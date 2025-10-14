جنوب السودان وطقوس الاستسقاء.. عندما يكون الجفاف موازيا للإعدام

توريت – جنوب السودان

باعتباره صانعا للمطر، كانت وظيفته تتلخص في استدعائه لكونه شريان الحياة لمجتمعه الزراعي الصغير، من خلال الصلاة والطقوس الخاصة.

لكن بعد سنوات متتالية من الجفاف، بدأت تتدهور علاقة سولومون أوتور بقرية لهوبوهوبو الأصلية، وهي مجموعة أكواخ تقع على الجانب الغربي من جبال لوبت في جنوب السودان، ثم جاء الوجهاء الغاضبون مطالبين بتفسير لفشله.

مع تصاعد الغضب، خشي أوتور -الذي كان في الخمسينيات من العمر- على سلامته، فهرب ولجأ إلى منزل أرملة شقيقه في قرية أخرى، على بعد 4 ساعات سيرًا على الأقدام.

ولكن هروبه كان قصير الأجل. فبعد أسابيع، وبالتحديد في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2024، أتاه عدد من شباب لهوبوهوبو وأوضحوا له أنه لا خيار أمامه سوى العودة معهم.

في صباح اليوم التالي، تم إحضار أوتور لمواجهة مجتمعه في ساحة القرية، وهي فسحة ترابية محاطة بسياج خشبي خام. وعندما وصل كبار السن لاستجوابه، تدخّل الحكام من الرجال المحاربين -المعروفين باسم مونيوميجي- وأعلنوا أن القرار اتخذ بالفعل.

ووفقًا لشاهد عيان، لم يقاوم أوتور، وعندما تم اقتياده بعيدًا عن الساحة خارج القرية، تحرك بهدوء وهبط من الجبل إلى حفرة محفورة حديثًا في الأرض. وعندما وصل إلى حافتها، نزل أوتور إلى داخلها ودُفن حيًا.

استهداف صانعي المطر

في جنوب السودان، حيث تدمر أزمة المناخ سبل العيش، أدت الفيضانات الهائلة والجفاف الحارق إلى اقتلاع الأسر، وإشعال واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم.

وسط تصاعد اليأس، يبحث الناس عن إجابات، وأحيانًا يبحثون عن شخص لتحميله المسؤولية. في بعض القرى الزراعية التي تعتمد طويلاً على الأمطار الموسمية، وضعت هذه التوترات صانعي المطر في خطر.

تم الإبلاغ عن مقتل أوتور لأول مرة من قبل وسائل الإعلام المحلية، وتم تأكيده لاحقًا للجزيرة من قبل أفراد الأسرة والمسؤولين الحكوميين في العاصمة الإقليمية توريت وسكان القرية حيث عاش.

إعلان

ولم يكن أوتور صانعَ المطر الوحيد الذي لقي حتفه بتلك الطريقة العنيفة، فثمة 5 آخرون دفنوا أحياء في جبال لوبت خلال العقود الأربعة الماضية، وفقًا لقادة المجتمع وتقارير وسائل الإعلام المحلية، بمن فيهم رجل من قرية مجاورة أكد أحد أفراد الأسرة للجزيرة مقتله في عام 2021. يقال إن المزيد دفنوا في مناطق مجاورة، أو أحرقوا أحياءً، أو ضربوا حتى الموت، أو طُردوا إلى المنفى.. الحصيلة الحقيقية غير معروفة، فعندما تحدث عمليات القتل، يتردد أفراد المجتمع في الحديث عنها.

تم إعداد هذا التقرير بهدف الكشف عما حدث لأوتور ولماذا. ففي لوهوبوهوبو، وبعد مرور ما يقرب من عام على وفاة أوتور، ما يزال الحديث عن مقتله يعتبر أمرا محظورًا، ويصعب الحصول على تفاصيله. فسكان القرية التي عاش فيها معظم حياته، والتي قُتل فيها في النهاية، غالبًا ما كانوا يخشون مناقشة ملابسات وفاته. وأبدى أفراد مجتمعه عدم ارتياحهم بوضوح عندما سألت الجزيرة عن صنّاع المطر، وبين أولئك الذين تجرؤوا على الحديث، كان الخوف باديا عليهم.

