حريق دمر ديرا تاريخيا في إيطاليا وإجلاء 22 راهبة

أعلنت خدمات الإطفاء في إيطاليا الأحد أن حريقا هائلا دمر دير بيرناغا التاريخي في شمال البلاد، ودفع 22 راهبة إلى إخلائه.

تأسس الدير عام 1628 في لا فاليتا بريانزا قرب ميلانو، وتلقى فيه كارلو أكوتيس، وهو أول قديس من جيل الألفية في الكنيسة الكاثوليكية، المناولة الأولى.

اندلع الحريق السبت ودمر المبنى بأكمله، بحسب صور التقطت ليلا ونشرها عناصر الإطفاء على منصة "أكس".

وأخلت الراهبات الدير من دون أن تُسجل إصابات، لكن وسائل إعلام إيطالية أفادت بأن النيران أتت على أعمال فنية عديدة ومقتنيات ثمينة.

وأسف ماركو بانزيري رئيس بلدية لا فاليتا بريانزا في حديث مع صحفيين لوقوع هذه "الكارثة" التي تسببت "بأضرار جسيمة لا تُحصى".

ورجح أن يكون الحريق ناجما عن احتكاك كهربائي.

وأعلن البابا ليو الـ14 في الفاتيكان تقديس كارلو أكوتيس في السابع من سبتمبر/أيلول الماضي.