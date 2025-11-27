الألكسو تكرم ستيفاني دوجول عن ترجمة "حكاية جدار" وتختار "كتارا" مدينة للأوبرا العربية

في حفل أقيم بمقرها في تونس العاصمة، كشفت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) اليوم عن الفائز بجائزة "ابن خلدون – سنغور للترجمة" في دورتها الـ18 لعام 2025، كما أعلنت اختيار المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" لتكون مدينة الأوبرا العربية.

واستهلت المنظمة إعلاناتها بمنح جائزة "ابن خلدون – سنغور للترجمة" للفرنسية ستيفاني دوجول عن ترجمتها رواية "حكاية جدار" للكاتب الفلسطيني ناصر أبو سرور إلى اللغة الفرنسية، والتي حملت عنوان (Je suis ma liberté).

ونوهت لجنة التحكيم بالعمل المتميز الذي قامت به المترجمة المتوجة، مشيرة إلى أنها "نجحت في أن تنقل إلى اللغة الفرنسية بمهارة لغوية رفيعة، الأسلوب الرصين والقوة الهادئة والغنى التصويري الذي يميز صوت الراوي"، كما استطاعت أن "تجسد المرجعيات الثقافية والكثافة المعجمية للغة العربية في صياغة فرنسية دقيقة".

وتعد رواية "حكاية جدار"، التي صدرت عن دار الآداب اللبنانية عام 2022، سيرة ذاتية للكاتب الفلسطيني الأسير ناصر أبو سرور، الذي تحول جدار زنزانته في السجن إلى صديق حميم، وسند روحي، ومرآة تعكس أفكاره وتأملاته.

وقد ضمت القائمة النهائية للمرشحين لنيل الجائزة لهذا العام، إلى جانب الفائزة دوجول، المغربي سعيد بوكرامي، والفرنسية ماريان بابو، والجزائري محمد قاسمي، والتونسي عبد الحميد العذاري.

يذكر أن جائزة "ابن خلدون – سنغور للترجمة" أُسست عام 2007 بشراكة بين الألكسو والمنظمة الدولية للفرانكوفونية، بهدف إثراء التبادل الثقافي العربي الفرانكوفوني، وتُمنح سنويا لأبرز الترجمات بين اللغتين العربية والفرنسية، احتفاء بإبداع المترجمين وإسهامهم في تعزيز الحوار بين الثقافات.

كتارا مدينة الأوبرا العربية

وفي سياق متصل، وخلال الحفل نفسه، وبحضور سفير دولة قطر لدى تونس زايد بن سعيد راشد الكميت الخيارين، أعلنت "الألكسو" اختيار المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" لتكون مدينة الأوبرا العربية. ويعد هذا الاختيار تقديرا عربيا ودوليا للدور الريادي الذي تضطلع به كتارا في دعم الموسيقى الأوبرالية العربية وتعزيز حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتعليقا على هذا الاختيار، قال المدير العام لمؤسسة "كتارا" خالد بن إبراهيم السليطي: "إن اختيار كتارا مدينة الأوبرا العربية هو تكريم للجهود التي تبذلها المؤسسة في دعم الإبداع الموسيقي وصون الهوية الثقافية العربية، ونعتبر هذا اللقب مسؤولية جديدة تدفعنا لمواصلة العمل على تقديم أعمال أوبرالية عربية تعكس جمال لغتنا وثقافتنا، وتساهم في تعزيز المشهد الفني العربي عالميا".

وكشف السليطي أن كتارا ستنظم، خلال الفترة بين 8-11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أول مهرجان للأوبرا العربية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، وبمشاركة 13 دار أوبرا عربية، إضافة إلى نخبة من الفنانين والمبدعين العرب. وأشار إلى أنه تم اختيار دار الأوبرا المصرية لتكون ضيف شرف المهرجان في نسخته الأولى، باعتبارها أقدم دار أوبرا عربية.

وأكد السليطي أن المهرجان سيضم عديدا من الفعاليات المميزة، من بينها حفل الافتتاح وتكريم الموسيقار العربي الكبير عمر خيرت، إضافة إلى إقامة عروض موسيقية وأوبرالية تشارك فيها أوركسترا أوبرا القاهرة، إلى جانب أوركسترا قطر الفلهارمونية. كما سيشهد المهرجان إطلاق منصة إلكترونية لدور الأوبرا العربية، تمكن المهتمين بالموسيقى الأوبرالية من الاطلاع على برامج كل دار أوبرا عربية طوال العام، ويشتمل المهرجان أيضا على ورش فنية للتعريف بفنون الغناء الأوبرالي وتقنيات الأداء، فضلا عن تدشين مجسم "كتارا مدينة الأوبرا العربية".

من جانبه، قال المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد ولد أعمر "يشرفنا في الألكسو أن نعلن اختيار المؤسسة العامة للحي الثقافي لتكون مدينة الأوبرا العربية، تقديرا للدور الريادي الذي تضطلع به في دعم الفنون الموسيقية، وتعزيز حضور الأوبرا العربية على الساحة الثقافية الإقليمية والدولية".

وأضاف ولد أعمر: "لقد استطاعت كتارا أن تقدم نموذجا استثنائيا في احتضان الفنون الرفيعة، وفي مقدمتها فنون الأوبرا، عبر برامجها ومبادراتها ومهرجاناتها التي ترسخ الوعي الفني وتفتح آفاقا جديدة أمام المواهب العربية". وأكد أن اختيار كتارا يأتي تتويجا لمسيرتها المتميزة في رعاية الإبداع وتوفير فضاءات رحبة للتنوع الثقافي، وهو اعتراف عربي مستحق يعكس جهودها الكبيرة كمنصة تجمع الفنانين والمبدعين العرب، وتساهم في إبراز الهوية الموسيقية العربية بروح عصرية تراعي الأصالة وتحتفي بالتجديد.

وأشار إلى أن الألكسو تثمن عاليا المبادرات النوعية التي تقوم بها كتارا لتعزيز الثقافة العربية ودعم الفنون الأصيلة وتنمية الحوار بين الثقافات، مما يجعلها واحدة من أبرز المعالم الثقافية العربية وأكثرها تأثيرا، مؤكدا أن هذا الاختيار يفتح صفحة جديدة مشرقة في مسيرة التعاون العربي في مجالات الفن والإبداع. وأعرب عن تطلع الألكسو لاستمرار العمل المشترك مع كتارا لبناء مشاريع موسيقية وثقافية تسهم في ترسيخ حضور الأوبرا العربية وتطوير منصاتها.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق تكريم "كتارا" من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بتصنيفها "مدينة الرواية العربية"، تقديرا لدعمها للرواية العربية وإطلاق جائزة كتارا للرواية العربية، كما حصلت على تصنيف "مدينة التراث الثقافي للخيول العربية" عرفانا بدورها في إبراز التراث المرتبط بالخيول العربية وتنظيم المهرجانات المصاحبة، فضلا عن نيلها جائزة بابل الدولية للمدن الثقافية في بغداد، تقديرا لريادتها الثقافية والإبداعية في المنطقة.