وأخفقت المقابلات التي أُجريت في لوهوبوهوبو وتوريت وجوبا عاصمة البلاد، في تحديد المشتبه بهم بالاسم، لكن قيل إنهم من أفراد المونيومجي، الذين يتحملون مسؤولية تنفيذ القوانين العرفية وحماية القرية.

وفقًا للمسؤول الحكومي السابق ماثيو أورومو الذي حقق في الحادثة، بالإضافة إلى أشخاص آخرين لديهم معرفة بوفاة أوتور، فإن المونيومجي حذروا القرويين من التحدث علنًا عن الوفاة، وقال إن من يتحدى هذا الأمر يخاطر بأن يُعتبر خائنًا ويتم نفيه.

تستند رواية ما حدث لأوتور إلى مقابلات مع أشخاص شهدوا الأحداث التي سبقت مقتله، أو الذين قابلوا شهودًا على عملية القتل ذاتها. ولم يتم ذكر أسماء سكان لوهوبوهوبو الذين تمت مقابلتهم في القصة لحماية هوياتهم.

وقد حذر خبراء إقليميون من التطرق إلى موضوع مقتل أوتور مع المشتبه بهم، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إيذاء الأشخاص الذين يُعتقد أنهم تحدثوا علنًا عن الحادثة.

عمل محفوف بالمخاطر

تضم قرية لوهوبوهوبو مئات المنازل، وتقع في ولاية شرق الاستوائية بدولة جنوب السودان، التي تحدها أوغندا من الجنوب، وكينيا من الجنوب الشرقي. وتقع القرية وسط جبال لوبيت، وهي عبارة عن متاهة خضراء من المسارات المُحاطة بالحجارة، التي تتعرج بين أكواخ مسقوفة بالقش، والحدائق الصغيرة. ورغم قلة ما لديهم، يستقبل السكان زوارهم بحرارة، ويشاركونهم بسخاء وجباتهم المكونة من الذرة واللحم والخضروات البرية.

في منطقة تعتمد على الزراعة المروية بالأمطار، يحظى صنّاع المطر بمكانة مبجلة منذ زمن طويل.

يكتب عالم الاجتماع الأميركي مارك أنسباخ في مقدمة كتاب "ملوك الكوارث" الصادر عام 1992، وهو دراسة عن صنّاع المطر في جنوب السودان أجراها عالم الأنثروبولوجيا الهولندي سيمون سيمونسي: "الجفاف أعتى الأوبئة التي يمكن أن تصيب المنطقة الجبلية في جنوب شرق [جنوب] السودان. ولأن صانع المطر يُعتقد أنه يمتلك القدرة على التسبب في الجفاف أو منعه، فإنه يُعتبر الملك الأهم".

إعلان

يؤدي صانع المطر طقوسًا عند بداية الموسم الزراعي ويتم تعويضه بالمواشي والمحاصيل والعمالة، ويُطلق عليه غالبًا اللقب الفخري "سلطان".

يُعتقد أن قدرات صانع المطر تنتقل عبر النسب، حيث يخدم صانع مطر واحد فقط من كل عائلة في أي وقت. وتسمى المنطقة الواقعة تحت مسؤولية صانع المطر "مملكة المطر" من قبل القادة المحليين، وعادة ما تشمل عدة قرى. ويمكن أن يتشارك أكثر من صانع مطر في "مملكة المطر".

تحدثت الجزيرة إلى اثنين من صنّاع المطر في المنطقة التي كان يعيش فيها أوتور، واللذين امتنعا عن ذكر اسميهما حماية لهويتهما. وهما يشغلان منصبيهما منذ أكثر من عقد بعدما ورثا هذا الدور من أفراد عائلتيهما. وخلال السنوات الأخيرة، صمدا أمام فترات جفاف شديدة أصابت مجتمعاتهما.

يصف أحدهما طقوس صناعة المطر ويقول إنه يجمع أحجارا مقدسة بين يديه ويبصق عليها، ثم يرفعها نحو السماء لاستدعاء المطر. في بعض الأحيان يجمع الحشرات من الحقول، ويضعها على مذبحه، ويقطعها برمح طقوسي. ومع ذلك، يقول صانع المطر: "ليس أنا، بل الله من يجلب المطر".

على الرغم من أن صانع المطر أصبح مراوغًا عندما سُئل عن التوترات مع المونيومجي في قريتهم، إلا أنه أثناء فترات الجفاف اعترف بأنه قد يواجه تحقيقًا. وقال: "هذا هو الوقت الوحيد الذي يمكنني أن أشعر فيه بالخوف". وأضاف: "يمكن لمونيومجي أن يستدعوني ويسألوني: "لماذا لا يوجد مطر؟ ألا تقوم بعملك؟.. وأحيانا يغضبون".

