كتارا تطلق مسابقة جديدة لتحويل الروايات إلى أفلام باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" اليوم، عن إطلاق مسابقة كتارا للرواية والذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن الفعاليات الثرية لمهرجان كتارا للرواية العربية في دورته الـ11.

وأوضح المشرف العام على الجائزة خالد عبد الرحيم السيد، أن هذه المسابقة تأتي في إطار المشاريع والمبادرات الجديدة التي تستهل بها الجائزة عقدها الثاني. وتقوم فكرتها المبتكرة على تحويل الروايات غير المنشورة الفائزة في فئتي الرواية العامة والرواية التاريخية إلى أفلام قصيرة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك بشروط محددة تهدف إلى الاستفادة من الرصيد السردي الكبير الذي أنتجته الجائزة على مدى 11 عامًا.

إصدارات جديدة وورش متخصصة

وعلى صعيد متصل، شهد معرض كتارا للكتاب في نسخته الثالثة، المقام على هامش المهرجان، توقيع 4 إصدارات حديثة نظمتها دار كتارا للنشر، تنوعت بين الرواية والثقافتين البيئية والصحية.

حيث وقع الشيخ حسن بن عبد الرحمن آل ثاني كتابين: الأول هو طبعة ثانية منقحة من كتابه "طويرات الفلا في البيئة القطرية"، والثاني كتاب "طيور قطر" الموجه لليافعين. كما وقعت الكاتبة الشابة موزة الأحبابي، التي تعد أصغر كاتبة قطرية تصدر رواية مكتملة الشروط الفنية، روايتها الأولى "لحن لم تكتبه الرياح". ووقعت السيدة فايزة محمد إبراهيم كتابها "كل ما تريد معرفته عن مرض التصلب المتعدد"، بهدف تحسين الثقافة والوعي الصحي.

وفي إطار تعزيز مهارات الكتاب، عقدت في مكتبة كتارا للرواية العربية ورشتان تدريبيتان؛ الأولى بعنوان "الرواية التاريخية.. تقنيات الكتابة"، والثانية حول "روايات الفتيان والفن التشكيلي". وأوضح مدير المكتبة خالد المهندي، أنها تعد المكتبة الوحيدة المتخصصة في الرواية ودراساتها النقدية في المنطقة، حيث تضم أكثر من 15 ألف عنوان، وتنظم فعاليات أسبوعية متنوعة، كما فتحت مؤخرًا باب استعارة الكتب للقراء.

إعلان

كما أقيمت ندوة متخصصة بعنوان "الرواية التاريخية.. المرجعي والتخيلي"، تحدث فيها كل من الدكتورة نورة فرج، والدكتور علي عفيفي، والصحفي عبد الله مكسور.

وناقشت الندوة تحديات تحويل الوقائع التاريخية إلى مغامرة سردية، والخط الفاصل بين دور الروائي ودور المؤرخ، وكيفية تحقيق الموازنة الدقيقة بين الحقيقي والمتخيل في كتابة الرواية التاريخية.