سوريا ولبنان يتصدران ترشيحات الجائزة العالمية للرواية العربية 2025

تصدر مؤلفون من سوريا ولبنان ترشيحات القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2025 والتي أعلنت أمس الثلاثاء، وتضمنت 16 رواية من 8 دول.

وتبلغ 50 ألف دولار أميركي قيمة الجائزة التي يرعاها مركز أبو ظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، وهو ما يجعلها من أبرز الجوائز الأدبية في العالم العربي.

وشملت القائمة 4 روايات لكُتاب من سوريا هم: سومر شحادة "الآن بدأت حياتي"، سوسن جميل حسن "وارثة المفاتيح"، تيسير خلف "المسيح الأندلسي"، جان دوست "الأسير الفرنسي".

كما ضمت القائمة 3 روايات من لبنان هي "أغنيات للعتمة" لإيمان حميدان، "ميثاق النساء" لحنين الصايغ، "ما رأت زينة وما لم تر" لرشيد الضعيف.

وتضمنت القائمة أيضاً 4 روايات من مصر هي "صلاة القلق" لمحمد سمير ندا، "المشعلجي" لأيمن رجب طاهر، "الرواية المسروقة" لحسن كمال، و"أحلام سعيدة" لأحمد الملواني.

أما باقي الروايات فهي "وادي الفراشات" للعراقي أزهر جرجيس، "هوارية" للجزائرية إنعام بيوض، "البكاؤون" للبحريني عقيل الموسوي، "دانشمند" للموريتاني أحمد فال الدين، "ملمس الضوء" للإماراتية نادية النجار.

وقد صرح رئيس مجلس أمناء الجائزة ياسر سليمان، في بيان له "تواصل بعض روايات القائمة الطويلة لهذه الدورة توجهاً عهدناه في الدورات السابقة يتمثل بالعودة إلى الماضي للغوص في أعماق الحاضر".

إعلان

وأضاف أن "مشاركة أصوات جديدة في فيالق الرواية العربية من خلفيات علمية مختلفة، منها الطبيب ومنها المهندس وغير ذلك، دليل على قوة الجذب التي تستقطب أهل الثقافة إلى هذا النوع الأدبي، على تباين خلفياتهم العمرية والجندرية والقطرية والإثنية والشتاتية".

وقد تقدمت للجائزة هذا العام 124 رواية، وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكونة من 5 أعضاء برئاسة الأكاديمية المصرية منى بيكر أستاذة دراسات الترجمة.

وعلقت رئيسة لجنة التحكيم على الروايات المرشحة بالقائمة قائلة "تتميز الروايات الـ16 التي اختيرت ضمن القائمة الطويلة هذا العام بتنوع موضوعاتها وتنوع القوالب الأدبية التي عولجت بها".

ومن المقرر إعلان القائمة القصيرة للجائزة في 19 فبراير/شباط، بينما سيعلن عن الرواية الفائزة في 24 أبريل/نيسان، قبل انطلاق معرض أبو ظبي الدولي للكتاب.

يُذكر أن هذه الجائزة من أهم الجوائز الأدبية المرموقة عربيا. وبرعاية مركز أبو ظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، أُطلقت الجائزة عام 2007.

وإيمانا بأهمية دعم وتشجيع الأدب العربي المعاصر لزيادة انتشاره عالميا، تُمنح تلك الجائزة سنويًا لأفضل رواية عربية تُختار من بين قائمة طويلة وقائمة قصيرة، وتبلغ قيمتها المالية 50 ألف دولار، بالإضافة لترجمة الرواية الفائزة إلى الإنجليزية، مما يسهم في نشر الأدب العربي على نطاق أوسع.

وفي دورتها رقم 17 عام 2024، فازت بالجائزة رواية "قناع بلون السماء" للكاتب والروائي الفلسطيني المعتقل بسجون الاحتلال "باسم خندقجي" وتسلمتها بالنيابة عنه "رنا إدريس" ناشرة الرواية التي نالت إعجاب النقاد وحققت انتشارًا واسعًا.