عبر منطقة الاستوائية الجنوبية في جنوب السودان، كانت صناعة المطر منذ فترة طويلة عملاً محفوفًا بالمخاطر. في كتاب "ملوك الكارثة" كتب أنسباتش أن "صانع المطر مقدّر له أن يتحمل وطأة الاستياء الجماعي عندما تكون الأوقات سيئة". وأضاف أن "مهمة صانع المطر ليست فقط صنع المطر، بل امتصاص ألم المجتمع أيضًا".

ووفقًا للكتاب، تم إعدام صانعي المطر منذ القرن 19. ولكن مع تغير المناخ وأنماط الأمطار غير المنتظمة والدولة الناشئة التي تكافح لفرض سلطتها خارج العاصمة، يخشى البعض أن يواجه هؤلاء القادة الروحيون مخاطر أكبر.

يقول رانغا غورو، وهو باحث من جنوب السودان بدأ دراسة العنف ضد القادة الروحيين بعدما اتهمه أحد أقربائه بإلقاء تعويذة لمنع الأمطار وأجبره على الفرار من قريته: "في الآونة الأخيرة، أصبحت وظيفة صانع المطر خطيرة جدًا". وأضاف أن "موضوع المطر هو الأكثر حساسية في مجتمعنا بسبب ارتباطه بسبل العيش".

الصيد لأجل البقاء

تُعتبر جنوب السودان واحدة من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ، وقد خرجت في عام 2018 من سلسلة من الحروب الأهلية غيرَ مجهزة للتعامل مع أنماط الطقس المدمرة التي تصيب معظم شرق أفريقيا.

وبدءًا من عام 2019، وبعد عام من توقيع اتفاق سلام جمعَ الأطرافَ الرئيسية في الحرب في حكومة وحدة وطنية، غمرت سلسلة من الفيضانات التاريخية آلاف الكيلومترات من الأراضي وشردت الملايين من منازلهم. وفي الوقت نفسه، أثرت أنماط الأمطار غير المنتظمة على المجتمعات الزراعية في منطقة الاستوائية الجنوبية، التي تشتهر بأنها سلة غذاء البلاد.

بييترو*، مزارع في أواخر العشرينيات من عمره، قضى معظم حياته في لوهوبوهوبو حتى يوليو/تموز 2022، عندما أجبره فشل المحاصيل المدمر على مغادرة منزله بحثًا عن عمل. يتذكر ما حصل له قائلا "لم يكن هناك مطر"، ويصف كيف كانت زوجته وولداه الصغيران يعانون من الجوع.

سافر بييترو وعدد من أصدقائه سيرا على الأقدام مسافة 70 كلم إلى توريت قبل أن يقترضوا المال للانتقال إلى جوبا، على بعد حوالي 140 كلم. هناك، وجد عملاً يكسب منه 40 ألف جنيه جنوب سوداني أسبوعيًا، وهو ما يعادل حوالي 50 دولارًا في ذلك الوقت.

إعلان

تحدثَ عن أجره قائلا: "لم يكن ذلك كافيًا". وقد عاد في نهاية المطاف إلى لوهوبوهوبو العام الماضي لتجريب حظه مرة أخرى في الزراعة، وقال بأسى: "الوضع لم يتغير كثيرًا".

بحلول عام 2023، بدأ عدد متزايد من الناس يغادرون منازلهم في شرق الاستوائية الريفية إلى المدن المجاورة ومخيمات اللاجئين. أما أولئك الذين بقوا في قرى مثل لوهوبوهوبو، فقد لجؤوا إلى جمع الفواكه البرية وصيد الحيوانات للبقاء، كما يتذكر زكريا أكابا، وهو زعيم محلي.

في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام، حذر فريق من خبراء الأمن الغذائي المرتبطين بالأمم المتحدة، من "مستويات طارئة" من الجوع في المقاطعة التي تضم لوهوبوهوبو بسبب "فترات الجفاف الطويلة التي أدت إلى فشل المحاصيل". وسارع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إلى تقديم حصص غذائية طارئة لمنع المجاعة، حيث كان الآلاف يسيرون لأيام للوصول إلى جوبا. قال أكابا: "كان الأمر مدمرًا".

