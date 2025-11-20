"عين شمس" و"بغداد" تتصدران الجامعات العربية في "الأثر البحثي"

أعلن معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية "آرسيف" (Arcif) في تقريره السنوي العاشر لعام 2025 عن تصدر جامعتيْ "عين شمس" المصرية و"بغداد" العراقية قائمة الجامعات العربية في مجال "الأثر البحثي"، ضمن مؤشرات تقيس حجم الإنتاج العلمي العربي وتأثيره في المشهد الأكاديمي العربي.

ويُعد التقرير الصادر عن قاعدة بيانات "معرفة" للإنتاج والمحتوى العلمي العربي مشروعا علميا عربيا يشكل بديلا حضاريا للمؤشرات الغربية، ويلعب دورا محوريا في إخراج الإنتاج العلمي العربي من دائرة التهميش إلى واقع "الوجود المرئي" القابل للقياس.

نتائج ضخمة بمعايير عالمية

شمل تقرير "آرسيف 2025" فحص نحو 5500 مجلة علمية وبحثية تصدر باللغة العربية عن نحو 1500 هيئة علمية، نجحت منها 1272 مجلة في تحقيق 32 معيارا معتمدا لدى "آرسيف"، والمتوافقة مع المعايير العالمية لمعاملات التأثير الدولية.

وصدرت هذه المجلات من 19 دولة عربية باستثناء الصومال وجيبوتي وجزر القمر، بالإضافة إلى 9 دول غربية وإسلامية تصدر فيها مجلات علمية بالعربية.

كما راجع التقرير بيانات أكثر من 364 ألف مؤلف عربي جرى الاستشهاد بإنتاج 111 ألفا منهم (30.5%) من خلال فحص أكثر من 960 ألف مقالة علمية منشورة في المجلات العربية.

مؤشران للأثر البحثي

اعتمد التقرير مؤشرين رئيسيين: الأول يقيس عدد الاستشهادات التي حققها المؤلفون المنتسبون إلى 1281 جامعة ومؤسسة علمية وبحثية عربية، والثاني يقيس تأثير 490 جامعة ومؤسسة من خلال عدد الاستشهادات بالمقالات المنشورة في مجلاتها الصادرة بالعربية.

وأشارت النتائج إلى أن أعلى 10 جامعات تنتسب إلى 5 دول عربية هي مصر والأردن والعراق والجزائر والسعودية.

"بغداد" تحافظ على الصدارة

في المؤشر الأول "استشهادات المؤلفين المنتسبين" حافظت جامعة بغداد العراقية على المركز الأول بـ15 ألفا و5 استشهادات من 5524 مقالا لباحثيها، تلتها جامعة عين شمس المصرية بـ13 ألفا و571 استشهادا من 3048 مقالا، ثم جامعة الملك سعود السعودية بـ11 ألفا و297 استشهادا من 2325 مقالا.

إعلان

وحلّت جامعة حلوان المصرية في المركز الرابع (9061 استشهادا) وجامعة اليرموك الأردنية في المركز الخامس (8633 استشهادا)، والجامعة الأردنية في المركز السادس (8592 استشهادا).

واحتلت جامعة القاهرة المرتبة السابعة (8403 استشهادات) وجامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائرية المرتبة الثامنة (7967 استشهادا)، وجامعة الأزهر المصرية المرتبة التاسعة (7207 استشهادات) وجامعة محمد خيضر بسكرة الجزائرية المرتبة العاشرة (6926 استشهادا).

"عين شمس" الأولى كجهة ناشرة

في المؤشر الثاني "الاستشهادات بالمجلات الصادرة عن الجامعات" تصدرت جامعة عين شمس المصرية بـ20 ألفا و873 استشهادا من 4433 مقالا (متوسط 4.71 استشهادات للمقال الواحد).

تلتها الجامعة الأردنية بـ16 ألفا و970 استشهادا من 3134 مقالا (متوسط 5.41 استشهادات للمقال الواحد)، ثم جامعة بغداد بـ15 ألفا و888 استشهادا من 5749 مقالا (متوسط 2.76 استشهاد للمقال الواحد).

وحققت جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائرية المرتبة الرابعة (15 ألفا و226 استشهادا) وجامعة القاهرة المرتبة الخامسة (13 ألفا و776 استشهادا)، وجامعة أسيوط المصرية السادسة (11 ألفا و262 استشهادا).

وحلّت "الجامعة الإسلامية- غزة" الفلسطينية سابعة بـ11 ألفا و203 استشهادات (متوسط 6.26 استشهادات للمقال الواحد)، وهو الأعلى بين العشرة الأوائل.

صدارة مصرية والجزائر الأكثر مجلات

وعلى مستوى الدول، احتلت مصر المركز الأول عربيا في معامل التأثير العام، تلتها السعودية.

لكن الجزائر تصدرت من حيث عدد المجلات المعتمدة (426 مجلة)، ثم مصر (364 مجلة)، فالعراق (122 مجلة)، فالسعودية (75 مجلة)، والأردن (45 مجلة).

ويخضع معامل "آرسيف" لمجلس إشراف وتنسيق يضم ممثلين من مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت ولجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا) وقاعدة بيانات "معرفة"، بالإضافة إلى لجنة علمية من خبراء وأكاديميين ذوي سمعة رائدة من عدة دول عربية وأجنبية.

ويوفر "آرسيف" البيانات عبر منصة رقمية متطورة تتيح الاطلاع على مؤشرات وتقارير متنوعة (تقارير الدول والمؤسسات والباحثين والتخصصات) على موقعه، وسيتم إصدار نسخة رقمية لتقرير 2025 بصيغة "بي دي إف" قبل نهاية العام الجاري.

وأكد القائمون على التقرير أن نتائج "آرسيف 2025" تعكس نموا كبيرا في "الأثر البحثي" للجامعات والمؤسسات العلمية العربية رغم المعوقات والتحديات في المنطقة العربية.

وتعكس هذه النتائج حجم الاستفادة من الإنتاج العلمي العربي ومدى تأثيره في صناعة المشهد العلمي والنهضة العلمية العربية.