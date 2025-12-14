من الديناصورات للتماسيح: حُماة العظام في النيجر يحافظون على أحافيرها القديمة

نيامي – في زاوية من الأراضي الشاسعة لمتحف نيامي الوحيد -وهو ترتيب فريد من نوعه على طراز الهواء الطلق في عاصمة النيجر يعمل أيضا كحديقة حيوانات- تقف نسخ مهيبة لأحافير حيوانات منقرضة منذ زمن طويل في كشك من الصفيح المموج.

في عصر يوم جمعة، كان متحف بوبو هاما الوطني يعج بعشرات الأطفال المتحمسين. كانت صرخاتهم تتعالى، مبتهجين بالهمهمات المطاطية لأفراس النهر بالقرب من النسخ المقلدة، والزئير الخافت للأسود في مكان أبعد.

طفت الضحكات باتجاه معرض الأحافير، لكن العظام البديلة المصنوعة من الراتنج، والتي تضمنت عظام ديناصور طويل العنق يسمى "جوباريا"، وابن عمه الأصغر ذي الظهر الشراعي، وتمساح طويل جدا، تُركت إلى حد كبير وشأنها، باستثناء رجلين توقفا لالتقاط صور سيلفي سريعة.

في حين أن الحيوانات الحية قد تسرق اليوم الأضواء، تمثل أحافير النيجر دليلا نادرا على الحياة التي ازدهرت في هذا الجزء من القارة قبل ظهور البشر، حيث يتم تخزين العظام الأصلية في غرفة داخل المجمع لتجنب التلف والسرقة، أو يتم إيواؤها في متاحف في الخارج.

جزء كبير من الصحراء الكبرى، بما في ذلك مساحة شاسعة من شمال النيجر تقع داخل الصحراء، مليئة ببقايا الديناصورات والحيوانات مثل هذه، في انتظار أن يكتشفها العلماء الذين يهدفون إلى رسم صورة لما كان يبدو عليه العالم في الماضي.

"منذ أكثر من 100 مليون سنة، هل يمكنك أن تتخيل ذلك؟" يسأل المدير العام للمتحف، عبد الرحمن غابيدان، بنبرة إعجاب، وهو ينظر إلى المعرض من خلال الحواجز الحديدية التي تحميه.

يقول إنه من الصعب أن نتخيل أن النيجر القاحلة حاليا كانت ذات يوم غابات مورقة ومسطحات مائية ضخمة ازدهرت فيها حيوانات منقرضة، وحضارات لاحقة.

إعلان

عاشت الديناصورات، على سبيل المثال، منذ حوالي 252 إلى 66 مليون سنة، خلال فترة يشير إليها العلماء بالعصر الوسيط.

ويعتقد العلماء أن التغيرات المناخية، بعد اصطدام كويكب ضخم بالأرض، تسببت في حدث انقراض جماعي قضى على هذه المخلوقات. بعد الديناصورات، تعايش البشر الأوائل من جامعي الصيد مع الحياة البرية في الصحراء التي كانت خضراء يوما ما.

يضيف غابيدان "لا يصدق الناس عندما تقول إننا كنا نملك الماء هنا يوما ما. لهذا السبب من المهم جدا لشعبنا أن يرى هذا وأن يتثقف حول هذا التاريخ".

ومع ذلك، على الرغم من كل الكنوز المدفونة في رمالها المتحركة، لم تتمكن النيجر من تحويل تراثها إلى ثروة وترسيخ نفسها كوجهة سياحية عالمية لهواة الأحافير.

يدل الفقر المستمر، على الرغم من وجود رواسب وفيرة من الذهب واليورانيوم، على أن الحكومات المتعاقبة لديها أولويات أكثر إلحاحا من الاستثمار في علم الآثار. بدلا من ذلك، أصبحت النيجر منطقة تهريب ثقافي، حيث يتم تهريب العظام والتحف القديمة إلى الغرب وبيعها بأسعار باهظة في الأسواق السوداء.