تدهور العلاقات في فترات الجفاف

وصف الأشخاص الذين عرفوا أوتور بأنه شخص اجتماعي ومجتهد، ومع ذلك، قالوا إن سلوكه يمكن أن يصبح متقلبًا وحتى عنيفًا عندما يحتسي الخمر.

في عام 2009، ألقى أوتور رمحًا وهو في حالة سكر، فأصاب زوجته بجروح قاتلة، وفقًا لابنه الأكبر، أوور سولومون جون (19 عامًا) الذي شهد الهجوم عندما كان طفلًا. توفيت الزوجة في المستشفى بعد أيام. وفي القرية، تم التغاضي عن مقتلها واعتباره "مسألة عائلية"، بحسب جون.

ورث أوتور دور "صانع الأمطار" من عمه في عام 2017، أي قبل 7 سنوات من وفاته. وقال قادة المجتمع في المنطقة إن سلوكه غير المستقر استمر خلال فترة ولايته، ومع اقتراب حادثة مقتله، بدأت الاتهامات تدور حوله.

وزُعم أن أوتور -كردّ فعل على الإهانات الشخصية الموجهة ضده- أدى طقوسا خبيثة لمنع نزول المطر، واتهمه أحدهم بزرع لعنة عن طريق دفن جمجمة قرد، بينما قال آخرون إنه ضرب طفلًا بقوة متسببا له بنزيف.

ومع تفاقم الجفاف، قيل إن أوتور بدأ يقدم مطالب مبالغا فيها مقابل عمله. ووفقًا لعدد من أفراد المجتمع، كان يلقي باللوم على أولئك الذين قال إنهم أساؤوا إليه في قلة الأمطار، ثم يطالب بتعويضات مثل تزويده بالماشية لإصلاح الضرر.

وقال أمبوز أوييت، أحد قادة المجتمع في منطقة إيمهيجيك التي تشمل قرية لوهوهوبو: "لقد أصبح منصب صانع الأمطار مثل عمل تجاري". وأضاف أورومو، المسؤول السابق لمنطقة إيمهيجيك: "كان يريد أن يبجله الناس مثل الله".

وبالرغم من أن الجزيرة لم تتمكن من التحقق من صحة هذه الاتهامات بشكل مستقل، فإن الشائعات عكست العزلة المتزايدة التي واجهها أوتور من قريته.

بحلول أواخر عام 2024، اصطدمت علاقة أوتور المتوترة مع المجتمع بموجة جفاف ثالثة متتالية. ومع فشل المحاصيل وتفاقم الجوع، بدأت التوترات بين صانع الأمطار ومجتمع "المونيومييجي" تتفاقم.

"أبعد من إمكانياتنا"

في لوهوهوبو، مثل غيرها من القرى في جبال لوبت، يتعهد كل جيل جديد من "المونيومييجي"، الذين يتولون السلطة كل 10 إلى 15 عامًا، بحماية المجتمع من جميع أنواع التهديدات.

فإذا تعرضت القرية لهجوم، يكون "المونيومييجي" هم الذين يدافعون عنها؛ وإذا سرقت الماشية، يطاردون الجناة؛ وخلال تفشي الأمراض، يحملون المرضى لتلقي العلاج في عيادات صحية بعيدة. لكن ربما يعتبر التهديد الأخطر في المنطقة المعرضة للجفاف هو الجوع.

ويكافح "المونيومييجي" الجوع من خلال تنظيم الزراعة، وفقًا للوكا أسياي، قائد "المونيومييجي" في لوهوهوبو، البالغ من العمر 38 عامًا. ويقررون أي المحاصيل تزرع ومتى، ويضمنون ألا يبقى القادرون على العمل بلا عمل عندما يمكنهم العمل في الحقول. كما يقومون بجمع التبرعات لشراء الطعام بعد الحصاد السيئ، ويشرفون على الزراعة الجماعية لكبار السن والأرامل، بحسب أسياي.

كما تقع مسؤولية الإشراف على صانعي الأمطار على عاتق "المونيومجي"، الذين يتحملون مسؤولية تحفيزهم وتعويضهم ومحاسبتهم.

وكان "المونيومجي" في لوهوهوبو هم الذين دفنوا أوتور حيًا، وفقًا لما زعمه أورومو، المسؤول الحكومي السابق، وليون أوريهو، الزعيم الأبرز لمنطقة إيمهيجيك، وآخرون لديهم معرفة بالحادثة.

