الكاتب الفرنسي إيمانويل كارير يحصد جائزة ميديسيس الأدبية

أعلنت لجنة تحكيم "جائزة ميديسيس" (Prix Médicis) يوم الأربعاء عن فوز الكاتب الفرنسي "إيمانويل كارير" (Emmanuel Carrère) بهذه المكافأة الأدبية المرموقة، المعروفة بمعاييرها العالية، وذلك عن روايته "كولخوز" (Kolkhoze) الصادرة عن دار النشر "بي أو إل" (P.O.L).

كما فازت الكاتبة "نينا آلان" (Nina Allan) بجائزة ميديسيس للرواية الأجنبية عن روايتها "الجيران الصالحون" ("Les Bons Voisins") الصادرة عن دار النشر "تريسترام" (Tristram). وفي فئة المقالة الأدبية، فاز "فابريس غابرييل" (Fabrice Gabriel) بالجائزة عن عمله "في السينما المركزية" ("Au cinema Central") الصادر عن دار النشر "ميركور دو فرانس" (Mercure de France).

وقد مُنحت هذه الجائزة غداة توزيع جوائز أدبية فرنسية كبرى أخرى؛ حيث فاز "لوران موفينييه" (Laurent Mauvignier) بـ"جائزة غونكور" (Prix Goncourt) عن روايته "البيت الفارغ" ("La maison vide") الصادرة عن دار "مينوي" (Minuit)، فيما فازت "أديلايد دو كليرمون-تونير" (Adélaïde de Clermont-Tonnerre) بـ"جائزة رينودو" (Prix Renaudot) عن روايتها "أردت أن أعيش" ("Je voulais vivre") الصادرة عن دار "غراسيه" (Grasset).

وكانت "ناتاشا أبانا" (Nathacha Appanah) قد فازت يوم الاثنين بـ"جائزة فيمينا" (Prix Femina) عن روايتها "قلب النساء" ("Le coeur des femmes") الصادرة عن دار "غاليمار" (Gallimard).

يُذكر أن "إيمانويل كارير"، البالغ من العمر 67 عاما، كان قد رُشِّح أيضا ضمن القائمة المختصرة لجائزة غونكور عن روايته "كولخوز" (Kolkhoze). وهي ملحمة عائلية تمتد على 560 صفحة، يروي فيها الكاتب قصة 4 أجيال من عائلة واحدة، هي عائلة والدته المؤرخة "إيلين كارير دانكوس" (Hélène Carrère d’Encausse)، التي عاشت حياة استثنائية.

منذ بداية مسيرته في عام 1983، نشر "إيمانويل كارير" (Emmanuel Carrère) 17 كتابا، بالإضافة إلى عدد كبير من المقالات الصحفية وحوالي 20 سيناريو وفيلما. وقد لفت الأنظار بشكل خاص بروايات مثل "الشارب" ("La moustache")، و"الخصم" ("L’adversaire")، و"رواية روسية" ("Un roman russe")، و"حياة أخرى غير حياتي" ("D’autres vies que la mienne").

وسبق للكاتب أن فاز بـ"جائزة فيمينا" (Prix Femina) في عام 1995 عن روايته "صف الثلج" ("La classe de neige")، وبـ"جائزة رينودو" (Prix Renaudot) في عام 2011 عن روايته "ليمونوف" ("Limonov").

وفي عام 2024، كانت "جائزة ميديسيس" (Prix Médicis) قد مُنحت للكاتبة "جوليا ديك" (Julia Deck) عن روايتها "آن من إنغلترا" ("Ann d’Angleterre") الصادرة عن دار "سوي" (Seuil).