في أحدث قضية سرقة ثقافية مزعومة، بيع نيزك نادر مصدره منطقة أغاديز الشمالية مقابل 4.3 ملايين دولار في مزاد أقامته دار "سوذبيز" في نيويورك في يوليو/تموز. النيازك هي قطع من الحجر تسقط على الأرض من الفضاء الخارجي.

ومع ذلك، تقول الحكومة العسكرية في نيامي إن الحجر تم تهريبه على الأرجح، وهي تحقق في كيفية مغادرته البلاد.

تاريخ مخفي في الرمال

بعد ملايين السنين التي قضتها مدفونة تحت الأرض، تبدو الأحافير المكتشفة حديثا مختلفة عما يحدق به رواد المتاحف عندما يتم عرضها أخيرا. يتطلب الأمر قدرا كبيرا من العمل لتغليفها ونقلها وتنظيفها ثم تجميعها بعناية.

وغالبا ما يتطلب ذلك فريقا كبيرا من العلماء والمرشدين المحليين. كما أن الآلات المتطورة ومرافق التخزين التي يتم التحكم في درجة حرارتها للحفاظ على الأحافير الحساسة من التفتت ضرورية أيضا.

ويتيح الإعداد الدقيق، باستخدام مواد لاصقة خاصة وأغلفة من الجبس على سبيل المثال، للأحافير تتحمل الحركة والعرض. في بعض الأحيان، يتم عرض نسخ طبق الأصل عالية الجودة عندما تكون العظام هشة للغاية.

يفتقر النيجر إلى الكثير من البنية التحتية اللازمة، ولا يوجد في البلاد سوى عدد قليل من علماء الآثار. وهذا هو سبب عرض النسخ المقلدة جزئيا، إلى جانب الاعتبارات الأمنية.

وغالبا ما قاد البعثات خبراء أجانب، لا سيما أولئك القادمون من فرنسا الذين رافقوا الجيش الفرنسي خلال الحكم الاستعماري بين القرن الـ19 وعام 1960.

ويُنسب إلى الجيولوجي هوغ فور، على سبيل المثال، اكتشاف أول رواسب للأحافير أثناء التنقيب عن المعادن. وفي الوقت نفسه، عثر عالم الحفريات فيليب تاكيه على أنواع مثل "أورانوصور" (ouranosaurus)، وهو ديناصور آكل للأعشاب يشبه سحلية منتفخة ذات سنام، وقام بتحديدها.

يلقي أومارو أمادو إيدي، عالم الآثار الرائد في النيجر ومدير الأبحاث في معهد البحوث البشرية في نيامي، باللوم على التطور البطيء للخبرة المحلية على التعليم أو عدم وجوده.

إعلان

لم يتم تأسيس جامعة عبدو موموني في نيامي، أقدم جامعة حكومية في النيجر، إلا في عام 1974، بعد عقود من نظيراتها في المنطقة. وتم إدخال علم الآثار بعد ذلك بعامين، ولكن لا يزال لا يوجد برنامج لعلم الحفريات، وهو فرع الجيولوجيا الذي يركز بشكل خاص على الأحافير.

قاد إيدي، الذي يحمل درجة الدكتوراه في علم الآثار من جامعة السوربون في باريس، عمليات تنقيب عن أحافير الديناصورات ومواقع دفن وطقوس شبه سليمة من الحضارات المبكرة مثل ثقافة بورا-أسيندا التي كانت موجودة بين القرنين الثالث والـ13 في غرب النيجر.

وتعرض موقع بورا لنهب شديد لكنوزه منذ التنقيب عنه في عام 1975 لدرجة أنه أصبح الآن على قائمة اليونسكو للمواقع المهددة بالانقراض.

يقول البروفيسور إيدي "النيجر تنزف ثقافتها الوطنية"، ملقيا باللوم على عجز السلطات عن قمع التهريب عبر مطار ديوري حماني الدولي في نيامي وإنشاء لجنة مكرسة لحماية التراث.

يوافق العالم الأميركي بول سيرينو، أستاذ علم الحفريات والآثار في جامعة شيكاغو ورئيس مختبر الأحافير بالجامعة، على أن إطار عمل الآثار المحلي يمكن أن يكون أقوى.