وعند سؤاله عن العلاقة بين "المونيومجي" وصانعي الأمطار بوجه عام، أقرّ أسياي بأن فترات الجفاف "قد تخلق توترًا"، لكنه لم يقدم تفاصيل حول أعمال العنف الأخيرة. وقال إنه خلال فترات الجفاف، يذهب المجتمع عبر صانع الأمطار "ويطلب فقط من الله".

إعلان

وفي القرى التي تبعد ساعات عن أي مركز شرطة، يطبق "المونيومجي" القوانين العرفية، ويستدعون المخالفين للمساءلة عن جرائمهم، وأحيانًا يفرضون عقوبات جسدية. وقال أسياي: "الحكومة بعيدة جدًا.. لديهم طريقتهم ولدينا طريقتنا".

وتعد لوهوهوبو بعيدة المنال بالنسبة لمسؤولي الحكومة وإنفاذ القانون لفترات طويلة من السنة. فالطريق المؤدي من توريت هو مسار وعر غير معبد ومليء بالحفر العميقة والصخور الحادة. وخلال معظم موسم الأمطار، يكون الطريق شبه مستحيل العبور.

تقول الشرطة في توريت إنها غالبًا ما تكون غير قادرة على متابعة الجرائم في القرى النائية، وتعتمد بدلاً من ذلك على الزعماء المحليين ليعملوا كامتداد للسلطة الحكومية. ومع ذلك، وفقًا لأوريهو، كبير الزعماء في منطقة جبال لوبيت، فإن المونيومجي مسلحون بشكل كبير ولا يخضعون حتى لرؤسائهم، وقال: "لقد تجاوزوا سلطتنا".

وبما أن الدولة غير قادرة على إيقافهم، فإن المونيومجي المحليين يتصرفون كقضاة ومحلفين ومنفذين للحكم ضد صانعي المطر، وفقًا لمسؤولين حكوميين.

فقد دُفن أحد صانعي المطر ويدعى لودوفيكو هوبون أنجيلو (43 عامًا) حيًا في قرية مورا لوبيت المجاورة في عام 2021. وكما حدث مع أوتور، قُتل خلال موجة جفاف شديدة واتُهم باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية.

وقال أويوت -وهو من سكان مورا لوبيت- إن المونيومجي المحليين حاولوا دفن هوبون قبل عقد من وفاته، لكنه تدخل لإيقافهم. وهوبون واحد من بين ستة على الأقل من صانعي المطر الذين قُتلوا في جبال لوبيت خلال العقود الأربعة الماضية، مع مقتل المزيد في جميع أنحاء ولاية إيتوري الشرقية.

ومع ذلك، تقول الشرطة إنه لم يُعتقل أحد بسبب أي من هذه الجرائم. وقال أوريهو: "إنه تقليدنا". وأضاف: "المونيومجي يمنعون الحكومة من التدخل في تقاليدنا".

وأفاد عدد من الوجهاء أن دفن صانعي المطر يتم بعيدا عن الأنظار لتجنب المسؤولية الفردية عن الجريمة. وقال أحدهم طالبا عدم كشف هويته خوفًا من الانتقام بسبب حديثه عن مقتل أوتور: "يتحمل المجتمع المسؤولية الكاملة عن طريق دفن الشخص حيًا، وستقول الحكومة: كيف يمكننا اعتقال المجتمع بأكمله؟".

تحذيرات

كان أورومو المسؤول الإداري لإيمهجيك حتى يونيو/حزيران. في توريت أواخر عام 2024 عندما سمع عن مقتل أوتور من أوريهو، أرسل حاكم الولاية أورومو للتحقيق.

بعد أسبوع، وصل إلى القرية، لكن المونيومجي رفضوا التحدث معه، وقال أورومو: "كانوا يشكون في أمري". تحدث معه بعض السكان على انفراد، معربين عن أسفهم حيال القتل، لكنه لم يتمكن من تحديد الجاني.

بعد فشله في الحصول على إجابات، عاد أورومو إلى توريت. لكنه زار لوهوبوهوبو مرة أخرى في شهر يونيو/حزيران كجزء من جولة أوسع في القرى الواقعة تحت إدارته. تحدث إلى المجتمع المحلي عن حقائق تغير المناخ "باعتباره قضية عالمية" وأهمية سيادة القانون، قائلاً للمونيومجي "بعدم تكرار ما حدث (لأوتور)"، ومقدماً تحذيرًا غامضًا بأنهم إذا فعلوا "ستتخذ الحكومة خطوة جادة".

