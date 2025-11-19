الكويت تعلن عن اكتشافات أثرية تعود لأكثر من 7 آلاف سنة

أعلنت دولة الكويت عن اكتشافات أثرية تعود لأكثر من 7 آلاف سنة في موقع "بحرة 1" بمنطقة الصبية شمالي البلاد. وشملت الاكتشافات أكثر من 20 فرنا يعود عمرها إلى نحو 7700 سنة، ونصف مجسم لطائر البومة المجنحة، وبقايا شعير محلي يعود إلى 7500 عام، وأواني خزفية تحطمت أثناء الحرق، ومجسمات صغيرة الحجم، ونموذج مركب سفينة، وفخاريات مخصصة لتحضير الطعام.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن محمد بن رضا الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف بالتكليف في المجلس الوطني للثقافة والعلوم والأداب بالكويت، قوله إن "موقع بحرة 1 يعدّ أقدم وأكبر مستوطنة معروفة في شبه الجزيرة العربية من فترة ثقافة "العبيد" ويعود تاريخها إلى حوالي 5700 قبل الميلاد، إذ تعكس المكتشفات حياة المجتمع المحلي فيها قبل آلاف السنين".

وأشار إلى أن التنقيب الذي قامت به بعثة بولندية، ركّز هذا الموسم على التحليلات الميدانية والمختبرية للكشف عن تفاصيل الحياة اليومية في الموقع بما في ذلك صناعة أدوات الزينة والمسوحات الرادارية الأرضية التي أظهرت بقايا ثقافية مدفونة قد تساعد في عمليات التنقيب المستقبلية.