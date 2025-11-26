مهرجان المقالح الشعري يضيء "غبش" صنعاء غدا

تنطلق صباح غد الخميس فعاليات مهرجان المقالح الشعري في دورته الأولى بالعاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد إعلان اللجنة التحضيرية تلقيها أكثر من 300 مشاركة.

وأفاد الشاعر اليمني يحيى الحمادي نقلا عن اللجنة التحضيرية بأن جميع النصوص أصبحت الآن بين يدي لجنة أكاديمية مكونة من متخصصين في النقد والأدب العربي تتولى مراجعة الأعمال وتحديد القائمة النهائية للمشاركين.

وأعربت اللجنة عن ثقتها بما ستتوصل إليه اللجنة الأكاديمية، داعية الشعراء إلى تقبّل النتائج بروح شعرية ومسؤولية تعكس أهمية هذا الحدث الثقافي الذي يُعد نواة لمشروع أدبي يمني واعد تأمل اللجنة أن يتحول في السنوات المقبلة إلى منارة ثقافية يشار إليها بالبنان.

كما عبّرت اللجنة عن تقديرها الكبير للمهتمين من خارج اليمن، معتذرة عن عدم القدرة على استضافتهم في هذه الدورة نظرا للظروف السياسية والاقتصادية الراهنة على أمل لقائهم في الدورات المقبلة.

ويأتي المهرجان تخليدا لذكرى الشاعر والأديب اليمني الكبير عبد العزيز المقالح الذي رحل عن دنيانا أواخر عام 2022.

مهرجان سنوي

وكان وزير الثقافة اليمني الأسبق خالد الرويشان قال في وقت سابق عبر صفحته بفيسبوك إن أسرة الفقيد تسعى إلى إطلاق مهرجان المقالح الشعري السنوي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، تخليدا لذكراه وإحياء لدوره في الفكر والأدب.

وأكد الرويشان على دعوة الأدباء والمثقفين والإعلاميين داخل اليمن وخارجه إلى المشاركة الفاعلة، لافتا إلى أن المهرجان سيظل منبرا أدبيا مستقلا مكرسا للإبداع والوطنية.

ووُلد المقالح عام 1937 في محافظة إب (وسط اليمن)، وحصل على الماجستير والدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من جامعة عين شمس بمصر.

ويُعد المقالح أحد أبرز رواد الشعر الحديث، وتقلد عددا من المناصب الثقافية والأكاديمية، بينها رئاسة جامعة صنعاء ومركز الدراسات والبحوث اليمني والمجمع العلمي اللغوي.

إعلان

وقد ترك المقالح قصائد عديدة، منها "غزة تكتب قصائد الدم والانتصار"، و"صنعاء تحت قصف المجاعة"، وقصيدته الغنائية "صنعانية"، وأثرى المكتبة العربية بـ15 ديوانا شعريا وأكثر من 20 كتابا في الأدب والنقد.

كما نال جوائز مهمة، أبرزها وسام فارس في الآداب والفنون من فرنسا، وجائزة العويس، وجائزة أحمد شوقي للإبداع الشعري.