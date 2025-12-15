16 رواية تترشح للقائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية عن القائمة الطويلة للروايات المرشّحة في دورة عام 2026، حيث تتضمن القائمة 16 رواية من أصل 137 رواية مترشحة.

وحسب بيان للجائزة العالمية للرواية العربية، فقد جرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكوّنة من 5 أعضاء، برئاسة الباحث والناقد التونسي محمد القاضي، وعضوية كل من شاكر نوري (كاتب ومترجم عراقي)، وضياء الكعبي (أكاديمية وناقدة بحرينية) وليلى هي وون بيك (أكاديمية من كوريا الجنوبية)، ومايا أبو الحيات (كاتبة ومترجمة فلسطينية).

وشملت القائمة الطويلة للجائزة روايات لكتّاب من 10 بلدان عربية: وهم 4 كتّاب من مصر، و3 كتّاب من الجزائر، وكاتبان من لبنان، وكاتب واحد من كل من تونس، والسعودية، وسوريا، والعراق، وعُمان، والمغرب، واليمن.

وشهدت الدورة الحالية من الجائزة ترشيح كتّاب بالقائمة الطويلة وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة سابقا، وهم عبد الوهاب عيساوي (الفائز بالجائزة 2020)، وسعيد خطيبي (القائمة القصيرة 2020)، وعبد المجيد سباطة (القائمة القصيرة 2021)، وأحمد عبد اللطيف (القائمة الطويلة 2018 و2023)، وأميمة الخميس (القائمة الطويلة 2010، 2019)، وأمين الزاوي (القائمة الطويلة 2013، 2018، 2024).

عوالم مختلفة

وحسب بيان الجائزة العالمية للرواية العربية -التي يرعاها مركز أبو ظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة- فإن الروايات المرشحة للقائمة الطويلة تأخذنا "إلى عوالم وأزمنة مختلفة، من حضارات الشرق الأوسط منذ 4 آلاف عام، إلى مدينة القاهرة المستقبلية حيث الإنسان على وشك الانقراض، ومن قرى عُمانية ويمنية في أواخر القرن العشرين، إلى سجن ياباني في الوقت الراهن".

كما "تتابع الروايات التحولات السياسية والاجتماعية في الجزائر والعراق وبلدان أخرى على مدار عقود، وتصور الصراعات الداخلية للأفراد الذين يرتكبون جرائم بدوافع الغيرة أو السياسة أو بسبب الأمراض النفسية".

وفي ما يلي عناوين الروايات التي وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2026:

أصل الأنواع – أحمد عبد اللطيف (مصر)

عمّة آل مشرق – أميمة الخميس (السعودية)

منام القيلولة – أمين الزاوي (الجزائر)

ماء العروس – خليل صويلح (سوريا)

فوق رأسي سحابة – دعاء إبراهيم (مصر)

أغالب مجرى النهر – سعيد خطيبي (الجزائر)

البيرق، هبوب الريح – شريفة التوبي (عُمان)

الرائي – ضياء جبيلي (العراق)

عزلة الكنجرو – عبد السلام إبراهيم (مصر)

في متاهات الأستاذ ف. ن. – عبد المجيد سباطة (المغرب)

الحياة ليست رواية – عبده وازن (لبنان)

حبل الجدة طوما – عبد الوهاب عيساوي (الجزائر)

الاختباء في عجلة هامستر – عصام الزيّات (مصر)

خمس منازل لله وغرفة لجدّتي – مروان الغفوري (اليمن)

غيبة مَي – نجوى بركات (لبنان)

أيام الفاطمي المقتول – نزار شقرون (تونس)