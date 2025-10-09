آباء يأملون استبدال شاشات الأطفال بالكتب بمعرض الرياض للكتاب

في خضمّ صخب معرض الرياض الدولي للكتاب، تغتنم العائلات الفرصة لإلهام جيل جديد من القراء. ويرى الآباء والأمهات وأولياء الأمور في هذا الحدث السنوي وسيلة لإبعاد أطفالهم عن سحر الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية.

وقال جهاد كعكي، وهو زائر من لبنان اصطحب أطفاله معه لاستكشاف المعرض: "بالوضع الذي نراه الآن، أصبحت أجهزة الآيباد والأجهزة اللوحية مسيطرة على عقول الأولاد، ويجلسون عليها بالساعات، وهي تدمر العقل على المدى الطويل".

وأضاف لتلفزيون رويترز "أحببت أن أزرع فيهم هذا الشيء (قراءة الكتب)، فكان أحد الأهداف أن أحضرهم إلى معرض الرياض الدولي للكتاب هذه المرة ليروا أنواع الكتب. وهذه أول مرة يزورون فيها معرضا بهذا الحجم. بصراحة، إنه رائع، وقد انبهروا عندما شاهدوا أنواعا مختلفة. صاروا يريدون شراء الكتب، وتصفحها، وأنا قلت لهم إن أي كتاب تحتاجونه اليوم أنا موافق على شرائه، بشرط أن تقرأوه".

وقال المواطن السعودي سالم باقيس "المعارض التي كهذه تحثهم على القراءة، ويتعلمون مخارج الحروف بشكل أفضل من أجهزة الآيباد والجوالات".

ويجذب معرض الرياض الدولي للكتاب، أحد أكثر الفعاليات الثقافية ترقبا في العاصمة، آلاف الزوار يوميا منذ انطلاقه في الـ26 من سبتمبر/أيلول الماضي. ويستمر المعرض، الذي يُقام في رحاب جامعة الملك سعود، حتى الـ5 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

ومن أهداف منظمي المعرض تشجيع القراءة لدى الأطفال، لذا حرصوا على تضمين أنشطة وفعاليات ترفيهية للزوار الصغار.

وقال المدير العام للنشر في هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية، بسام البسام "حرصنا في معرض الرياض الدولي للكتاب على تقديم برامج متنوعة وفريدة للأطفال ضمن منطقة الطفل. وكذلك حرصنا على أن نقدم برامج تشمل الأسرة بكاملها داخل المعرض، إيمانا منا بأن المعرض ليس فقط مكانا لعرض الكتب وبيعها، بل هو تظاهرة ثقافية كاملة في مدينتنا الحبيبة الرياض".

وقال حسين كمال، وهو موظف في إحدى دور النشر "نحن دار نشر متخصصة في أدب الطفل، فنركز كثيرا على الطفل، ونحاول أن نأخذه من الأجهزة الإلكترونية والموبايل والآيباد والتابلت عن طريق تقديم مجهود إضافي لشده إلى الكتاب من خلال الاهتمام بالنص والرسومات والتفاعلات التي في الكتاب، لأن هذه هي الأشياء التي تجذب الطفل".

يُذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب انطلق لأول مرة عام 1978. ويحمل معرض هذا العام، الذي ترعاه هيئة الأدب والنشر والترجمة، شعار "الرياض تقرأ"، ويشارك به أكثر من ألفي ناشر من أكثر من 30 دولة.