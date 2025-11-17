مهرجان الكويت الدولي للمونودراما يختتم دورته الثامنة بتكريم المخرج التونسي حافظ خليفة

اختتم مهرجان الكويت الدولي للمونودراما دورته الثامنة -الخميس الماضي- بعد 4 أيام من العروض المتنوعة من دول عربية وأجنبية مانحا شهادة خاصة للمخرج التونسي حافظ خليفة عن مسرحية (ماسح الأحذية) التي مثلت دولة قطر.

وتركز المسرحية على معاناة المواطن العربي من خلال قصة أستاذ جامعي، يفقد أسرته ويضطر للعمل ماسح أحذية في محطة قطارات، لكنه في النهاية يجد نفسه وجها لوجه مع شخصيات لا يربط بينه وبينها رابط.

تشكلت لجنة تحكيم المهرجان الذي أقيم على مسرح متحف الكويت الوطني من المخرج السعودي فهد ردة الحارثي رئيسا والمخرج والمسرحي البحريني خالد فارس الرويعي والممثلة والإعلامية الكويتية أبرار علي المفيدي.

وأوصت لجنة التحكيم بزيادة مدة المهرجان لإعطاء فرصة أكبر للتنظيم والترتيب الفني للعروض، وتنظيم ورش متخصصة في تقنيات الأداء المنفرد والإخراج للمونودراما.

كذلك، أوصت بتطوير البنية التقنية للعروض عبر تحسين الإضاءة والصوت والتصميم في مسارح مجهزة لهذا الغرض، بالإضافة لتوثيق العروض في أرشيف خاص بها.

وحصل على جائزة أفضل ممثلة كل من كاترين هاشم عن مسرحية (قمر أحمر) التي مثلت العراق، مع تهاني سليم عن مسرحية (أصوات عميقة) التي مثلت فلسطين.

في حين فاز بجائزة أفضل ممثل سيفمو موتسوري عن مسرحية (بي بتر دوج) من جنوب أفريقيا، وفاز رافاييل بونيتو بجائزة أفضل سينوغرافيا عن مسرحية (ميديا ترينو) من إسبانيا.

كذلك فاز بجائزة أفضل نص خالد الجابر عن مسرحية (ماسح الأحذية)، وفاز رافاييل بونيتو بجائزة أفضل مخرج عن عرض (ميديا ترينو).