات ضخمة، مما دفع شركات الإنتاج لوضع شروط جزائية في عقود الاقتباس تضمن حماية حقوقها في حال ثبت زيف القصة الأصلية أو تحريفها.

بين الإبداع والتوثيق

في المقابل دافع ناشر كتاب راينور وين عن موقفه مؤكدا أن المذكرات تظل عملا إبداعيا يهدف لإيصال رسالة إنسانية، وقالت الدار في بيان رسمي إن الخطأ في بعض التفاصيل لا ينفي القيمة الروحية للتجربة التي خاضها الزوجان، وشددت على ضرورة التمييز بين السير التوثيقية والأدبية.

بينما أشار نقاد أورد التقرير آراءهم إلى أن المشكلة تكمن في رغبة الجمهور الدائمة في سماع قصص "المعجزات"، وقالت الأكاديمية البريطانية سارة جين المحللة في شؤون النشر، إن الناشرين يفضلون القصص التي تنتهي بنهايات سعيدة ومثالية، حتى لو تطلب الأمر التلاعب بالحقائق لزيادة جاذبية الكتاب وتسويقه.

كما أعادت أزمة "طريق الملح" إلى الأذهان تاريخا طويلا من الفضائح الأدبية التي هزت ثقة القراء في أدب المذكرات، ومنها قضية مذكرات جين ممار الشهيرة "ميشا: مذكرات سنوات الهولوكوست"، والتي ادعت فيها أنها عاشت مع الذئاب هربا من "النازيين"، وأوضحت التحقيقات اللاحقة أن القصة كانت مختلقة بالكامل، مما شكل صدمة كبرى للناشرين الذين سوقوا الكتاب كحقيقة تاريخية لا تقبل الشك.

وفي هذا الإطار يعتبر التقرير أن عام 2025 بمثابة نقطة تحول في تاريخ النشر، لافتا إلى مطالبة القراء بوجود مراجعين مستقلين للتحقق من صدقية السير الذاتية قبل طرحها، وبدأت بعض المنصات الرقمية بالفعل في وضع علامات تحذيرية على الكتب التي تحوم حولها شكوك، مما سيجعل هذا العام محفورا في الذاكرة الأدبية وقد يغير وجه الأدب.