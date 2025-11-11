سجال القيم والتقاليد في الدورة الثامنة لمهرجان الكويت الدولي للمونودراما

انطلقت مساء أول أمس الأحد على مسرح متحف الكويت الوطني فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الكويت الدولي للمونودراما، والتي تستمر حتى بعد غد الخميس، بمشاركة فرق مسرحية عربية وأجنبية.

وتحمل الدورة الجديدة اسم الفنان الكويتي إبراهيم الصلال (85 عاما) الذي جرى تكريمه في حفل الافتتاح تقديرا لمسيرته الفنية العريقة التي بدأت قبل نحو 50 عاما.

وأبدى الصلال -الذي تتلمذ على يد المسرحي المصري الراحل زكي طليمات وبدأ مشواره الفني في خمسينيات القرن الماضي- سعادته البالغة بهذا التكريم "اللطيف"، موجها شكره للجمهور وللمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي يحتضن المهرجان.

وفي كلمته خلال الافتتاح أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل أن مسرح المونودراما (مسرح الممثل الواحد) يمثل "أكبر وأفضل وأهم حالة احترافية لفنون الأداء المسرحي".

من جانبه، قال رئيس ومؤسس المهرجان جمال اللهو إن هذه الفعالية الفنية "تجمعنا على الإبداع والفن والجمال"، موجها شكره إلى كل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، من فنانين ومبدعين وإعلاميين ومنظمين وضيوف.

وتشهد الدورة الحالية مشاركة 10 دول بعروض متنوعة، فمن سلطنة عمان يأتي عرض "صانع الفزاعات"، ومن المملكة العربية السعودية "الشرقي الذي فُقد"، ومن الأراضي الفلسطينية "أصوات عميقة"، ومن العراق "قمر أحمر"، ومن البحرين "في سوق المنامة".

كما تشارك الجزائر بعرض "السجين"، وقطر بعرض "ماسح الأحذية"، في حين تشارك الكويت -وهي الدولة المضيفة- بمسرحية "عرجوب".

ويشهد المهرجان أيضا حضورا دوليا من جنوب أفريقيا التي تقدم عرض "بي بتر دوج"، ومن إسبانيا عرض "ميديا ترينو".

وقد شمل حفل الافتتاح تقديم عرض "العباية" لفرقة تياترو المسرحية الكويتية، وهو من بطولة الفنانة روح صلاح وتأليف فاطمة العطار وإخراج هاني النصار.

وسلط العرض الضوء بجرأة على حالة الصراع بين التقاليد المتوارثة المتمثلة في ارتداء المرأة العباءة في البيئة العربية والخليجية -ولا سيما بين جيل الأمهات والجدات- وبين ارتداء الملابس الغربية التي باتت تفرض حضورها على الأجيال الجديدة.

وفي حديث لوكالة رويترز، قالت الفنانة روح صلاح إن العرض يعالج "الصراع والتردد داخل عقل المرأة بين الثبات على القيم والمبادئ، ومحاولة التعايش مع التطور في الوقت ذاته".

وأضافت "نحن أكثر جيل مدرك لأهمية أن نتمسك بالقيم، هذه ليست رسالة مكررة، إنها رسالة مؤكدة بصوت المرأة، (نحن) نحاول أن نثبتها".

وتتشكل لجنة تحكيم المهرجان من المخرج والمسرحي البحريني خالد فارس الرويعي والمخرج السعودي فهد ردة الحارثي والممثلة والإعلامية الكويتية أبرار علي المفيدي.

وفي ختام الحفل قدّمت الفنانة الليتوانية بيروتي مار الحاصلة على جائزة فاليري كازانوف للمونودراما عرضا باللغة الإنجليزية بعنوان "ذا ميك أب إن أور لايف".

وقالت لرويترز إن عرضها يركز على فكرة أن جميع الناس لا يعيشون إلا بمساحيق التجميل التي تحاول أن تجمّل شخصياتهم أمام الآخرين، مضيفة أن العرض نابع من تجربتها الشخصية، لاهتمامها الخاص بفكرة مرور الزمن الذي يشبه تغيير المكياج في حياة المرأة.