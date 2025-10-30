صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه أمام الزائرين

بدأ صالون الجزائر الدولي للكتاب اليوم الخميس استقبال زائريه في دورته الـ28 التي تقام تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات" بمشاركة 1254 دار نشر من 49 دولة.

يقدم المعرض أكثر من 240 ألف عنوان كتاب وتحل دولة موريتانيا "ضيف شرف" هذه الدورة الممتدة حتى الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكان رئيس الوزراء الجزائري سيفي غريب افتتح المعرض رسميا أمس الأربعاء بحضور وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة ووزير الثقافة والفنون والاتصال الموريتاني الحسين ولد مدو.

يشمل البرنامج الثقافي للمعرض 55 فعالية بين ندوات ولقاءات وأمسيات شعرية بمشاركة 250 كاتبا وباحثا وناقدا.

ومن بين ضيوف المعرض هذا العام الشاعر والإعلامي اللبناني أحمد علي الزين والصحفي الفلسطيني أحمد الناعوق والكاتبة الليبية نجوى بن شتوان والشاعرة العمانية بدرية البدري والروائي المصري طارق إمام والروائي الجزائري واسيني الأعرج.

ويحتفي المعرض في هذه الدورة بالروائي الجزائري رشيد بوجدرة كما يحتفل بمئوية ميلاد الأديب عبد الحميد بن هدوقة (1925-1996) إضافة إلى عدد من الرموز الفكرية والأدبية الأخرى.

وللعام الثاني على التوالي ينظم المعرض جائزة "كتابي الأول" المخصصة للأعمال الأولى للكتاب الشبان الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما.

وقالت نبيلة سنجاق المشرفة على الجائزة إن المشاركة مفتوحة أمام جميع دور النشر الجزائرية وكذلك الكتاب الجزائريين الذين نشروا مؤلفاتهم خلال عام 2025.