على الرغم من أن الناس في القرية ربما كانوا غاضبين من أوتور، فإنه من غير الواضح مدى الدعم الشعبي لقتله. قال عدد منهم للجزيرة إن المجتمع تم تحذيره من إبلاغ الشرطة عن مقتل أوتور.

عندما زار أورومو قرية لوهوبوهوبو لأول مرة، قال إن بعض السكان أعربوا عن أسفهم واعتذروا عما فعله المونيومجي، وقالوا إنهم تلقوا تحذيرات بعدم التحدث. وقالوا أيضًا إن أي اعتراف بموت أوتور، كإقامة جنازة أو الحداد العلني، كان محظوراً.

قال أويوت إن أي شخص يقيم جنازة سيتم اعتباره "متمردًا ضد المجتمع".

في لوهوبوهوبو، أعاد بعض السكان تشكيل تفاصيل وفاة أوتور، في حين تجنب آخرون ذكره كليًا.

صرح شخص في البداية بأن أوتور قتل نفسه، قبل أن يعترف بأنه دفن حيًا عندما سُئل عن تقارير وسائل الإعلام المحلية.

سُئل ساكن آخر عن عقوبة صانعي المطر في لوهوبوهوبو، فقال إن صانع مطر تم "طرده" مؤخرًا من القرية ولن يعود أبدًا. وعندما سُئل عن اسم صانع المطر، مال الرجل وقد بدا عليه الانزعاج، وهمس قائلاً: "سليمان".

"ألم عظيم"

كان جون، ابن أوتور، قد عاش خارج البلاد لمدة 10 سنوات قبل أن يصل إلى جوبا في أغسطس/آب 2024. عندما كان عمره 8 سنوات، أرسله أوتور للعيش في مخيم كاكوما للاجئين في شمال كينيا، بعيداً عن الحرب التي كانت تدور في جنوب السودان. ولم يتحدث الاثنان عبر الهاتف إلا بضع مرات منذ ذلك الوقت.

في نوفمبر/تشرين الأول، تلقى جون مكالمة من ابن عمه يخبره بوفاة والده.. أغلق الهاتف بغضب. ورغم العلاقة المعقدة التي كانت تربط جون بوالده، فإن الخبر "سبّب لي ألمًا كبيرًا"، كما قال.

ومع ذلك، كان متحفظًا عندما سئل عن جماعة المونيوميجي.. وقال: "ليس لديّ أي مشاكل معهم"، وأضاف: "كانت لديهم مشكلة مع والدي، وليس معي".

فكّر جون في إمكانية زيارة لوهوبوهوبو يومًا ما، وابتسم وهو يبحث عن كوخ جدته في صور القرية. قال إنه يأمل ألا يتعرض صانع المطر لعدالة الغوغاء مرة أخرى، وأن "هذه القصة ستشجع الأجيال القادمة على عدم القيام بنفس الشيء".

وفي الوقت نفسه، كان الموسم الزراعي لهذا العام أفضل قليلاً. أدت الأمطار المتأخرة إلى فشل المحاصيل على نطاق واسع خلال موسم الزراعة الأول، الذي يبدأ عادةً في مارس/آذار. بحلول يوليو/تموز، عندما بدأت الأمطار بشكل جدي، كان المزارعون قد أمضوا شهورًا في زراعة وإعادة زراعة محاصيل لم تنبت.

ربما يغادر "بيترو" المُزارع عائلته مرة أخرى بحثًا عن عمل، وقال: "نظرًا لأن الوضع لا يزال سيئًا، فقد أعود (إلى جوبا)"، وتابع: "نزرع، لكن الموسم يفشل".

من المرجح أن تزداد الظروف المناخية سوءًا. بحلول عام 2060، من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الشهر الأكثر حرارة في المنطقة بأكثر من 7 درجات مئوية (12.6 درجة فهرنهايت).

"الناس محبطون، وهم يغادرون هذا المكان"، قال أورومو.. "لا يوجد أمل في المطر".

_____________

*تم تغيير الاسم لحماية هوية الشخص الذي تمت مقابلته.

إعداد: جوزيف فالزيتا وأدلاي كولمان