تعقيدات الملكية الفكرية.. وريثا "تانتان" يحتجان على إتاحتها للعموم في أميركا

احتج وريثا حقوق أعمال رسّام الشرائط المصوّرة إيرجيه الجمعة على وقوع مجلّده الأول "تانتان في بلاد السوفيات" في المجال العام في الولايات المتحدة، حيث لم يُترجَم إلا بعد 60 عاما من صدوره، وهي أعمال تعكس آنذاك نظرة الغرب المتشككة تجاه الاتحاد السوفياتي في فترة ما بين الحربين العالميتين، ولها دلالات سياسية وتاريخية تتجاوز التسلية.

وكانت قصة "تانتان في بلاد السوفيات" (Tintin au pays des Soviets) المصوّرة التي نُشرت في يناير/ كانون الثاني 1929 في ملحق "العشرون الصغير" (Le Petit Vingtieme) الصادر عن صحيفة "لو فانتيام سييكل" البلجيكية من بين ما أدرجه مركز جامعي أميركي ضمن قائمة أعمال ثقافية تقع في المجال العام في الأول من يناير/كانون الثاني 2025.

وفي هذا التاريخ من كل سنة، لا تعود حقوق المؤلف تنطبق في الولايات المتحدة على آلاف الكتب والأفلام والأغنيات والمقطوعات الموسيقية والأعمال الفنية وشخصيات الشرائط المصورة التي مضى على تأليفها 95 عاما. وتحتسب فترة حماية الأعمال هذه اعتبارا من تاريخ نشرها، لا من تاريخ وفاة مؤلفها، كما في أنظمة قانونية أخرى.

ويتولى مركز دراسات الملك العام في كلية الحقوق في جامعة ديوك بولاية كارولاينا الشمالية في نهاية ديسمبر/كانون الأول من كل سنة إعلان قائمة الأعمال الثقافية الماضية التي تنتقل إلى الملك العام.

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وفي "تانتان في بلاد السوفيات" التي يسافر المراسل الشهير فيها إلى موسكو، يصوّر إيرجيه الذي كان يبلغ 22 عاما النظامَ الشيوعي على أنه نظام عنيف وفاسد.

معركة الحقوق

وقالت "مؤسسة إيرجيه" في بيان إنّ المركز "طبّق مدة حماية حقوق المؤلف لمدة 95 عاما اعتبارا من تاريخ النشر الأول" و"استند إلى تاريخ النشر للمرة الأولى في بلجيكا".

إلا أن المؤسسة ذكّرت بأنّ "مصادر أخرى، من بينها مصادر أميركية، تعتبر أنّ مدة حقوق المؤلف في الولايات المتحدة يجب أن تبدأ من تاريخ النشر الأول على أراضيها وبالتالي فإنّ المسألة بعيد كل البعد عن أن تكون قد حُسمت".

ولم تصدر مجلدات "تانتان" في الولايات المتحدة إلا عام 1959، وأصدرت دار "غولدن برس" عامئذ 4 منها دفعة واحدة. أما قصة "تانتان في بلاد السوفيات"، فتعود ترجمتها الأولى إلى الإنكليزية لعام 1989 وصدرت يومها عن دار نشر بريطانية.

وفي بلدان عدة أخرى من بينها الدول الأوروبية وكندا، ستبقى حقوق المؤلف المتعلقة بقصص "تانتان" متمتعة بالحماية الكاملة إلى الأول من يناير/كانون الثاني 2054، أي بعد مرور 70 عاما على وفاة إيرجيه في مارس/آذار 1983.

وقد آلت حقوق أعمال إيرجيه إلى وريثيه، وهما أرملته فاني فلامينك (90 عاما) وزوجها الثاني نيك رودويل البالغ 72 عاما.