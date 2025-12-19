من الجبر إلى التعرفة الجمركية.. تعرف على كلمات عربية استوطنت الإنجليزية

يتحدث اللغة العربية اليوم أكثر من 400 مليون شخص حول العالم، بينهم نحو 200 مليون يتحدثونها كلغة أم، إضافة إلى ما بين 200 و250 مليون متحدث غير أصلي.

وبذلك، تُعد العربية واحدة من أكثر لغات العالم انتشارا وتأثيرا، ليس فقط من حيث عدد المتحدثين، بل أيضا من حيث حضورها العميق في لغات وثقافات أخرى، وعلى رأسها اللغة الإنجليزية.

وتُستخدم العربية الفصحى الحديثة لغة رسمية في مجالات الحكم والقانون والتعليم، كما تحظى بمكانة بارزة في السياقات الدينية والدولية. وإلى جانب ذلك، تنتشر أكثر من 25 لهجة عربية محكية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس تنوعا لغويا وثقافيا واسعا داخل الإطار العربي الواحد.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، تحيي الأمم المتحدة "اليوم العالمي للغة العربية"، احتفاء بها باعتبارها "ركنا من أركان التنوع الثقافي الإنساني". وقد اختير هذا التاريخ تحديدا تخليدا لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973 اللغة العربية لغة رسمية سادسة ضمن لغات المنظمة.

وبهذه المناسبة، نستعرض مجموعة من الكلمات الشائعة في اللغة الإنجليزية المعاصرة التي تعود أصولها إلى العربية، أو انتقلت إليها عبر العربية، قبل أن تصبح جزءا من الاستخدام اليومي في المجتمعات الناطقة بالإنجليزية.

كيف دخلت الكلمات العربية إلى لغات أخرى؟

بوصفها أكثر اللغات السامية انتشارا -وهي عائلة لغوية نشأت في جنوب غرب آسيا وأجزاء من أفريقيا- أثرت اللغة العربية في المجتمعات واللغات الأخرى على مدى قرون طويلة.

ويؤكد علماء اللغة أن وجود مفردات عربية في لغات مختلفة يعكس تاريخا ممتدا من التواصل والاحتكاك عبر التجارة والترجمة والبحث العلمي والتبادل الثقافي.

وقد استوعبت لغات مثل الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والتركية، وغيرها كثير، مئات بل آلاف الكلمات العربية التي لا يزال يُستخدم عدد كبير منها في الحياة اليومية دون أن يدرك متحدثوها أصولها اللغوية.

ويقول منتصر الحمد، أستاذ اللسانيات واللغة العربية في جامعة قطر، إن هذا النوع من التداخل اللغوي "ظاهرة طبيعية"، مشيرا إلى أن اللغات تتبادل المفردات فيما بينها منذ قرون طويلة.

وأضاف في حديثه للجزيرة "العربية ليست استثناء، وقد انعكس حضورها في مفردات العلم والتكنولوجيا والحضارة".

أبجدية متعددة الأشكال

تتكون الأبجدية العربية من 28 حرفا، وتُكتب من اليمين إلى اليسار، كما تتميز بخط متصل تتغير فيه أشكال الحروف بحسب موقعها في الكلمة.

وغالبا ما تُحذف الحركات القصيرة في الكتابة اليومية، وهي خصائص أسهمت -إلى جانب ثراء المفردات العربية- في تكوين انطباع شائع لدى غير الناطقين بها بأنها لغة صعبة التعلم.

بيد أن "الحمد" يرى أن هذا الانطباع "بعيد عن الدقة"، موضحا أن العربية ليست من أصعب لغات العالم، وإنما تختلف أنظمتها عن الإنجليزية أو كثير من اللغات الأوروبية.

ويشير إلى أن الخط العربي مألوف لمتحدثي لغات مثل الأوردية والفارسية، في حين يجد الأتراك سهولة في حفظ المفردات العربية بسبب آلاف الكلمات التي استوعبتها اللغة التركية عبر التاريخ.

من "الجبر" إلى "التعرفة" الجمركية

يُعد إسهام اللغة العربية في مجالي الرياضيات والعلوم من أبرز تأثيراتها العالمية.

Algebra (الجبر): تُعد أحد أعمدة علم الرياضيات، وهي مشتقة من المصطلح العربي "الجبر"، الذي ورد في عنوان كتاب وضعه العالم محمد بن موسى الخوارزمي في القرن التاسع الميلادي حول حل المعادلات.

Algorithm (خوارزمية): اشتُقت هذه الكلمة من اسم "الخوارزمي" نفسه، وأصبحت اليوم مفهوما مركزيا في علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي.

ومع مرور الزمن، دخلت هذه المصطلحات إلى لغات أخرى بعد أن خضعت لاختصارات وتعديلات صوتية جعلت أصولها العربية أقل وضوحا. ومن الأمثلة على ذلك:

Carat (قيراط): وحدة قياس وزن الأحجار الكريمة، وتعود جذورها إلى كلمة "قيراط".

ويوضح الأستاذ منتصر الحمد أن هذه التحولات تعكس كيفية تكيّف اللغة الإنجليزية مع الأصوات غير المألوفة، قائلا إن الإنجليزية نادرا ما تبدأ كلماتها بحرف "Q"، مما أدى إلى إعادة تشكيل كلمات عربية مثل "قيراط" باستخدام حروف أكثر شيوعا مثل "C" أو "K"، فظهرت بصيغة "Carat".

وينطبق الأمر ذاته على مفردات أخرى في الحياة اليومية، مثل:

Giraffe (زرافة): تعود إلى الأصل العربي "زرافة"، لكنها خضعت لتحويرات صوتية كي تتماشى مع الأنماط الصوتية الأوروبية.

Tariff (تعرفة جمركية): مشتقة من كلمة "تعريف" بمعنى الإبلاغ أو الإعلان، وقد دخلت إلى الإنجليزية عبر قنوات التجارة والتواصل الاقتصادي.

ويرجّح الحمد أن كلمة تعريفة "Tariff" انتقلت إلى الإنجليزية عبر اللغات الرومانسية، وربما مرّت أيضا باللغة التركية، التي استوعبت بدورها عددا كبيرا من المفردات العربية خلال العصور الوسطى، متأثرة بحركة التجارة والحروب آنذاك.

ومع التوسع الاستعماري البريطاني لاحقا، شهدت العلاقة بين العربية والإنجليزية تبادلا لغويا مباشرا، إذ دخلت كلمات عربية إلى الإنجليزية، وفي المقابل تسربت مفردات إنجليزية إلى العربية الحديثة.

وهكذا، تكشف الكلمات العربية المتداولة في الإنجليزية اليوم عن تاريخ طويل من التفاعل الحضاري، وعن دور العربية كلغة معرفة وعلم، تركت بصمتها العميقة في لغات العالم ولا تزال.