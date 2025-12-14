"إعلان باكو" يعزز الصناعات الإبداعية في العالم الإسلامي

اختتمت منظمة التعاون الإسلامي فعاليات مهرجانها الثقافي "أسبوع باكو الإبداعي 2025" بإصدار "إعلان باكو بشأن الصناعات الإبداعية"، الذي يحدد رؤية مشتركة لتعزيز التعاون والدبلوماسية الثقافية بين الدول الأعضاء.

وشهد المهرجان، الذي استضافته أذربيجان بالتعاون مع المنظمة خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر/كانون الأول 2025، مشاركة رفيعة المستوى وأكثر من 5 آلاف ضيف، وشكّل منصة حيوية للاحتفاء بالتراث المشترك.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بالمنظمة، أن التبادلات الثقافية تضطلع بدور محوري في "توطيد الوحدة والتضامن داخل مجتمع المنظمة الأوسع"، مشيرا إلى الأهمية الإستراتيجية للصناعات الإبداعية في التنمية المستدامة.

كما أبرز المهرجان، في ختام أعماله، "منتدى الإبداع للمرأة" الذي شدد على أن المرأة هي "جذور وجوهر" المجالات الإبداعية، مؤكدا الالتزام المشترك بتعزيز القيادة النسائية في الاقتصاد الإبداعي، بالتزامن مع استضافة المدينة لـ"مهرجان باكو نسيم السينما الدولي" الذي احتفل بالسينما العالمية ودور أذربيجان كمركز إقليمي لصناعة الأفلام.