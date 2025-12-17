ترشيح 4 أفلام عربية للمنافسة على جوائز الأوسكار

دخلت 4 أفلام عربية سباق المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي أمس الثلاثاء، والتي تمنحها سنويا أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية لأحد الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.

واختيرت أفلام "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، و"اللي باقي منك" للمخرجة الأميركية الأردنية من أصل فلسطيني شيرين دعيبس، و"فلسطين 36″ للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، و"كعكة الرئيس" للمخرج العراقي حسن هادي ضمن قائمة أولية تشمل 15 فيلما من أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية من أصل 86 فيلما استوفت شروط المنافسة على الجائزة في الدورة الـ98.

وهذه المرة الثالثة التي يدخل فيها عمل من إخراج كوثر بن هنية المنافسة على الجائزة الأشهر عالميا في مجال السينما خلال 5 سنوات بعد فيلمي "الرجل الذي باع ظهره"، و"بنات ألفة".

وكتبت المخرجة التونسية على صفحتها في فيسبوك باللغة الإنجليزية "فرحة وفخر وامتنان كبير لكل شخص آمن بالفيلم وساهم في توصيل هذا الصوت، يا لها من لحظة رائعة، ويا لها من رحلة تنتظرنا!".

وأعلنت الأكاديمية أيضا اليوم الأربعاء قوائم الأعمال المنافسة في فئات أفلام الرسوم المتحركة القصيرة، والأفلام الوثائقية القصيرة، والأفلام الوثائقية الطويلة، وأفضل موسيقى، وأفضل صوت، وأفضل مؤثرات بصرية، وأفضل تصوير، وأفضل مكياج وتصفيف شعر.

ومن المنتظر إعلان القائمة القصيرة للأفلام المتنافسة على الجوائز في 22 يناير/كانون الثاني المقبل، على أن يقام حفل إعلان وتوزيع الأوسكار يوم الأحد 15 مارس/آذار 2026 في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.