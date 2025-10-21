قبل اللوفر… سرقات ضخمة طالت متاحف عالمية بالعقود الأخيرة

في أعقاب الصدمة التي أحدثتها عملية السطو الجريئة على متحف اللوفر الأحد الماضي، والتي أسفرت عن سرقة 8 حلي تاريخية "لا تقدر بثمن" يعود إلى الأذهان سجل حافل بعمليات سرقة كبرى هزت متاحف العالم على مر العقود الأخيرة، مستهدفة كنوزا فنية وتراثية لا تعوض.

ونستعرض هنا أبرز تلك الحوادث التي تركت ندوبًا في ذاكرة الفن العالمي.

سرقة الموناليزا من اللوفر (عام 1911)

لم تكن حادثة الأحد المرة الأولى التي يُنتهك فيها حرم متحف اللوفر الباريسي. ففي يوم 21 أغسطس/آب 1911، شهد المتحف الأكثر استقطابًا للزوار في العالم عملية سرقة مدوية، حين اختفت أشهر أيقوناته لوحة "الموناليزا" للرسام ليوناردو دا فينتشي.

وكان السارق -للمفارقة- حرفيًا إيطاليًا متخصصًا في تركيب الزجاجيات يدعى فينشنزو بيروجا، وقد شارك سابقًا في أعمال توزيع اللوحات داخل المتحف. وقد احتفظ باللوحة لما يقرب من عامين في مسكنه الباريسي المتواضع، قبل أن يحاول بيعها لتاجر تحف من فلورنسا، والذي سارع بإبلاغ السلطات.

وقد برر السارق فعلته بدوافع وطنية مزعومة، وحوكم في إيطاليا ليُصدر بحقه حكم مخفف بالسجن لمدة 7 أشهر فقط، لتعود "الجيوكندا" إلى مكانها وسط احتفاء عالمي.

متحف الفنون الجميلة في مونتريال (عام 1972)

في ليل الثالث إلى الرابع من سبتمبر/أيلول 1972، استغل 3 لصوص مسلحين ببنادق ورشاشات أعمال التجديد الجارية في متحف الفنون الجميلة بمدينة مونتريال الكندية.

وتسللوا إلى الموقع عبر فتحة زجاجية في السقف، ونجحوا في سرقة 18 لوحة فنية وحوالي 40 قطعة ثمينة، من بينها حلي نادرة.

وقُدرت قيمة المسروقات آنذاك بمليوني دولار. ورغم مرور عقود، لم يُعثر أبدًا على أي من الأعمال المسروقة التي تضمنت روائع لفنانين كبار من أمثال رمبرانت، بيتر بروغل، روبنز، كورو، دولاكروا، لتظل هذه السرقة جرحًا غائرًا في تاريخ الفن الكندي.

متحف إيزابيلا ستيوارت غاردنر في بوسطن (عام 1990)

في صبيحة 18 مارس/آذار 1990، وفي واحدة من أشهر وأكثر عمليات سرقة المتاحف غموضًا، خدع شخصان متنكران بزي الشرطة أفراد الأمن في متحف إيزابيلا ستيوارت غاردنر بمدينة بوسطن الأميركية.

وتمكن اللصان من سرقة 13 عملًا فنيًا لا يقدر بثمن لفنانين مثل ديغا، رمبرانت، فيرمير، مانيه. وقُدرت قيمة المسروقات بأكثر من نصف مليار دولار، لتكون بذلك أكبر عملية سرقة فنية من حيث القيمة في التاريخ.

ورغم تخصيص مكافأة ضخمة بلغت 10 ملايين دولار عام 2017 لمن يقدم معلومات تؤدي لاستعادة الأعمال، لم يُعثر على أي منها حتى يومنا هذا، تاركة وراءها لغزًا محيرًا وإطارات فارغة على جدران المتحف تشهد على الفقد.

متحف تاريخ الفنون في فيينا (عام 2003)

فجر 12 مايو/أيار 2003، تعرض المتحف الوطني للفنون الجميلة في فيينا لسرقة تحفة فريدة تسمى "لا ساليرا" أو المملحة، وهي قطعة منحوتة من المينا والذهب صنعها الفنان الفلورنسي الشهير بينفينوتو تشيليني بالقرن الـ16 للملك الفرنسي فرانسوا الأول.

وتسلق اللص سقالة كانت منصوبة لأعمال تجديد المتحف، وتمكن من سرقة التحفة دون أن يكترث عناصر الأمن لدوي جهاز الإنذار. ولحسن الحظ، عُثر على هذا العمل الفني، الذي تُقدر قيمته بأكثر من 50 مليون يورو، بعد 3 سنوات بوضع سليم تقريبًا، مدفونًا في صندوق بغابة شمال غرب فيينا، بناءً على معلومات قدمها اللص نفسه الذي حُكم عليه لاحقًا بالسجن 5 سنوات.

متحف مونك في أوسلو (عام 2004)

يوم 22 أغسطس/آب 2004، وفي وضح النهار أمام أعين الزوار المذعورين، اقتحم مسلحان وملثمان متحف مونك بالعاصمة النرويجية. وقاما بسرقة لوحتين من أشهر أعمال الفنان إدفارد مونك، وهما نسختان من "الصرخة" و"السيدة العذراء" قبل أن يلوذا بالفرار في عملية لم تستغرق سوى 50 ثانية.

وعُثر على التحفتين الفنيتين بعد عامين في ظروف غامضة، وقد لحقت بهما بعض الأضرار. وحُكم على 3 أشخاص بالسجن لضلوعهم في هذه السرقة الجريئة.

متحف الفن الحديث في باريس (عام 2010)

يوم 20 مايو/أيار 2010، استيقظت باريس على اختفاء 5 تحف فنية رائعة تخص كلا من: بيكاسو، ماتيس، براك، موديلياني، ليجيه، من متحف الفن الحديث. وقُدرت قيمة المسروقات بأكثر من 100 مليون يورو.

وقد استغل اللص الذي أُطلق عليه لقب "الرجل العنكبوت" ثغرة أمنية كبيرة، حيث كانت أجهزة كشف الحركة بالمتحف معطلة منذ شهرين. ولم يُعثر على أي من هذه الأعمال حتى الآن. وحُكم على السارق بالسجن 8 سنوات عام 2017.

متحف الخزنة الخضراء في دريسدن (عام 2019)

يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تعرض متحف الخزنة الخضراء (Grunes Gewolbe) التاريخي بمدينة دريسدن (شرق ألمانيا) لعملية سطو مذهلة. وقد اقتحم لصوص المتحفَ الذي يعود للعصر الباروكي، وسرقوا مجموعة مجوهرات تعود للقرن الـ18، وقد قُدرت قيمة تأمينها بأكثر من 113 مليون يورو.

وعام 2023، حُكم على 5 أعضاء من عصابة معروفة في برلين بالسجن على خلفية هذه السرقة. وقد خُففت عقوبتهم مقابل اعترافاتهم وإعادة جزء من المجوهرات المسروقة، وإن كان بعضها قد عاد متضررًا أو ناقصًا.