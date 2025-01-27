جائزة الكتاب العربي تحكّم الأعمال المشاركة بدورتها الثانية

أعلنت جائزة الكتاب العربي انتهاء تحكيم الأعمال المشاركة في الدورة الثانية للجائزة، وستُعلن أسماء الفائزين خلال حفل التكريم السنوي الذي سيقام في العاصمة الدوحة يوم السبت 8 فبراير/شباط.

وقد استقبلت الجائزة -خلال الفترة من الخامس من مارس/آذار 2024 حتى الخامس من يونيو/حزيران نحو 1261 مشاركة من 35 دولة، أبرزها: مصر والجزائر والمغرب والأردن والسعودية وتونس وقطر والعراق وتركيا والكويت.

وقد توزعت المشاركات على مجالات الجائزة، حيث بلغت نسبة الترشيحات في الدراسات الاجتماعية والفلسفية 34%، والدراسات اللغوية والأدبية 26%، والعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية 17%، والأبحاث التاريخية 15%، والمعاجم والموسوعات وتحقيق النصوص 8%.

أما في فئة الإنجاز، فقد بلغ إجمالي عدد المشاركات 86 ترشيحًا: 27 مؤسسة، و59 ترشيحًا فرديًّا.

وقالت هيئة الجائزة إنه -خلال مراحل التحكيم كافة- التزمت لجان مستقلة بمعايير منهجية تضمن الدقة والشفافية والنزاهة في تقييم جميع الكتب المشاركة.

وستعلن الجائزة عن فتح باب الترشح للدورة الثالثة والمجالات المخصصة لعام 2025 بعد حفل تكريم الفائزين.

وللجائزة فئتان: فئة الكتاب المفرد، وفئة الإنجاز. ويمكن الترشح في أي من الفئتين على أن يندرج العمل في أحد المجالات المعرفية التي تعلن عنها الجائزة كل عام، وتشمل: العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، والدراسات اللغوية والأدبية، والعلوم التاريخية، والدراسات الاجتماعية والفلسفية، والمعاجم والموسوعات وتحقيق النصوص.

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وللترشح للجائزة، يجب أن يتميز المتقدم، سواء كان فردا أو مؤسسة، بإسهامات بارزة تثري الثقافة العربية من خلال إنتاج معرفي يتسم بالجدة والأصالة ويسهم في إغناء المعرفة والثقافة الإنسانية. كما يُطلب من دور النشر المتقدمة للترشيح أن تظهر التزاما صارما بقوانين وأنظمة الملكية الفكرية، وعليها تقديم الوثائق الداعمة مع استمارة الترشح.

ويقتصر التقديم للجائزة فقط على المترشحين أنفسهم، سواء أفرادا أو مؤسسات، ولا يُقبل الترشيح بالنيابة عنهم. ومن المهم الإشارة إلى أنه لا يُسمح بالترشح لأكثر من فئة في آن واحد، أي بين فئة الإنجاز والكتاب المفرد. والجائزة تحتفظ بالحق في استخدام الأعمال الفائزة وأصحابها في نشاطاتها الترويجية ونشرها.

كما تملك جائزة الكتاب العربي الصلاحية في حجب أي من فئاتها أو تعديل قيمتها المالية. وفي حالات خاصة، لها الحق في سحب الجائزة بعد منحها إذا دعت الضرورة.