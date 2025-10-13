باقة متنوعة من الأفلام الطويلة والقصص الملهمة في مهرجان الدوحة

يقدم مهرجان الدوحة السينمائي باقة متميزة من الأفلام الدولية البارزة ضمن "مسابقة الأفلام الطويلة"، بحضور نخبة من المخرجين الحائزين على جوائز مرموقة، والذين ألهمت أعمالهم الجماهير حول العالم.

تشمل قائمة الأفلام الدولية المشاركة في المسابقة أعمالا سينمائية هامة، تفتح نافذة أمام الجمهور للتعرف على ثقافات ولغات سينمائية متنوعة، وتتناول موضوعات إنسانية كبرى تتعلق بالهوية والصمود والتغيرات المجتمعية.

ومن أبرز هذه الأفلام فيلم "رينوار" للمخرجة تشي هاياكاوا، و"مدينة بلا نوم" للمخرج غييرمو غارسيا لوبيز، و"الشاطئ الأخير" للمخرج جان فرانسوا رافانيان، و"المحمية" للمخرج بابلو بيريز لومبارديني، إلى جانب "كوميديا إلهية" للمخرج علي أصغري.

وفي هذا السياق، قالت فاطمة حسن الرميحي، مديرة المهرجان والرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام "نكرم في مهرجان الدوحة السينمائي صناع الأفلام المبدعين الذين لامست أعمالهم القلوب، وتحدت المفاهيم السائدة، وأسهمت في إعادة تشكيل مشهد السينما العالمية من خلال تقديم سرديات جريئة وشجاعة"، وأضافت "هذه الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الدولية الطويلة تعبر عن التزامنا الكامل برواية القصص الأصيلة، وتعكس إيماننا المشترك بقدرة السينما على تغيير المفاهيم".

ومن المقرر أن يقام مهرجان الدوحة السينمائي في الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، ليشكل فصلًا جديدًا في مسيرة مؤسسة الدوحة للأفلام نحو رعاية المواهب الإقليمية ودعم القصص السينمائية الأصيلة والمهمة.

وخلال فترة المهرجان، ستتحول أبرز معالم الدوحة، بما في ذلك الحي الثقافي كتارا، ومشيرب قلب الدوحة، ومتحف الفن الإسلامي، إلى مراكز نابضة بالحياة للتبادل الثقافي، حيث تجمع صناع الأفلام ورواة القصص والجمهور من مختلف أنحاء العالم، لتجديد التأكيد على قوة الفن في الإلهام وتقريب المجتمعات وتسليط الضوء على الأصوات التي تعمق فهمنا الإنساني المشترك.