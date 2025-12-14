سوريا تنعى وزير ثقافتها الأسبق رياض نعسان آغا

توفي وزير الثقافة السوري الأسبق الدكتور رياض نعسان آغا، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 78 عاما، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد ما يفوق نصف قرن من الإنتاج الأدبي والتاريخي، إضافة إلى انحيازه للثورة السورية منذ بدايتها في 2011.

ونعت وزارة الثقافة السورية -في بيان لها نشرته في صفحتها على موقع فيسبوك- الراحل، وقدمت التعازي إلى أسرته ومحبيه وتلامذته، داعية أن يعوّض الله "سوريا عن خسارة مثقفيها بالأجيال الجديدة من المبدعين والمفكرين الوطنيين".

وتولى رياض نعسان آغا مواقع متعددة في مجالات الإعلام والثقافة، على امتداد ما يفوق نصف قرن، وانحاز للثورة السورية منذ اندلاعها عام 2011، وعُين متحدثا رسميا باسم مؤسسات المعارضة السورية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

أتقدم بأحر التعازي لعائلة ومحبي الدكتور رياض نعسان آغا، وزير الثقافة الأسبق، الذي وافته المنية اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد كان الراحل جزءاً أصيلاً من الذاكرة السياسية والثقافية السورية، وتميز بموقفه الواضح في دعم قضايا الحرية وكرامة الإنسان، ومثّل قدوة في دور… pic.twitter.com/OWX2GYXixC — رائد الصالح (@RaedAlSaleh3) December 14, 2025

إنتاج أدبي وتاريخي

وحسب ما ورد في وكالة "سانا"، فقد ولد رياض نعسان آغا في مدينة إدلب عام 1947، ونشأ في أسرة دينية علمية، فوالده المقرئ الشيخ حكمت نعسان آغا، وجده الشيخ خالد نعسان آغا، وتلقى تعليمه في دار المعلمين بحلب، ثم تابع دراسته في جامعة دمشق، متخصّصا في الآداب والفلسفة والإعلام، ثم قدَّم أطروحة الدكتوراه في جامعة باكو بعنوان "الإعلام والعولمة".

وأنتج وزير الثقافة الأسبق عددا من الأعمال الاجتماعية والتاريخية في الدراما السورية والمصرية والخليجية، كما ألّف وأصدر عددا من الكتب في الشعر والتاريخ والسياسة والآداب والفنون.

ونعى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا رائد الصالح الوزير رياض نعسان آغا، وزير الثقافة الأسبق، وقال في تدوينة له على منصة إكس: "لقد كان الراحل جزءا أصيلا من الذاكرة السياسية والثقافية السورية، وتميز بموقفه الواضح في دعم قضايا الحرية وكرامة الإنسان، ومثّل قدوة في دور المثقف المسؤول في اللحظات الفارقة من تاريخ سوريا".