بدأ سيرينو الحفر في شمال البلاد عام 1997، بالعمل مع خبراء نيجريين مثل إيدي. وقد عاد منذ ذلك الحين في عدة بعثات أخرى اكتشف خلالها حوالي 9 أنواع جديدة من الديناصورات.

أحد تلك الديناصورات هو "جوباريا"، وهو آكل الأعشاب الطويل الذي توجد نسخته المقلدة في قفص في قاعة المتحف، والذي أخذ اسمه من روح أسطورية في الفولكلور المحلي للطوارق. كما يُنسب إلى سيرينو اكتشاف مئات المدافن البشرية، بما في ذلك هياكل عظمية لأم متكورة مع طفلين.

متحدثا إلى الجزيرة عبر مكالمة فيديو، يروي سيرينو بعثته الأخيرة في عام 2022، والتي يقول إنها كانت الأكثر طموحا. قادت قافلة من حوالي 100 شخص -علماء وطلاب من شيكاغو ومرشدين محليين وجنود نيجريين مسلحين ببنادق آلية محمولة على مركبات- من نيامي إلى عمق منطقة تينيري شديدة الجفاف، وهي امتداد للصحراء الكبرى في شمال النيجر.

في تلك الأجزاء، يحتاج علماء الآثار إلى حماية مسلحة ضد عصابات اللصوص. كما أن بعض أجزاء شمال النيجر تعج بالجماعات المسلحة التي تنشط في المناطق الحدودية مع مالي وبوركينا فاسو المجاورتين.

يضحك سيرينو قائلا "لقد كان جيشا صغيرا. كان ذلك مبالغا فيه بعض الشيء، ولكن لا توجد طرق، ولا طائرات. يمكنك أن تكون في وسط اللامكان، وفجأة، ستجد شخصا ما. هكذا هي الصحراء. إنها مكان رائع، ولكن في نفس الوقت، يجب أن تحضر أمنك".

استغرق الأمر من الفريق 3 أسابيع من العمل على مدار الساعة تحت أشعة الشمس الحارقة لاستعادة 55 طنا من الأحافير. عادة ما يضطر سيرينو إلى شحن معظم الأحافير إلى شيكاغو للحفاظ عليها، لكن انقلاب يوليو/تموز 2023 والتغيير الحكومي اللاحق في نيامي أوقفا الشحنة الأخيرة، مما يعني أن العظام لا تزال في حاويات محكمة الإغلاق تنتظر إرسالها.

وفي حين يعمل سيرينو على نقل أحدث الأحافير إلى مختبره، يخطط أيضا لإعادتها، هي وغيرها مما استخرجه سابقا. وقال العالم إنه يتعاون مع السلطات المحلية في نيامي وأغاديز لبناء متحفين على مستوى عالمي يخطط لعرض جميع الأحافير التي جمعها على مر السنين.

كما يخطط سيرينو لبناء مرافق تعليمية لتدريب الطلاب الذين يمكنهم المساعدة في الحفاظ على العظام.

يقول سيرينو "عليك أن تفهم ما أخذته بناء على طلب ولطف وكرم النيجر. إنها مواد أحفورية أكثر مما تم أخذه من قارة أفريقيا بأكملها. لقد أخذت 100 إنسان قديم. بالطبع، سيعودون جميعا، لكنها علاقة غير عادية".

جيل جديد من الخبراء

بصفته أستاذا في التراث الثقافي في جامعة نيامي، غالبا ما يُذهَل المدير غابيدان من قلة اهتمام بعض طلابه بالجوانب العملية للعمل في المتاحف. ويقول إنه في كثير من الأحيان، يُضطر إلى إقناعهم بالانضمام إليه في متحف نيامي حتى يتمكنوا من الحصول على الخبرة التي يحتاجونها.

إعلان

يقول غابيدان إن عددا قليلا من الطلاب، بعد أن أخذوا بنصيحته، أصبحوا لا ينفصلون عن المجمع. إنهم يشكلون جزءا من مجموعة متنامية من الشباب المهتمين بالعمل بشكل أوثق على الأحافير.

