أطعمة الخلفاء.. مآدب العصر العباسي الذهبي

لطالما كان الطعام جزءًا مهمًّا من التراث الثقافي والحضاري لأي أمة، فهو يعكس تطورها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي عبر العصور. فمن البساطة والتقشف إلى الترف والتعقيد، شهدت الدولة العباسية تحولًا كبيرًا في عاداتها الغذائية، من بداية الإسلام وصولا إلى الحكم العباسي.

وبنظرة على تطور الطعام والعادات الغذائية في العصر العباسي، يمكننا رؤية تأثير الثقافات المختلفة فيه، وإعداد أشهر الأطباق والحلويات، وإقامة طقوس الطعام الخاصة بالخلفاء، فضلًا عن الإنفاق الكبير الذي كان يُخصص للطعام والولائم الضخمة.

وقد لعب الطعام دورًا مهمًّا في الحياة الاجتماعية والسياسية للدولة العباسية، إذ استُخدمت الولائم الفاخرة في المناسبات الدبلوماسية كوسيلة لإظهار الثراء والنفوذ.

كل تلك الفنون الخاصة بالطعام والطهو تجعلنا نتأكد من مدى تأثير الطعام في حياة العباسيين اليومية ودوره في مناسباتهم الاجتماعية والسياسية.

تطور العادات الغذائية

كانت أطعمة العرب قليلة وبسيطة في أول الأمر، فقد كان الصحابة يتحاشون التكلف في الأكل اقتداء بخلفائهم الراشدين. ولما حكم الأمويون سنة (41هـ/662م) واختلط العرب بالفرس والروم، بدأ التأثر بثقافاتهم المختلفة يظهر في عادات الطعام، مما أدى إلى تنوع الأطعمة وتطور طرق إعدادها وصناعتها.

وغالى الخلفاء العباسيون في إعداد الأطعمة، لا سيّما في عصرهم الذهبي فقد استحضروا أصنافًا مختلفة من الطعام وألوانًا مختلفة من الطيور، وكانوا يستشيرون الأطباء ويستعينون بهم في معرفة فوائد الطعام ومضارّه، وعادة ما كان يُفصل بين أوقات الطعام وأوقات اللهو، رغم أن موائدهم شملت في بعض الأحيان العبث والتهتك.

إعلان

أطباق العباسيين وولائمهم

تطورت أدوات الطهو وتقنياته في العصر العباسي، فاتخذ الطهاة التنانير (نوع من الكوانين) والمطابخ للطهو، وتفننوا في صناعة الأطعمة التي تتسم بالمواصفات الصحية الجيدة، كما تفننوا في إعداد الولائم التي تتسع للعديد من الأشخاص، لا سيّما في الحفلات والأعراس، كالوليمة الضخمة التي أعدّت في عرس هارون الرشيد على زبيدة سنة (165هـ/782م)، والولائم التي استمرت طوال 17 يوما بمناسبة زواج المأمون (ت 218هـ/833م) بابنة الحسن بن سهل.

وكان من أكثر الأكلات شهرة في زمن العباسيين أكلة السكباج "وهي طعام يُعمل من اللحم والخل والتوابل"، ويطلق عليها مخ الأطعمة، وأكلة الرغفان، والطباهجة "وهي ضرب من اللحم المقلي"، واسفيذباجة "وهي لحم مع الحمص والبصل والكسفرة والكمون ومستحلب اللوز"، والشواء، والجدي، والرؤوس.

وقد فاضل بعض الخلفاء في حبهم للأطعمة فعُرف المهدي (ت169هـ/785م) بحبه لأكلة البقل والكراث، في حين عرف الرشيد باستطابته لأكلة الخاميز "وهي حساء اللحم"، والأمين بأكلة المصلية وأكلة البزمارد وهي "طعام يسمى لقمة القاضي وفخذ الست ولقمة الخليفة مصنوع من اللحم المقلي بالزبدة والبيض"، والمأمون بحبه للأرز والخبز والدجاج، أما الواثق (ت232هـ/847م) فقد كان معروفًا باهتمامه بالأطعمة التي يُعتقد أنها تقوّي البنية الجسدية، وعرف بنهمه الشديد على الباذنجان، حتى إنه اهتم بتناول بعض اللحوم النادرة كلحوم السباع.

طقوس الطعام ونفقاته

أنفق الخلفاء المبالغ الباهظة لتغطية تكاليف إعداد الطعام لتنوع الأصناف وارتفاع ثمنها، ولا أدلّ على ذلك مما فعله إبراهيم ابن المهدي في زيارة زاره فيها الرشيد، فأعدّ له أطعمة كان من بينها وعاء سمك فاستصغر الرشيد قطعه، فسأله عن ذلك فقال "يا أمير المؤمنين هذه ألسنه السمك"، وقد قدرت نفقة ما في ذلك الوعاء بأكثر من ألف درهم.

أما مقدار المطبوخ من كل صنف من الطعام فلا قياس له، فكانت الأطعمة تفيض بمقادير كبيرة، إذ كانوا يعدّون أضعاف ما يحتاجون إليه من الطعام مخافة أن يأتيهم زوار، لذلك أمر المنصور بضرب الطباخ لمجرد أن قلَّ الطعام قبل أن يشبع الناس.

إعلان

وكان لكل من الخلفاء طقوس خاصة في طعامه، فكان الرشيد يتناول طعامه بصحبة ندمائه قبل أن يستمع لغناء الجواري، ويقوم بترتيب طعامه مبتدئا بالطعام الحار قبل البارد، أما الخليفة المأمون فكان يضع على مائدته أكثر من 300 لون من الطعام، ثم يقوم بشرح فوائده ومضارّه لضيوفه وجلسائه، وكانت بعض الأطعمة قد خصصت لفصل الصيف لبرودتها وبعض الأطعمة الأخرى لفصل الشتاء لحرارتها العالية.

الحلويات والفواكه

ضمت موائد الخلفاء أصنافًا متعددة من الفواكه، وأبرزها البطيخ، والرطب، والتفاح الشامي الذي أكثر الخليفة المأمون من التغزل به.

وتفنن العباسيون في اصطناع الحلويات كالهريسة، وحلوى اللوزينج بالفستق (نوع من الحلوى يحشى بالفستق واللوز وماء الورد والسكر وهي تشبه القطائف)، والفالوذج (يُصنع من لب الحنطة إضافة إلى الدقيق والماء والعسل)، وكان الرشيد قد اختلف مع زوجته أم جعفر (زبيدة) في أيهما أطيب الفالوذج أم اللوزينج، وانتهى الخلاف بينهما بعد الاحتكام إلى القاضي، كما عرف العباسيون بصناعة المخ المعقود بالسكر، الذي وصفه الثعالبي (ت٤٢٩هـ/١٠٣٧م) بأنه طعام الملوك.

ونتيجة لتعدد ألوان الأطعمة والتوسع في النفقة عليها، اتسعت مطابخ الخلفاء والأمراء، حتى صار يشرف على كل صنف من الأطعمة مجموعة من الخدم عليهم رئيس.