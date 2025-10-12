"لون كلمة نغم" تختتم مهرجان يوم السلام العالمي في عمّان

عمّان – اختتمت مبادرة "لون كلمة نغم" الدولية فعالياتها، السبت، بمناسبة اليوم العالمي للسلام عبر مهرجان ثقافي فني أقيم في مركز زها الثقافي تحت شعار "من الأردن للعالم سلام"، بالتعاون مع مؤسسة روح الفن، وبرعاية رئيسة مجلس الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان الأردني الدكتورة هيفاء النجار.

شهد المهرجان حضور شخصيات ثقافية وفنية بارزة وجمهور واسع من محبي الإبداع، واستُهل بافتتاح معرض للفنون التشكيلية والخط العربي والفسيفساء بمشاركة 50 فنانًا أردنيا وأطفال مركز زها.

تضمّن الحفل كلمات رسمية وفنية أكدت على رسالة السلام، من بينها كلمة رئيس المبادرة الشاعر فادي شاهين، ومدير مؤسسة روح الفن الفنان التشكيلي ماهر الشعيبي، والفنان مهند الداود.

وقدّم الشاعر سعيد يعقوب قراءات شعرية وجدانية، تلتها أغنية السلام من كلمات الفنانة بيرفين داغستاني وألحان الدكتور فريد سرسك، وأداء الشاب محمود سرسك والطفل عمر السخني. كما قدّمت فرقة فرسان الدبكة لمتلازمة الحب عرضًا مؤثرا بعنوان "متلازمة الحب.. معنا لحياتنا معنى"، واختُتم المهرجان بأداء كورال مركز زها الثقافي وفقرة التكريم.

وبهذا، تختتم مبادرة "لون كلمة نغم" فعالياتها مؤكدة رسالتها الإنسانية العميقة، إذ جمعت بين الفن والثقافة في لوحة عالمية واحدة تُعلي من شأن الإنسان وتدعو إلى صون السلام ونشره. وقد نجحت من خلال هذا المهرجان في تجسيد فكرتها الجوهرية "حين تتّحد الفنون، تصنع المعنى وتنشر السلام".