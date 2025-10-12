انطلاق الدورة السادسة لمهرجان بغداد الدولي للمسرح

أطلقت دائرة السينما والمسرح ونقابة الفنانين العراقيين أول أمس الجمعة الدورة السادسة لمهرجان بغداد الدولي للمسرح والمهداة إلى الممثل العراقي ميمون الخالدي.

ويقدم المهرجان 15 عرضا عربيا وأجنبيا، من بينها 4 عروض عراقية على مسرح المنصور ومسرح الرشيد والمسرح الوطني.

وتتشكل لجنة التحكيم، برئاسة المخرج والمؤلف العراقي جواد الأسدي، من عضوية الممثلة والأكاديمية العراقية عواطف نعيم، والممثل الإماراتي حبيب غلوم، والمخرج الأردني علي عليان، والممثل التونسي خالد بوزيد، والمخرج المصري ناصر عبد المنعم، والكاتبة التركية بيلجي أمين.

وتضمن حفل الافتتاح عرضا فنيا بعنوان "بغداد والشعراء والصور" من تصميم وإخراج فؤاد ذنون وأداء الفرقة الوطنية للفنون الشعبية بمشاركة الدار العراقية للأزياء.

وقال عارف الساعدي المستشار الثقافي لرئيس مجلس الوزراء "تتوالى الأعراس الثقافية في بغداد وكافة المحافظات، فمن معارض الكتب إلى مهرجانات السينما والشعر والأدب والفنون والدراسات الأكاديمية، إلى المسرح الذي يجمعنا هذا المساء".

وأضاف "المسرح في هذه البلاد عنصر رئيسي من عناصر ثقافتها، وفن ليس دخيلا، إنما هو جزء من ثقافة هذا المجتمع ونسيجه".

وتابع قائلا "المسرح الفن الأكثر تناسلا بين الفنون، فهو ولاد دائما ولا يعرف العقم، جيل يسلم لجيل، ومدرسة تمنح مدرسة رايتها، ولهذا وضعت إدارة مهرجان بغداد الدولي للمسرح واحدا من أيقونات المسرح والثقافة العراقية عنوانا لهذه الدورة.. وهو الفنان الكبير ميمون الخالدي".

ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 16 أكتوبر/تشرين الأول ورشة تدريب في التمثيل والارتجال، وندوات نقدية يومية، وجلسة حوارية مع المخرج التونسي الفاضل الجعايبي، إضافة إلى توقيع إصدارات مسرحية عراقية جديدة.

وجاء أول عروض المهرجان بعد الافتتاح بعنوان "مأتم السيد الوالد" للمخرج مهند هادي على مسرح المنصور.