في الجزء المركزي من حرم جامعة نيامي، تجلس رشيدات حسان، إحدى أفضل طالبات غابيدان، تحت ظلال الأشجار، وتتجاذب أطراف الحديث مع زملائها في الفصل. حصلت حسان لأول مرة على تدريب في المتحف والحديقة الحيوانية قبل حوالي 3 سنوات، دون وجود مجال اهتمام معين في ذهنها.

تقول إنها بطريقة ما، انجذبت إلى الديناصورات، وغالبا ما كانت تجد نفسها تعود إليها. كطالبة، كان عملها يتضمن تنظيف العينات المحفوظة بأمان في غرف التخزين، ولكنها معرضة للنمل الأبيض. كانت مسؤولة أيضا عن تنظيف النسخ المقلدة من الراتنج المعروضة.

وتقول الشابة البالغة من العمر 28 عاما "لقائي الأول تركني عاجزة عن الكلام". وتضيف أن العظام الأصلية أثرت فيها لأنها تمكنت من البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة. "لقد تأثرت برؤية مدى نقاء هذه العظام التي يمكن أن تظل مع معالجة حفظ جيدة". تقول حسان إن كل واحدة منها بدت لها كلغز يجب فك شفرته، قطعة يمكن أن تكشف عن عقود وقرون من التاريخ المفقود.

كان ذلك في نفس الوقت تقريبا الذي كان فيه فريق دولي، بقيادة سيرينو، أستاذ شيكاغو، في المدينة للتنقيب عن أحافير جديدة في الشمال. أتيحت لرشيدات فرصة العمل مع الفريق، حيث ساعدت في التنظيف والتغليف الدقيق اللازمين لحفظ ونقل العظام القديمة.

ولفت اهتمامها الواضح انتباه فريق شيكاغو. بعد عام بالكاد، كانت منظمة سيرينو غير الربحية "تراث النيجر" تقوم بالترتيبات لسفر رشيدات إلى الولايات المتحدة للتدريب في مختبره.

تضحك رشيدات الآن، بعد أن عادت للتو إلى نيامي من رحلتها الثانية إلى الولايات المتحدة "لقد كان الأمر كثيرا". كان عليها أيضا أن تأخذ دروسا في اللغة الإنجليزية لتحسين قواعدها، لأن اللغة الفرنسية هي اللغة الوطنية للنيجر. إذا تمكنت من إتقان المهارات اللغوية، فمن المقرر أن تحصل حسان على منحة دراسية للتدريب كأخصائية حفظ في المتاحف. وتقول إن ذلك كان صراعا.

وتقول حسان الآن وهي ترسم ابتسامة صغيرة "لقد بقيت مع عائلتي عندما كنت في الولايات المتحدة، وكنا جميعا نتحدث الفرنسية والهوسا، وهذا لم يساعد على الإطلاق".

ولكن إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد تصبح قريبا أول عالمة متاحف في النيجر، وهو أمر تقول إنه أصبح الآن أحد أهداف حياتها.

من المرجح أيضا أن يسافر المزيد من الطلاب مثل حسان إلى الولايات المتحدة للدراسة في السنوات القادمة، وكل ذلك جزء من محاولة سيرينو لبناء خبرة محلية في حين يستعد لإعادة أطنان من الأحافير إلى نيامي.

يقول غابيدان مرة أخرى في مجمع المتحف حينما دنت الشمس للغروب وبدأ الحشد في التضاؤل، إن أحافير النيجر لا يمكنها الاستغناء عن بعض الخبرة الأجنبية.

لكن الأمل هو أنه سيأتي وقت يكون فيه خبراء النيجر أنفسهم مدربين تدريبا جيدا لدرجة أن يكون لديهم تأثير أفضل على كيفية الحفاظ على تراث بلادهم.

يقول غابيدان "في أفريقيا، نقول إذا أردت مساعدة شخص ما، فلا تعطه سمكة، بل علمه كيف يصطاد. نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على القيام بذلك بأنفسنا، من أجل شعب النيجر. يجب أن يعلموا أننا أيضا لدينا ما نعرضه للعالم، وأن لدينا ما نفخر به".