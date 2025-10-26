ثقافة

مكتبة حدودية تترجِم سياسات ترامب بعدما جسّدت الوحدة الأميركية الكندية

This aerial view shows the Haskell Library, that sits on the Cadada-US border in Stanstead, Quebec, Canada, on October 22, 2025. In a picturesque small town on the border between Canada and the United States, excavators are busy restoring access for Canadians to a cross-border library, following a decision by the US President Donald Trump administration to end its exception status. For over a century, Canadians from Stanstead have used the entrance door of the library located on American soil without having to go through customs, an exemption that Trump's administration decided to end in March. (Photo by Daphné LEMELIN / AFP)
مكتبة "هاسكل" تفقد استثنائيتها الحدودية بعد قرار إدارة ترامب (الفرنسية)
Published On 26/10/2025
|
آخر تحديث: 19:32 (توقيت مكة)

حفظ

تعمل جرافات في مدينة صغيرة خلابة تقع عند الحدود الكندية الأميركية على تمكين الكنديين من الوصول مجددا من دون إجراءات جمركية إلى مكتبة يقع جزء منها في أحد البلدين والقسم الآخر في الثاني، ويجتازها الخط الفاصل بينهما، بعدما أدى قرار من إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء وضعها الاستثنائي.

فالكنديون في ستانستيد درجوا، على مدى أكثر من قرن، على استخدام مدخل المكتبة الواقع على الأراضي الأميركية من دون الحاجة إلى المرور عبر الجمارك، لكن إدارة ترامب ألغت هذا الإعفاء في مارس/آذار الفائت.

وتقول رئيسة مجلس إدارة مكتبة "هاسكل" سيلفي بودرو، في وقت تضع فيه قدميها على الخط الأسود الذي يمثل الحدود بين كندا والولايات المتحدة والمرسوم على أرضية المبنى، "إنها نهاية شيء ما".

وتضيف "عندما صدر الإعلان، كان هناك غضب عارم جدا من كلا الجانبين".

كان امتياز وصول الكنديين إلى مكتبة "هاسكل" من دون الإجراءات الحدودية المألوفة قد تأثر أصلا بسبب تشديد الرقابة على الحدود عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة، ثم توقف العمل به بسبب التدابير الصحية خلال جائحة كوفيد-19.

لكن إدارة ترامب هي التي وضعت فعليا نهاية لرمز الوحدة الكندية الأميركية في هذه البلدة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 2800 نسمة، والواقعة على مسافة ساعة ونصف الساعة إلى الجنوب من مونتريال.

وباتت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية تحظر على الكنديين استخدام الأمتار القليلة من الرصيف الواقعة على الأراضي الأميركية، والتي تتيح الوصول إلى المكتبة، معللة قرارها بـ"الزيادة المستمرة في النشاطات غير المشروعة عبر الحدود".

Sylvie Boudreau, president of the board of trustees of the cross-border Haskell Library, poses for a picture standing on the black marker that indicates the US (L) and Canada sides, inside the library in Stanstead, Quebec, Canada, on October 22, 2025.
رئيسة مجلس إدارة مكتبة "هاسكل" في بلدة ستانستيد الكندية سيلفي بودرو تقف على الخط الأسود الفاصل بين كندا والولايات المتحدة (الفرنسية)

"كنا دائما متحدين"

وأثار هذا القرار امتعاض السكان على جانبي الحدود.

إعلان

فجوناس هورسكي، وهو أميركي فرنسي في الحادية والأربعين من عمره، دأب على ارتياد المكتبة ذات الطراز المعماري الفيكتوري لمحتواها الثنائي اللغة، يقول إنه يشعر "بالحنين إلى الماضي".

ويضيف الرجل الذي جاء بسيارته من ديربي لاين في ولاية فيرمونت الحدودية، "كنا دائما متحدين ونتبادل الزيارات، لكننا بتنا نحمل جوازات سفرنا معنا. لم يكن الأمر كذلك من قبل".

أما الكندية إريكا ماسوتو، وهي مراقبة في مدرسة ستانستيد الإنجليزية الثانوية، فيولد اضطرارها للدخول عبر ما كان يعرف سابقا بمخرج طوارئ المكتبة شعورا "غريبا". وتقول "البعد الرمزي للقرار هو ما يزعجني. لماذا هذا الشعور بعدم الثقة فجأة؟".

This aerial view shows the construction work underway to build a Canadian side entrance to the cross-border Haskell Library in Stanstead, Quebec, Canada, with the Canada-US border marked by rocks, on October 22, 2025. In a picturesque small town on the border between Canada and the United States, excavators are busy restoring access for Canadians to a cross-border library, following a decision by the US President Donald Trump administration to end its exception status. For over a century, Canadians from Stanstead have used the entrance door of the library located on American soil without having to go through customs, an exemption that Trump's administration decided to end in March. (Photo by Daphné LEMELIN / AFP)
أعمال إنشاء نقطة وصول كندية إلى مكتبة "هاسكل" في مدينمة ستناستيد والتي يعبرها خط الحدود الكندية الأميركية المحدد بالصخور (الفرنسية)

"نهاية مادية ليس إلا"

وتعكس قضية مكتبة ستانستيد الواقع الجديد للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة.

فالرئيس ترامب أتبع تهديداته بضم الجارة الشمالية للولايات المتحدة بحرب تجارية مع كندا شنها فور عودته إلى البيت الأبيض واستمرت لأشهر، وقرر أول أمس الخميس بشكل مفاجئ وقف المفاوضات التجارية بين البلدين.

في اليوم السابق، كرر رئيس الوزراء مارك كارني شعاره الجديد "علاقتنا مع الولايات المتحدة لن تعود أبدا كما كانت".

وهذه التوترات في أعلى الدوائر السياسية تؤثر على الحياة اليومية. ففي يونيو/حزيران الماضي، لاحظت إدارة الإحصاء الكندية "تغيرا ملحوظا" في عادات سفر الكنديين، إذ سجلت "انخفاضا ملحوظا" في زياراتهم للولايات المتحدة.

ويؤكد المتقاعد مارك سامسون، لدى حضوره لأخذ زوجته التي تعمل في مكتبة "هاسكل"، ما تشير إليه الأرقام، ويقول "لم نعد نذهب إلى الولايات المتحدة" مع أنها قريبة جدا.

لكن سكان المنطقة الحدودية يؤكدون أنهم واثقون من أن هذا الانقطاع مؤقت فقط.

ويقول سامسون "أعتقد أن الأمور ستعود إلى نصابها إذا تغيرت الحكومة على الجانب الآخر من الحدود".

وترى سيلفي بودرو أنها "نهاية مادية ليس إلا" للمكتبة، مضيفة "من وجهة نظر الناس، ما حدث أدى إلى تعزيز الصداقة والوحدة والشعور بالانتماء إلى المجتمع".

المصدر: الفرنسية

إعلان