الدوحة – حققت متاحف قطر إنجازا بارزا في أول مشاركة لها بجوائز قطر للسياحة 2025، بعد أن حصلت على 4 جوائز مرموقة تقديرا لتفوقها في مجالات السياحة الثقافية والابتكار. وجرى حفل توزيع الجوائز في فندق رافلز في لوسيل، بحضور الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر محمد سعد الرميحي، وكوكبة من مديري المؤسسات التابعة لمتاحف قطر.

وبهذه المناسبة، صرح الرميحي قائلا "يأتي التكريم الذي حصلنا عليه في جوائز قطر للسياحة 2025 بمثابة تأكيد قوي لرؤيتنا في اعتماد الثقافة محركا للتنمية الوطنية. وتُرسخ هذه الجوائز مكانتنا كمركز عالمي للفنون والثقافة، يقدم تجارب أصيلة وراقية وذات أثر عميق على الزوار، مما يرتقي بمكانة قطر كوجهة ثقافية عالمية".

وأضاف "أشعر بفخر بالغ تجاه تفاني فرق متاحف قطر في مجالات الجودة، والابتكار، والاستدامة، لأن ضمان أعلى مستويات الضيافة لزوارنا هو جوهر رسالتنا، وهو الأمر الذي يُثري كل تجربة ثقافية في قطر ويجعلها عصية على النسيان".

وقد حصدت متاحف قطر 4 جوائز ضمن فئات متنوعة من جوائز السياحة القطرية 2025، تقديرا للتميز في السياحة الثقافية، وقد شملت فئات الفوز ما يلي:

تجربة السياحة الثقافية المتميزة – متحف الفن الإسلامي

معالم الجذب المحلية الأيقونية – متحف قطر الوطني

جائزة الابتكار السياحي – متاحف قطر

القائد الصاعد في قطاع السياحة – شيخة ناصر النصر، مديرة متحف الفن الإسلامي

كما حظيت شركة "كيو سي بلس"، الذراع الإبداعي والإستراتيجي لمتاحف قطر، بـ4 ترشيحات مرموقة في قطاع الضيافة والمأكولات والمشروبات، شملت:

جائزة قلب الضيافة النابض – سيد محمد شكي علي

التجربة المتميزة ضمن فئة المطعم الفاخر – إدام من آلان دوكاس

تجربة المطعم الاستثنائي – جيوان

التجربة المتميزة في فئة المأكولات القطرية – دزرت روز

وتأتي هذه الإنجازات في ظل منافسة قوية ضمت أكثر من 1,160 طلبا، اختارت لجنة تحكيم دولية مرموقة منها 195 متأهلا للمرحلة النهائية. وقد ضمت نسخة هذا العام إطلاق ملتقى الفائزين بجائزة قطر للسياحة، واستحداث فئات فرعية جديدة مثل "أفضل فندقي للعام"، تعزيزا لدور الجوائز في دعم الابتكار المستدام وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

ويصادف هذا العام مرور 20 عاما على تأسيس متاحف قطر، وهو ما تتزامن معه حملة "أمة التطور" التي تستمر 18 شهرا، لتكريم المسيرة الثقافية لقطر خلال الـ50 عاما الماضية، منذ تأسيس متحف قطر الوطني. وبتنظيم "قطر تُبدع"، الحركة الوطنية التي تُرسخ مكانة قطر كمركز عالمي للفن والثقافة والإبداع، تُسلط حملة "أمة التطور" الضوء على المحطات الثقافية للدولة وتطلعاتها المستقبلية.