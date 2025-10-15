العراق يستعيد 185 لوحا أثريا من بريطانيا

قالت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية إنها ستسترد 185 لوحا أثريا عراقيا كانت قد هُرّبت إلى بريطانيا، وذلك بعد العثور عليها وحجزها من قبل الشرطة والحكومة البريطانية.

وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني إن الحكومة العراقية ووزارة الثقافة والسياحة والآثار ماضية بعملها لإعادة استرجاع القطع والألواح الأثرية العراقية التي هربت خلال الفترات السابقة، مؤكدا التنسيق مع حكومة المملكة المتحدة والسفارة العراقية في لندن لغرض استعادتها.

وأوضح، أن وزارة الثقافة والآثار استطاعت خلال الفترة الماضية استرجاع 6 آلاف قطعة أثرية من بريطانيا و13 صندوقا من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى استرجاع المئات من القطع والألواح الأثرية من دول أوروبية وعربية ودول أخرى.

وتغيب الإحصاءات الرسمية عن رصد القطع الأثرية المهربة خارج البلاد، إذ نهبت الآثار العراقية على وقع الاحتلال الأميركي عام 2003، وكانت العاصمة بغداد والموصل (شمال) من أكثر المدن تضررا من نهب الآثار.

ولا تعكس الأرقام الرسمية حجم نزف الآثار العراقية المهربة خارج البلاد، لا سيما في ظل حالة الفوضى الأمنية واستمرار العصابات في عمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وقد فقد العراق أكثر من 15 ألف قطعة أثرية من متحف بغداد وحده، تعود إلى حضارات مختلفة، بدءاً من السومرية قبل 4 آلاف عام ومرورا بالبابلية والآشورية، وصولا إلى الحضارة الإسلامية.

ومن بين القطع المفقودة التي وافقت الولايات المتحدة على إعادتها لوح أثري مصنوع من الطين مكتوب عليه باللغة المسمارية جزء من "ملحمة جلجامش" السومرية التي تُعد أحد أقدم الأعمال الأدبية للبشرية.