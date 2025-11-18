‎"المجادِلة" يفوز بجائزة ريبا للعمارة في الشرق الأوسط 2025

نال "مركز ومسجد المجادِلة للمرأة" في المدينة التعليمية بالدوحة جائزة المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين "آر آي بي إيه" (RIBA) للعمارة الاجتماعية في الشرق الأوسط لعام 2025، ضمن تسعة مشاريع فائزة بالنسخة الافتتاحية للجائزة.

أُعلن عن الجائزة خلال فعاليات أسبوع دبي للتصميم، في أول مشاركة للمعهد على مستوى الشرق الأوسط ضمن برنامج جوائزه الدولية، تأكيدا على الدور المتنامي للعمارة في المنطقة.

قالت المديرة التنفيذية للمركز الدكتورة سهيرة صديقي "رؤيتنا في المجادِلة كانت دائما تقديم تجربة متكاملة للمرأة، تُنمّي معرفتها وتثري خبراتها الفكرية في فضاء يجمع بين العبادة والحوار والتطوير". وأضافت "حصولنا على جائزة ريبا تقدير لهذه الرؤية، ونتقدم بالتهنئة لكل من جعل المجادِلة مكانا ينبض بالحياة".

معمار فريد يجمع الروحانية والحداثة

تأسس المركز برعاية رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر الشيخة موزا بنت ناصر، ليكون أول مسجد ومركز في العالم الإسلامي مخصص للمرأة. صممه مكتب "ديلر سكوفيديو + رينفرو"، ويتميز بسقف متعرج من الحجر الترافرتيني، ويحتوي على أكثر من 5 آلاف مخروط ضوئي يلتقط الضوء الطبيعي، مانحا المكان أجواء تأملية.

تتحرك مئذنة المسجد يوميا صعودا وهبوطا بارتفاع 39 مترا للنداء إلى الصلاة، في تناغم بين التقنية والفن المعماري. يضم المركز فصولا دراسية، ومكتبة، ومقهى، وحدائق مصممة لتعزيز التواصل المجتمعي.

علقت مديرة العمليات والتواصل الإستراتيجي مها آل خليفة "نفخر بحصول المجادِلة على جائزة ريبا بعد حصوله سابقا على جائزة الابتكار عبر التصميم 2025. الجائزة تعكس تفرد المجادِلة بالجمع بين التميز المعماري والأصالة والحداثة".

اعتراف دولي بالعمارة المؤثرة اجتماعيا

أشار كريس ويليامسون رئيس معهد ريبا إلى أن "المشروعات الفائزة تجسّد الدور المتنامي للعمارة في التأثير في نمط الحياة وطرق التعلم والتواصل". وأضاف أن "الجوائز لا تقتصر على الاحتفاء بالتصميم والتقنية، بل بما تنتجه العمارة من فرص شمولية جديدة وثقافة مستدامة".

قال رئيس لجنة تحكيم جائزة الشرق الأوسط كريم تشينغيز إن "المشاريع الفائزة تعكس لغة معمارية متجذرة في الهوية المتطورة للشرق الأوسط، تتميز برعاية التراث والوعي المناخي والتحول الاجتماعي"